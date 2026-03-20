Filipe Coelho, secretul succesului la Universitatea Craiova?! Horia Ivanovici, reverenţă în faţa antrenorului portughez: “Este mult mai echilibrat decât Rădoi! Dacă vor lua titlul, va fi datorită lui”

Universitatea Craiova a revenit în calculele pentru titlu grație succesului obținut în a doua etapă din play-off pe terenul lui Dinamo. Victoria obținută de olteni a fost cu atât mai impresionantă prin faptul că aceștia au evoluat în inferioritate numerică o repriză. Moderatorul Horia Ivanovici a avut doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului Filipe Coelho.

Horia Ivanovici, reverență în direct în fața lui Filipe Coelho

Universitatea Craiova este mai aproape de titlu în acest sezon față de ultimii ani. Oltenii visează să pună în sfârșit mâna pe trofeul SuperLigii după o așteptare lungă de peste trei decenii. Succesul obținut pe terenul lui Dinamo a fost o nouă cărămidă pusă la realizarea acestui vis.

a reușit să gestioneze situația de la echipă astfel încât să treacă peste momentele mai delicate precum înfrângerile, eliminările sau jocurile mai slabe. Moderatorul Horia Ivanovici i-a făcut portretul în direct la FANATIK SUPERLIGA, lăudându-l pe lusitan pentru întreaga muncă prestată la Universitate Craiova.

„Coelho mi se pare mult mai echilibrat decât Mirel Rădoi. Universitatea Craiova are o șansă în plus la titlu prin venirea lui Coelho. Face două schimbări la pauză fantastice. Îl scoate pe Baiaram, un car de nervi, și îl bagă pe Florin Ștefan și joacă aproape perfect și mai face una, obligat, îl bagă pe Popescu în locul lui Isenko, tot încărcat, nervos în prima repriză.

După, toate schimbările pe care le face sunt perfecte. Îl bagă pe Cicâldău să țină de minge când trebuia, îl bagă pe Teles când trebuia. Dacă tot vorbim și tot spunem că va fi campionatul lui Mirel, eu cred că ar trebui să revenim totuși la realitate. Mirel Rădoi va rămâne cu meritele lui și va primi o medalie, probabil, că așa se face, dar dacă Craiova va lua acest campionat va fi cu Coelho pe bancă.

Domnul Coelho, care mi se pare un antrenor bun și a demonstrat-o. Victoria Craiovei cu Dinamo este, în primul rând, a portughezului Coelho. Iar Dinamo să nu aibă o ocazie 45 de minute… asta este arta antrenorului”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici.

Capitolul la care Filipe Coelho îi dă lecții lui Mirel Rădoi, de fapt

Ulterior, moderatorul emisiunii a subliniat marea diferență dintre Mirel Rădoi, fostul antrenor al oltenilor care acum o pregătește pe FCSB, și Filipe Coelho, cel care are șanse foarte mari să o facă pe Universitatea Craiova campioană în acest sezon.

„Mirel nu are de multe ori acest echilibru. Este un antrenor de atac formidabil, efervescent. Pe faza de apărare parcă se simte prea mic. Parcă crede că pe apărare echipa lui suferă de micime. În filosofia lui apărarea nu există. El când va reuși să stăpânească și acest capitol, să găsească echilibru, va fi cu adevărat un antrenor foarte, foarte bun. Coelho mi se pare mult mai echilibrat”, a mai precizat moderatorul.

Anunțul lui Filipe Coelho imediat după Dinamo – Universitatea Craiova 0-1

SuperLiga intră într-o scurtă pauză datorită jocurilor echipei naționale. , ca mai apoi să revină și să trateze ultimele 8 partide ca niște finale pentru a îndeplini marele obiectiv: câștigarea titlului.

„Nu considerăm că suntem o echipă slabă când pierdem sau că suntem cei mai buni când câștigăm. Mai sunt opt meciuri, este timpul să ne odihnim puțin, iar apoi ne vom concentra pe următorul joc. Cred că am luptat bine, am încercat să jucăm conform regulilor”, a afirmat, printre altele, antrenorul portughez.