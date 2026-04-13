Filipe Coelho și-a asumat vina pentru umilința de la Cluj: „Este responsabilitatea mea!“ Ce a spus despre șansele Craiovei la titlu

CE TREBUIE SĂ ȘTII Coelho își asumă eșecul de la Cluj: „Rezultatul este responsabilitatea mea!“

Meciul U Cluj – Universitatea Craiova, din etapa a patra de play-off în SuperLiga, s-a încheiat cu un scor la care nu s-ar fi gândit nimeni, 4-0. Filipe Coelho, tehnicianul formației din Bănie, a recunoscut superioritatea adversarilor pe alocuri, dar a subliniat că eliminarea și greșelile individuale au înclinat decisiv balanța, asumându-și întreaga responsabilitate pentru eșec.

La flash-interviul de după meci, în ciuda scorului umilitor, Filipe Coelho a avut un discurs foarte echilibrat. Antrenorul de 45 de ani și-a lăudat elevii pentru că i-au respectat indicațiile tactice și a luat întreaga vină asupra lui.

„Un scor greu de digerat. Nu prea sunt multe de spus, am început bine meciul, dar primul şut pe poartă, primul gol. A fost şi eliminarea. S-a făcut apoi 2-0! Știam că nu mai are importanță dacă pierdem cu 2-0 sau mai mult și ne-am asumat. Nu am reușit să înscriem și după al treilea gol s-a terminat povestea. Este responsabilitatea mea, este vina mea pentru eșec. Îmi iubesc jucătorii. Au încercat să joace cum le-am cerut, rezultatul este responsabilitatea mea.

Au dat tot ce au putut, e normal să fim supărați. De mâine trebuie să continuăm munca și să ne pregătim de următorul adversar. Avem nevoie să adunăm puncte, iar la final facem calculul și vedem poziția pe care ne vom afla, nu ne gândim la titlu acum. Trebuie să ne păstrăm echilibrul. Adversarul este foarte bun. Am avut probleme cu Anzor, cu Băluță. Nu căutăm scuze. După ce am început bine, ei au marcat și de acolo a picat totul“, a spus Filipe Coelho, pentru .

Vladimir Screciu, mesaj de mobilizare după U Cluj – Universitatea Craiova 4-0: „Stați liniștiți!“

și încredere în vestiar, în ciuda eșecului dureros de la Cluj. Mijlocașul a subliniat că echipa rămâne în continuare în lupta pentru titlu, că greșelile trebuie corectate rapid și că sprijinul suporterilor va fi esențial în meciurile rămase, în special cel cu Rapid.

Totodată, acesta a făcut referire la erorile repetate din ultimele partide și a vorbit despre necesitatea unei reacții imediate în vestiar.

„Sunt mândru de echipa mea. Am arătat atitudine, suntem alături de Etim. La cum am văzut echipa, am încredere că putem câștiga cele 6 etape. Chiar dacă scorul a fost acesta, sunt mândru de atitudine. Este un duș rece, dar cred că putem să o scoatem la capăt. Le transmit suporterilor că avem nevoie de ei la meciul cu Rapid. Îi așteptăm pe cei de la U Cluj la noi. La Etim a fost o mică neatenție.

Cu Dinamo am luat roșu, acum altul, deci trebuie să reglăm ceva. Am arătat atitudine și aștept să vorbesc cu băieții, să ne privim ochi în ochi. Simt că este momentul nostru, se poate, chiar dacă scorul acesta doare. Suntem acolo, simt că va fi bine. Le garantez suporterilor că așa va fi. Vom da totul și va fi totul diferit. Suntem acolo, ne batem la titlu și campionat. Stați liniștiți, mai sunt 6 meciuri“, a spus Vladimir Screciu.

Lukic, cu gândul la Mondiale! Ce a spus bosniacul după ce a înscris două goluri în poarta fostei sale echipe

Chiar dacă a înscris de două ori în poarta echipei care s-a despărțit de el fără regrete, , iar aceste reușite nu îi dau o satisfacție aparte. Atacantul Universității Cluj a explicat că nu îl interesează echipa împotriva căreia înscrie, atât timp cât echipa sa câștigă.

De această dată, U Cluj a învins categoric cu 4-0, iar atacantul bosniac așteaptă cu nerăbdare o selecție la naționala Bosniei, care va participa la Campionatul Mondial din această vară, după ce a lăsat-o pe Italia acasă pentru al treilea turneu final consecutiv: „Suntem pe primul loc, la trei puncte distanță. Nimeni nu mai credea în noi. Mă bucur că ne arătăm valoarea pe teren. Eu nu sunt o persoană răzbunătoare, nu mă interesează împotriva cui înscriu. Important este să dau goluri și să câștige echipa. Nu pot să vă împărtășesc secretele noastre și de ce jucăm atât de bine (n.r. – râde). Sunt în așteptarea chemării oficiale la națională, vom vedea dacă va veni. Trebuie să continui aici în același fel, trebuie să fim inteligenți și umili și cu siguranță lucrurile bune vor veni”, a declarat Jovo Lukic, conform Digi Sport.