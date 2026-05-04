Filipe Coelho, reacție surpriză despre lupta la titlu după U Craiova – Dinamo 2-1. Pe ce loc crede că pot termina oltenii și ce zice de scandalul de la golul din prelungiri

În ciuda succesului din partida U Craiova – Dinamo 2-1, Filipe Coelho a rămas cu picioarele pe pământ și a precizat că deocamdată titlul este departe. Tehnicianul portughez consideră că lupta pentru trofeu este în continuare deschisă.

Filipe Coelho nu se gândește la titlu nici după U Craiova – Dinamo 2-1

Imediat după încheierea întâlnirii din , antrenorul Universității Craiova a admis că este un sezon foarte bun pentru olteni, însă a avertizat asupra faptului că lupta la titlu nu s-a terminat după această victorie.

”A fost un joc echilibrat, contra unei echipe foarte bune. Așa cum ne așteptam, ne-au pus probleme la fazele fixe și prin centrări. Meritam să câștigăm, ne-am dorit mai mult victoria, iar atmosfera ne-a ajutat foarte mult.

Mai sunt 9 puncte puse în joc, trebuie să luptăm pentru fiecare. Trebuie să ne recuperăm, pentru că vom juca din nou în câteva zile. Toate echipele sunt bune, nu sunt sigur, dar cred că putem termina pe locurile 1, 2 sau 3.

Trebuie să luptăm pentru fiecare punct. Acum, cel mai important este următorul meci. Presiune este peste tot. Cred că avem un sezon foarte bun, dar trebuie să continuăm zi de zi, meci de meci”, a declarat Coelho, la flash-interviu.

Cum l-au surprins jucătorii pe Filipe Coelho

Soarta duelului din Bănie a fost decisă de un gol marcat în prelungiri după , dar antrenorul ”alb-albaștrilor” a refuzat să comenteze faza care i-a adus echipei sale toate punctele.

”Ca să fiu sincer, nu am văzut imaginile de la golul doi. După golul lui Dinamo, mă gândeam cum să acționez, ce să schimb pentru a marca. Dar jucătorii din teren au reacționat rapid și sunt foarte mulțumit.

Nu mă așteptam la o reacție atât de rapidă și a fost foarte important. Atmosfera ne-a ajutat foarte mult. Fanii sunt foarte importanți pentru noi, mai ales în aceste momente. Nu am cuvinte să descriu suporterii. A fost ceva senzațional în afara stadionului. Le mulțumesc”, a spus Filipe Coelho.

Clasament play-off SuperLiga

În urma succesului obținut în duelul cu Dinamo, Universitatea Craiova a luat o opțiune serioasă pentru câștigarea titlului după o pauză 35 de ani. Cu trei etape înainte de finalul sezonului, oltenii au 3 puncte avans față de U Cluj.

În plus, ”alb-albaștrii” au avantajul de a fi terminat în fața clujenilor în sezonul regulat, iar acesta este primul criteriu de departajare în caz de egalitate, după rotunjirea punctajului de care însă nu a beneficiat niciuna dintre ele.