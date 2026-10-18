Filipe Coelho, avertisment pentru Steven Nsimba! Ce a spus tehnicianul oltenilor după U Craiova-Farul 2-0

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pe teren propriu în etapa a 12-a din SuperLiga. După meciul câștigat în fața „marinarilor”, Filipe Coelho a reacționat. Antrenorul campioanei României a fost încântat de faptul că echipa lui a reușit să câștige după ce, în urmă cu 3 zile, a avut parte de duelul dificil și obositor cu spaniolii de la Getafe. Cum a comentat prestațiile atacanților săi.

Filipe Coelho nu a pus la îndoială victoria Craiovei cu Farul

O nouă victorie pentru Universitatea Craiova în SuperLiga. Oltenii au trecut rapid peste remiza cu Getafe și au luat toate cele 3 puncte cu Farul, menținându-se aproape de Rapid și Dinamo, cele două echipe aflate deasupra în clasament. După fluierul final, Filipe Coelho a oferit câteva concluzii, fiind de părere mai ales că echipa lui a meritat victoria. „Aceste meciuri sunt foarte periculoase, am jucat în Conference League, echipa se poate relaxa câteodată. Sunt foarte mulțumit de prima repriză. Am avut două bare, încă două trei ocazii clare. În repriza a doua, nu am început așa bine, dar am încheiat bine, cu al doilea gol. Puteam să mai marcăm înainte de golul doi. E un rezultat meritat împotriva unei echipe bune. Nu mă gândesc la distanța față de Dinamo și Rapid, adunăm câte puncte putem. Suntem singura echipă într-o competiție europeană, avem meciuri în plus, putem fi obosiți”, a declarat inițial Filipe Coelho.

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Ce a spus FIlipe Coelho despre Simon Elisor, noul golgheter al SuperLigii

Universitatea Craiova a deschis scorul în minutul 16 al meciului cu Farul Constanţa. Simon Elisor a marcat din nou şi a devenit golgheterul SuperLigii. Vârful francez a ajuns la borna de 7 reușite în campionat, iar Filipe Coelho a spus că nu s-a îndoit de elevul său niciodată, știindu-i valoarea adevărată. „Elisor a jucat în Portugalia, este un jucător pe care îl cunosc. Uneori e nevoie de timp. Sunt bucuros cu evoluţia lui. Şi a lui Assad. Nu contează cine înscrie. Nu fac teste, dacă bag un jucător pe teren înseamnă că am încredere în el”, a spus mai tehnicianul lusitan.

Cum a comentat Filipe Coelho situația lui Steven Nsimba

Situația lui Steven Nsimba la Universitatea Craiova continuă să ridice semne de întrebare. Atacantul, piesă de bază în sezonul trecut, a prins tot mai puține minute în ultima vreme. El a fost mai mult rezervă în această toamnă, iar Coelho a explicat ce se întâmplă, de fapt. „Lucrez cu toţi jucătorii, Nsimba este şi el. Nu comentez ce spun alţii. E parte din fotbal, când semnezi cu un club nu înseamnă că eşti titular. Este aici şi ne va ajuta. Nu ştiu de vreo plecare. Am trei atacanţi buni. Şi Assad a meritat să joace mai mult decât Nsimba. Trebuie să verificăm, poate Nsimba a jucat mai multe minute decât Elisor. Trebuie să muncească toţi”, a mai spus antrenorul portughez, conform

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Pavel Badea consideră că Steven Nsimba merită mai multe minute

Perioada mai puțin bună pentru atacantul francez a fost comentată în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA și de Pavel Badea. Oficialul din Bănie consideră că : „Merită și el mai multă încredere de la antrenor și de la suporteri!”. Ultimul meci în care Nsimba a fost integralist a fost cel de pe 23 august, când Universitatea Craiova învingea FC Voluntari cu 3-1. În cele 18 apariții din acest sezon, atacantul a marcat 8 goluri.