Filipe Coelho s-a inflamat la flash-interviu când a fost întrebat de Nsimba: „De ce mă întrebi asta?”

Universitatea Craiova a învins-o cu 5-0 în ultima etapă pe Csikszereda și își va petrece sărbătorile de iarnă pe prima poziție. Steven Nsimba se află la al doilea meci consecutiv în care nu prinde niciun minut pentru olteni, iar Filipe Coelho s-a enervat atunci când a fost întrebat despre situația francezului.

Steven Nsimba a impresionat în campionatul României prin calitățile sale de „killer” în fața porții, dar și prin abilitățile sale fizice. El a pornit ca din tun pentru Universitatea Craiova, însă nu a fost constant în evoluții. Cu toate acestea, fanii continuă să îl admire, însă el nu a mai apărut deloc pe teren în ultimele două partide, cu AEK și Csikszereda.

Mai mult decât atât, francezul nu a mai obținut un loc de titular în echipa lui Coelho de la victoria cu Mainz. Antrenorul portughez a dezvăluit care este situația francezului după meciul U Craiova – Csikszereda: „Campionatul nu se câștigă în decembrie, cum nicio echipă nu retrogradează în decembrie. Trebuie să continuăm să lucrăm. Cred că în această seară am făcut o treabă bună. Niciun meci nu este ușor… am jucat o mulțime de meciuri, am făcut multe deplasări, am și suferit, nimic nu este ușor. Nu trebuie să ne lăsăm duși de val că am urcat pe prima poziție în clasament.

Jucătorii mei sunt profesioniști și nu se mai gândesc la eliminarea din Conference League. Lucrează mult și sunt gata să dea totul în restul de nouă meciuri pe care le vom mai avea de disputat în campionat. Campionatul are o mulțime de echipe, jucători și antrenori de calitate și va fi foarte greu. Trebuie să ne odihnim acum și să revenim cu forțe proaspete.

Sunt foarte fericit pentru echipă. Echipa este cea mai importantă. Dacă înscrie Matei sau Nsimba, pentru mine este un lucru bun. Trebuie să muncim împreună, nu contează cine înscrie. Pentru cel care înscrie, restul jucătorilor muncesc foarte mult, deci nu contează. Nsimba este bine, nu are nimic, doar că am ales să folosesc alți jucători. Nu a jucat astăzi, dar înainte a jucat. De ce mă întrebi asta acum, când nu a jucat? Orice jucător care se află pe bancă este gata să înceapă. Pentru mine toți jucătorii sunt foarte buni”, a spus Filipe Coelho la flash-interviu, pentru

Steven Nsimba ar putea părăsi Universitatea Craiova în această iarnă

Se poate vedea cu ochiul liber că Steven Nsimba nu este unul dintre atacanții favoriți ai lui Filipe Coelho, care îi preferă pe Etim și Al Hamlawi în locul său.

„Nsimba este posibil să plece în această pauză de iarnă. Are oferte din China și Arabia Saudită, iar Craiova își dorește minimum 1,3 milioane de euro. Atacantul este cotat între 1,2 și 1,5 milioane de euro. Sunt șanse considerabile ca acesta să se despartă de Universitatea Craiova în această pauză de iarnă”, a explicat Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

De când nu a mai intrat Universitatea Craiova în pauza de iarnă de pe primul loc

Fanii olteni continuă să viseze cu ochii deschiși la un titlu de campioană după o pauză de peste trei decenii. Universitatea Craiova a început foarte bine sezonul cu Mirel Rădoi pe bancă, iar Filipe Coelho a preluat grupul format de antrenorul român și a adus un plus de echilibru.

Chiar dacă forma echipei a avut suișuri și coborâșuri, la finalul anului craiovenii au reușit să finalizeze pe prima poziție a clasamentului. când oltenii au reușit la final să câștige titlul de campioană a României.