Sport

Filipe Coelho, semnal de alarmă după CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0: „Va fi mai greu! Mai rămânem cu 9-10 jucători”

Alex Bodnariu, Cristian Măciucă
08.11.2026 | 22:03
Filipe Coelho semnal de alarma dupa CFR Cluj Universitatea Craiova 00 Va fi mai greu Mai ramanem cu 910 jucatori
CORESPONDENȚĂ DIN CLUJ
Filipe Coelho, semnal de alarmă după CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0: „Va fi mai greu! Mai rămânem cu 9-10 jucători”. FOTO: sporpictures.eu
Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj, scor 0-0, în etapa a 15-a din SuperLiga. La finalul confruntării din Gruia, Filipe Coelho a analizat prestația elevilor, care au terminat pe locul 1 turul sezonului regulat
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Universitatea Craiova a remizat în deplasare cu CFR Cluj, scor 0-0, în derby-ul din etapa a 15-a din SuperLiga. La finalul partidei din Gruia, Filipe Coelho a analizat prestația elevilor săi și a lansat un avertisment în privința programului dificilt care îi așteaptă pe olteni în următoarea perioadă.

Filipe Coelho, concluzii după CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0: „Am controlat meciul”

U Craiova e lider în SuperLiga la finalul primelor 15 etape din sezonul regulat. Campioana en-titre are 33 de puncte, la fel ca Dinamo (locul 2), dar un golaveraj mai bun. După CFR Cluj – U Craiova 0-0, Filipe Coelho a lăudat efortul depus de fotbaliștii săi. „Toată lumea a a văzut de la început că am jucat să câștigăm. Nu a fost ușor să găsim spații, Adversarul s-a apărat jos. Nu am creat multe ocazii, dar am avut câteva șanse. În principiu am controlat meciul, e un punct în plus.

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Așa cum am spus, nu e atât de important locul în acest moment. Obiectivul nostru e să ne luptăm pentru fiecare punct. Față de sezonul trecut sunt patru puncte în plus, dar nu au rostul astfel de comparații. Trebuie să ne vedem de treabă. Ne oprim puțin. A fost un program încărcat. A fost un moment dificil azi pentru noi ca grup. Urmează un program foarte greu în decembrie, trebuie sa ne reîncărcăm”, a declarat Filipe Coelho, după CFR Cluj – U Craiova 0-0.

Universitatea Craiova are 5 jucători convocați la naționala României

La finalul derby-ului cu CFR Cluj, Coelho s-a văitat de numărul mic de fotbaliști pe care îi avea la antrenamente începând de săptămâna viitoare, când campionatul ia pauză cu prilejul meciurilor echipelor naționale. Doar la prima reprezentativă, U Craiova dă nu mai puțin de cinci jucători: Alex Cicâldău, Vladimir Screciu, Tudor Băluță, Nicușor Bancu și Laurențiu Popescu.

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„Jucătorii au lucrat foarte bine până acum, sunt bucuros. Nu am avut probleme cu accidentările, care să fie cauzate de probleme musculare. Trebuie să avem grijă de jucători, să muncim, să avem grijă de momentele de refacere.

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A fi la echipa națională înseamnă maximum în carieră. Sunt bucuros pentru jucătorii Craiovei care merg la națională. E important să sprijinim echipa națională. Sper să joace bine și să își atingă obiectivele.

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Vom lucra cu mai puțini jucători, va fi mai greu. Cred că ne mai rămân 9-10 jucători. E dificil, dar vom găsi soluții. Trebuie să ne pregătim bine pentru că luna decembrie va fi una grea. Vor fi 9 meciuri în acea perioada și deplasări grele”, a adăugat antrenorul lusitan.

Filipe Coelho conferință

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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