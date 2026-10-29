Filipe Coelho, replică pentru Șumudică după ce s-a plâns de programul aglomerat: „Noi facem asta de 10 săptămâni!”

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Filipe Coelho a transmis un mesaj cu subînțeles după FC Voluntari – Universitatea Craiova 1-1, în Cupa României. Antrenorul oltenilor a vorbit despre programul extrem de încărcat al echipei sale și a făcut referire la colegii de breaslă care se plâng că trebuie să dispute trei partide într-o săptămână. Declarația vine în contextul în care Marius Șumudică, tehnicianul CFR-ului, a criticat în repetate rânduri programările din campionat și Cupa României. Portughezul a subliniat că Universitatea Craiova joacă într-un asemenea ritm de aproximativ zece săptămâni, fără să se plângă.

Filipe Coelho, replică indirectă pentru Marius Șumudică! „Noi facem asta de 10 săptămâni”

Universitatea Craiova a remizat cu FC Voluntari, scor 1-1, în Cupa României, iar oltenii vor avea nevoie de o victorie în ultimul meci din grupă, împotriva lui Dinamo, pentru a-și asigura calificarea. La finalul confruntării, Filipe Coelho a analizat prestația echipei sale, dar a abordat și un subiect intens dezbătut în fotbalul românesc: programul încărcat al formațiilor care evoluează în mai multe competiții.

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Antrenorul Universității Craiova a ținut să precizeze că echipa sa traversează de multă vreme o perioadă cu meciuri din trei în trei zile, însă nu consideră acest lucru un motiv pentru a se plânge. Dimpotrivă, portughezul a explicat că participarea pe mai multe fronturi reprezintă exact ceea ce și-a dorit clubul din Bănie. Coelho a făcut apoi o trimitere la declarațiile unor colegi de breaslă care au criticat faptul că sunt nevoiți să dispute trei meciuri într-o singură săptămână. Deși nu a rostit niciun nume, afirmațiile sale vin la scurt timp după la FANATIK SUPERLIGA.

„Avem un program încărcat, multe meciuri, dar nu ne plângem, pentru că asta ne-am dorit. Am văzut că sunt câțiva colegi de-ai mei care au făcut anumite afirmații despre faptul că joacă trei meciuri într-o săptămână, dar noi facem asta deja de foarte mult timp. De zece săptămâni avem un astfel de program. Este greu, suntem angrenați în trei competiții și trebuie să gestionăm cum trebuie tot ceea ce ține de pregătirea fizică a jucătorilor”, a declarat Filipe Coelho, după FC Voluntari – Universitatea Craiova 1-1.

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Filipe Coelho, nemulțumit de jocul Craiovei de la Voluntari

Dincolo de discuțiile despre calendarul competițional, Filipe Coelho nu a fost deloc mulțumit de evoluția Universității Craiova în prima repriză a partidei cu FC Voluntari. Antrenorul portughez a considerat că echipa sa nu a abordat corespunzător întâlnirea și le-a transmis jucătorilor că trebuie să arate mai mult, indiferent de numărul de minute pe care l-au primit în ultima perioadă.

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„Cred că avem o singură soluție: să câștigăm ultimul meci. Despre partidă pot spune că au fost două reprize diferite. Chiar dacă nu meritam să primim gol, nu am abordat meciul așa cum trebuia. Câteodată se întâmplă să primești gol când adversarul nu are ocazii la poarta ta. Trebuia să jucăm mult mai bine în prima repriză.

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Nu sunt mulțumit de rezultat. Nu acesta era obiectivul nostru pentru această partidă. Felul în care am început meciul nu a fost cel potrivit. Nu doar de la cei care au jucat mai puțin, ci de la toți am pretenții mai mari. Toată lumea trebuie să muncească mai mult. Suntem un club mare și trebuie să câștigăm toate meciurile”, a explicat Filipe Coelho.

Filipe Coelho neagă orice conflict cu Steven Nsimba: „Dacă era o problemă, nu ar fi fost nici pe bancă”

Un alt subiect important abordat de Filipe Coelho a fost situația lui Steven Nsimba. Atacantul francez a pierdut teren în ultima perioadă, iar statutul său de rezervă a alimentat discuțiile despre posibile neînțelegeri cu antrenorul portughez. După mai multe meciuri în care nu a fost utilizat, în repriza secundă a confruntării cu FC Voluntari. Revenirea sa pe gazon a atras atenția, mai ales în contextul concurenței din ofensiva oltenilor, unde Assad Al-Hamlawi și Simon Elisor au fost preferați în ultimele partide.

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Întrebat direct despre relația cu atacantul francez, Coelho a respins categoric ideea unui conflict. Portughezul a explicat că are trei atacanți de valoare la dispoziție și că alegerea titularului depinde exclusiv de ceea ce consideră că este mai bine pentru echipă. Totodată, antrenorul a admis că Nsimba este nemulțumit de faptul că joacă mai puțin, însă a subliniat că o asemenea reacție este firească pentru un fotbalist care își dorește să fie pe teren tot timpul.

„Între mine și Nsimba nu există nicio problemă. Am trei atacanți și trebuie să aleg. Acum joacă mai mult Assad și Elisor, iar Nsimba a evoluat mai mult într-o altă perioadă. Trebuie să se antreneze în continuare. Astăzi a intrat pe teren. Dacă ar fi fost o problemă cu el, nu ar fi fost nici măcar pe bancă.

Sigur că este nefericit, pentru că vrea să joace. Până acum nu au existat probleme între noi. Este normal să își dorească să joace, dar în anumite momente ale sezonului se întâmplă astfel de lucruri, să evoluezi mai puțin. Nu este valabil doar pentru el. Eu decid cine intră pe teren, astfel încât să fac cea mai bună alegere pentru echipă. Sunt fericit că am trei atacanți de valoare. Marchează goluri, iar acest lucru este bun atât pentru ei, cât și pentru echipă”, a explicat Filipe Coelho.