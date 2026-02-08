ADVERTISEMENT

Prezența numeroasă a portughezilor la Universitatea Craiova a atras atenția presei din Portugalia, iar prestigiosul cotidian A Bola i-a dedicat un interviu amplu antrenorului Filipe Coelho. Tehnicianul oltenilor a vorbit despre impactul primelor luni în Bănie, obiectivul campionatului, aventura europeană și relația cu un public extrem de exigent.

Renumitul cotidian A Bola, cu ochii pe Filipe Coelho și Universitatea Craiova

Tehnicianul lusitan, instalat pe banca Universității în noiembrie 2025, recunoaște că venirea sa în România a fost una neașteptată, dar consideră Craiova un pas important în cariera sa de antrenor principal.

ADVERTISEMENT

„A fost puțin neașteptat, totul s-a întâmplat foarte repede. Am fost unul dintre numele de pe listă, am avut un interviu și am acceptat acest proiect. Sunt foarte mulțumit”, a declarat Coelho, pentru .

În momentul în care Filipe Coelho a preluat echipa, Universitatea Craiova se afla la șase puncte de primul loc, iar programul era extrem de aglomerat, cu meciuri în campionat și Conference League.

ADVERTISEMENT

„Când am ajuns, eram la șase puncte de lider și aveam nouă meciuri într-o singură lună. Timpul de lucru era foarte redus. Suntem în acest moment pe primul loc, dar nu este cel mai important lucru. Mai sunt multe meciuri de jucat. Important este progresul tactic și modul în care jucătorii au asimilat ideile într-un timp atât de scurt”, a explicat antrenorul portughez.

ADVERTISEMENT

Eliminarea din Conference League, analizată fără regrete de Filipe Coelho

Universitatea Craiova a fost foarte aproape de calificarea în fazele superioare ale Conference League, .

„Am câștigat cu Mainz acasă, am pierdut cu Sparta Praga și la Atena, cu AEK, am fost eliminați la un singur gol diferență, după un gol primit în minutul 98 și un penalty ulterior”, a rememorat Coelho.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul spune însă că obiectivul european nu a fost ratat: „Nu cred că a fost un obiectiv ratat, pentru că nu era un obiectiv. Campionatul a fost și va rămâne obiectivul nostru principal”.

Presiunea titlului și a suporterilor, resimțită din plin de Filipe Coelho

În interviul acordat presei portugheze, Filipe Coelho s-a arătat impresionat de cât de mare poate fi clubul Universitatea Craiova, dar și de fanii olteni.

„Este un club mare, cu 25-30 de mii de suporteri în tribune, cu un stadion fantastic. Sincer, nu aveam această percepție și cred că nici în Portugalia nu se știe cât de importantă este Craiova în România”, a spus antrenorul.

În privința presiunii pentru câștigarea titlului, tehnicianul preferă realismul: „Înțeleg dorința suporterilor, dar trebuie să ne concentrăm pe prezent, pe munca de zi cu zi. Nu are rost să ne gândim prea mult la final”.

Mário Felgueiras, omul-cheie din spatele venirii lui Coelho la Craiova

C în venirea sa la Universitatea Craiova.

„Mário a avut o importanță uriașă, desigur, pentru că el a fost cel care a făcut contactul. A fost o mare miză din partea lui. Este o persoană care cunoaște foarte bine clubul. Este important să fie portughezi, dar mai importantă decât naționalitatea este competența. Sunt oameni competenți, care lucrează pentru binele clubului, pentru a-l îmbunătăți în toate departamentele.

Adaptarea a fost ușoară din acest punct de vedere. În plus, clubul ne oferă condiții excelente de muncă: baze bune, infrastructură bună, condiții foarte bune pentru jucători. Sunt foarte mulțumit de ceea ce am găsit aici și acum îmi rămâne să muncesc și să dau tot ce am mai bun pentru a atinge obiectivele clubului“, a mai spus tehnicianul oltenilor, pentru cotidianul portughez.