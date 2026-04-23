CE TREBUIE SĂ ȘTII Calificare cu emoții, dar griji pentru viitor. Care este marea problemă a lui Filipe Coelho

Universitatea Craiova s-a calificat dramatic în finala Cupei României, după loviturile de departajare în fața celor de la Dinamo București, pe Arena Națională. La capătul unui meci tensionat, decis la penalty-uri, antrenorul Filipe Coelho a analizat parcursul echipei și momentele complicate din joc, dar a atras atenția și asupra unei probleme majore pentru perioada următoare: recuperarea jucătorilor după efortul uriaș depus în cele 120 de minute.

Calificare cu emoții, dar griji pentru viitor. Care este marea problemă a lui Filipe Coelho

La finalul partidei, antrenorul Universitatea Craiova, Filipe Coelho, a analizat și a vorbit despre efortul uriaș depus de elevii săi, dar și despre problemele de lot înaintea următoarelor meciuri.

„O echipă bună, noi la fel, iar arbitrii au gestionat bine jocul. A fost o atmosferă bună, pe un teren dificil. Am avut ceva oportunități mai bune decât ei, dar am pierdut focusul în anumite momente importante. Am suferit și este clar că avem nevoie de un focus mai bun. Cu respect pentru oponenți, cred că meritam această victorie. În acest moment, trebuie să luăm decizii. Este un moment dificil, să vedem cum gestionăm meciul, pentru că mulți jucători au extrem de multe minute jucate, cum ar fi Screciu. Ca să-l putem avea la un nivel bun și să nu riscăm o accidentare, trebuia să-l lăsăm doar 70 de minute în teren azi. Prima dată e greșeala mea când greșim, apoi a altor jucători.

Un meci excelent pentru Popescu. E un moment bun pentru el, e un om umil. Cred că merita astfel de lucruri. A fost foarte concentrat. E un moment emoționant. Penalty-urile le poți antrena, dar trebuie să iei în calcul și atmosfera de pe stadion. La penalty-uri am fost focusați și nu cred că am fost norocoși, am meritat. Au fost emoții, da. Sunt îngrijorat acum de recuperare, nu știu cum vom reuși. Am jucat 120 de minute, dar acum suntem fericiți. Vom vedea cine va putea juca luni, cu Argeș. Acum contează recuperarea, de mâine ne gândim la următorul adversar. Am venit să muncesc, să-mi fac treaba. Echipa are calitate, am încredere în jucători și sunt aici datorită lor. Linia dintre succes și insucces este prea scurtă, deci mai este până la o bucurie adevărată“, a spus Filipe Coelho, la .

Adi Rus i-a spus lui Filipe Coelho că nu vrea să fie schimbat! Fundașul a dus-o pe U. Craiova în finala Cupei!

la flash-interviu. Fundașul oltenilor a recunoscut după meciul cu Dinamo că antrenorul său, Filipe Coelho, voia să îl scoată în prelungiri. Fotbalistul a spus că vrea să joace în continuare, iar în final a fost cel care a împins meciul la penalty-uri.

„Ne-am luat biletul pentru finală. Suntem foarte fericiți. Peste 3-4 zile jucăm iar în campionat. Trebuie să ne refacem repede. Vrem să câștigăm și la Mioveni. A fost un corner executat foarte bine de Dinamo. Nu e plăcut să iei gol în prelungiri. Probabil a fost greșeala mea. Mă bucur că am egalat. Îi spusesem unui coleg că voi da gol, aveam un feeling că voi marca.

Nu vreau să vorbesc despre penalty-uri. E loterie. Cine e mai puternic mental execută și trebuie să aibă sânge rece. În legătură cu feelingul meu, antrenorul a vrut să mă schimbe, să mă înlocuiască în prelungiri. I-am spus să mă lase să joc, pentru că mă simt foarte bine. Am încercat să îmi reglez pulsul. Am executat în fața tribunei adverse. Totul a fost mental. Mă bucur că am dat gol.

Vorbim cu doctorul acum. Trebuie să dormim foarte bine după un asemenea meci. A fost adrenalină mare. Avem 4 zile să ne recuperăm. Trebuie să fim 100% pentru meciul de luni”, a declarat Adi Rus la flash-interviu.

U Cluj – Universitatea Craiova, marea finală a Cupei României Betano. Meciul va avea loc la Sibiu

Iubitorii fotbalului din România știu ambele echipe calificate în Cupa României Betano. Prima formație care și-a obținut biletul a fost U Cluj, după o semifinală nebună cu FC Argeș. După 1-1 în timp regulamentar, ardelenii s-au calificat grație loviturilor de departajare, Lefter reușind să apere penalty-ul decisiv al lui Bettaieb.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova a ajuns în această fază a competiției după ce s-a impus în fața lui Dinamo tot la loviturile de departajare. Duelul a avut parte de o desfășurare spectaculoasă, însă în cele din urmă elevii pregătiți de Filipe Coelho au reușit să se califice în actul final după cele două reprize de prelungiri și loviturile de pedeapsă.

Federația Română de Fotbal a ales data și stadionul pentru finala Cupei României Betano. Mai exact, meciul cu trofeul pe masă va avea loc pe Stadionul Municipal din Sibiu și e programat miercuri, 13 mai. Fanii ambelor formații vor fi prezenți pe arenă, în contextul în care U Cluj sau Universitatea Craiova pot pune mâna pe un trofeu extrem de important.