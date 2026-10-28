Filipe Coelho, schimbări în primul ”11” la Voluntari – U Craiova: ”Trebuie să le oferim minute și altor jucători”. Video

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Tehnicianul portughez a mărturisit că este o perioadă extrem de aglomerată și din această cauză va face câteva schimbări în primul ”11” pentru partida FC Voluntari – U Craiova. Cum a descris-o Filipe Coelho (46 de ani) pe adversara din Cupa României Betano.

Schimbări anunțate de Filipe Coelho la U Craiova pentru meciul cu Voluntari

Înaintea duelului cu FC Voluntari, din , antrenorul Universității Craiova a vorbit despre oboseala acumulată de anumiți jucători și a explicat că este un moment prielnic pentru a vedea la lucru și fotbaliști care au evoluat mai puțin.

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”Este încă un meci important pentru noi. Venim după deplasări lungi și meciuri solicitante care ne-au consumat multă energie. Am încercat să recuperăm jucătorii și, bineînțeles, nu ne putem asuma prea multe riscuri în ceea ce privește condiția fizică a jucătorilor pentru următorul meci. Dar, indiferent de ce s-a întâmplat până acum, mâine trebuie să dăm tot ce avem mai bun și să încercăm să obținem cele trei puncte.

FC Voluntari este echipă care se luptă foarte bine, în special prin modul în care se apără. Dacă ne amintim, în campionat am marcat primul gol în minutul 45. Nu a fost un meci ușor, iar cel de mâine va fi, cu siguranță, din nou unul dificil.

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Am încercat să-i recuperăm pe jucători. Unii dintre ei nu și-au revenit complet, așa că trebuie să luăm anumite decizii și în același timp să le oferim minute și altor jucători. Vom vedea, deciziile finale le vom lua mâine dimineață. O să fie un meci dificil. Suntem concentrați pe meciul de mâine și trebuie să fim foarte serioși și profesioniști pentru a câștiga cele trei puncte”, a declarat Filipe Coelho.

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Mihnea Rădulescu, mesaj pentru suporteri

La rândul său, Mihnea Rădulescu este convins că Universitatea Craiova nu va avea un meci ușor la Voluntari, dar jucătorii sunt pregătiți din toate punctele de vedere pentru a obține o victorie care să-i apropie de calificarea în sferturi.

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”Ne așteaptă un meci destul de tare. Jucăm într-o competiție care contează foarte mult pentru noi ca să ne atingem obiectivul ca și sezonul trecut. Suntem pregătiți să dăm 100% și suntem cu gândul doar la victorie. Voluntari este o nucă tare, poate să pună probleme oricărei echipe. Dar noi suntem pregătiți mental și fizic să luăm cele trei puncte.

, o echipă unită și avem una dintre cele mai bune atmosfere. Suporterilor le cer să vină în număr cât mai mare la fiecare meci, sunt al 12-lea jucător și ne ajută enorm. Fără ei nu cred că aveam parcursul acesta și le mulțumim pentru fiecare sacrificiu pe care îl fac”, a spus Rădulescu.

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Calculele calificării din Grupa D

Partida Concordia Chiajna – Universitatea Craiova, din etapa a 2-a a Grupei D din Cupa României Betano, se va disputa joi, 29 octombrie, de la ora 19:00. Ambele formații au câte trei puncte după prima etapă, la fel ca și Dinamo.

Este un joc extrem de important în economia clasamentului final, ținând cont că oltenii vor întâlni acasă, în ultima rundă, pe Dinamo, în timp ce FC Voluntari va evolua în deplasare cu FC Bacău.