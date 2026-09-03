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în prima etapă a Cupei României. Golurile oltenilor au fost marcat de Nsimba şi de Roux. a fost eliminat în partea secundă, iar lui Coelho nu i-a căzut bine cartonaşul roşu încasat.

Coelho, supărat pe Roux: „Să vă explice el despre cartonaşul roşu”

La finalul meciului, Filipe Coelho şi-a arătat nemulţumirea faţă de eliminarea lui Baptiste Roux. Antenorul oltenilor a spus că există mai mulţi jucători cu probleme fizice după confruntarea disputată pe terenul sintetic de la Bacău:

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„Este o victorie importantă. Am avut capacitatea să suferim pe un teren foarte dificil. Sunt nişte jucători care au probleme medicale. Referitor la Roux, să vă explice el despre cartoanşul roşu. Eu am o opinie, dar o ţin pentru mine.

Transferurile le discutăm intern, piaţa este încă deschisă, ar putea să vină, ar putea să mai plece jucători. O să vedem. Trebuie să recuperăm jucătorii. Avem nişte probleme fizice, o să vedem dacă jucătorii pot să îşi revină până la meciul de luni.

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Nu avem prea multe zile să pregătim meciul. Adversarii (n.r. U Cluj) au două zile în plus. Ne e dor să jucăm acasă, am evoluat în deplasare în ultimele etape. Suporterii sunt singurii care ne pot ajuta”, a spus Filipe Coelho.

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Roux, debut la o zi de la transfer!

adus de urgenţă după accidentarea lui Adrian Rus. Francezul a fost împrumutat din prima ligă a Serbiei de la FK TSC Backa Topola, clubul având opţiunea unui transfer definitiv.

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Fundaşul francez a fost prezentat oficial miercuri, iar o zi mai târziu a debutat ca titular în Cupa României. Roux a marcat pentru 2-0 în minutul 45, dar a fost eliminat pentru cumul de cartonaşe galbene în minutul 78.