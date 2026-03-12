Filipe Coelho s-a dus lângă camionul decorat cu trofeele Universității Craiova și a avut o replică genială! Foto

ADVERTISEMENT

Antrenorul Universității Craiova a făcut o declarație extrem de ambițioasă în momentul în care a fost pus față în față cu trofeele cucerite de gruparea din Bănie. Lusitanul a declarat că echipa ar putea să își îmbogățească semnificativ palmaresul în următorii ani.

Cum a reacționat Filipe Coelho când a fost pus față în față cu trofeele Craiovei

Universitatea Craiova este lider în Superliga la startul play-off-ului, iar gruparea din Bănie este calificată și în semifinalele Cupei României Betano, unde va juca în deplasare pe terenul lui Dinamo. Pus față în față cu trofeele cucerite în istorie de Universitatea Craiova, Filipe Coelho a oferit o replică surprinzătoare. „E frumos, dar acesta e trecutul.

Să vedem ce vom reuși să facem în prezent pentru a realiza ceva, trebuie să muncim. (n.r. mai puteți adăuga un trofeu acolo?) Sper că da, chiar mai multe, două, trei, patru, cinci… (n.r. puteți să scrieți istorie aici) Eu? Nu, jucătorii”, a declarat portughezul, care a fost impresionat de .

. Până în 1991, gruparea „alb-albastră” a cucerit 4 titluri și 5 Cupe ale României, iar în ultimii ani formația din Bănie a câștigat alte două Cupe (în 2018 și 2021) și o Supercupă (în 2021).

Universitatea Craiova, principala favorită la titlu

Cei de la Football Meets Data au dezvăluit calculele privind șansele la titlu ale celor 6 formații calificate în play-off, iar Universitatea Craiova este văzută drept principala favorită, având 55.5% șanse de a deveni campioană după cele 10 etape care se vor disputa în următoarele luni.

. Echipa antrenată de Filipe Coelho are un parcurs excelent în 2026, având un bilanț de 6 victorii, 2 remize și un singur eșec în noul an.