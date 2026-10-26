Filipe Coelho și-a pus în gardă jucătorii înainte de Sepsi – U Craiova: „Va trebui să suferim!” Ce a spus despre situația lotului

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Universitatea Craiova se pregătește pentru o nouă provocare în SuperLiga, după victoria obținută în Andorra, scor 3-1 cu Inter d’Escaldes, în Conference League. Oltenii vor întâlni luni, de la ora 20:00, formația Sepsi, iar Filipe Coelho și-a avertizat jucătorii că partida nu va fi deloc simplă. Antrenorul portughez a vorbit despre calitățile adversarului, despre situația lotului după deplasarea europeană și despre programul încărcat al echipei. La rândul său, Luca Băsceanu a transmis un mesaj optimist înaintea confruntării.

Filipe Coelho, avertisment înainte de Sepsi – Universitatea Craiova: „Uneori va trebui să și suferim”

Universitatea Craiova încearcă să continue seria rezultatelor pozitive, însă Filipe Coelho nu se așteaptă la o misiune ușoară pe terenul celor de la Sepsi. Tehnicianul portughez a remarcat calitatea adversarilor și a explicat că echipa sa trebuie să fie pregătită pentru diferite scenarii de joc. Chiar dacă își dorește ca oltenii să controleze partida, Coelho a recunoscut că vor exista și momente în care aceștia vor fi obligați să se apere și să reziste presiunii.

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„Este un meci important pentru noi împotriva unei echipe căreia îi place să joace fotbal, care are idei bune de joc și jucători valoroși. Mergem acolo cu ambiția potrivită și cu dorința de a obține cât mai multe puncte pentru echipa noastră. Trebuie să fim competitivi, să înțelegem ce ne va cere meciul și să încercăm să dominăm partida prin propriile noastre idei de joc.

Totuși, în același timp, trebuie să înțelegem și că nu jucăm singuri și că uneori va trebui să și suferim. Sepsi își schimbă destul de mult modul de joc în funcție de adversar și este puternică la fazele fixe. Deci trebuie să facem multe lucruri bune pentru a obține cele trei puncte”, a declarat Filipe Coelho, înaintea partidei.

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Ce a spus Filipe Coelho despre situația lotului după deplasarea din Andorra

, în condițiile în care Universitatea Craiova vine după o deplasare lungă în Andorra. Deși a precizat că situația lotului este una normală, tehnicianul a explicat că stafful încearcă să îi recupereze pe fotbaliști înaintea meciului cu Sepsi. Portughezul nu a anunțat absențe concrete, dar a lăsat de înțeles că disponibilitatea fiecărui jucător va fi evaluată în funcție de recuperarea fizică.

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Mai mult, programul încărcat reprezintă un factor important în gestionarea lotului, deoarece oltenii urmează să dispute trei partide în numai șase zile: „Situația lotului este una normală. Așa cum știți, am avut o deplasare lungă în Andorra, inclusiv drumul de întoarcere. Acum încercăm să recuperăm jucătorii și vom vedea cine va putea evolua în acest joc. În următoarele șase zile avem trei meciuri de disputat, deci trebuie să avem grijă de jucători și să evităm accidentările. Nu am avut prea mult timp la dispoziție pentru acest meci. Bineînțeles, băieții sunt fericiți în acest moment, doar că mâine este o altă poveste, un alt meci și nu ne putem relaxa”, a explicat Filipe Coelho.

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Luca Băsceanu are încredere maximă în Universitatea Craiova: „Putem câștiga toate meciurile din SuperLiga”

Luca Băsceanu a prefațat, la rândul său, duelul cu Sepsi și a subliniat că Universitatea Craiova merge la Sfântu Gheorghe cu obiectivul clar de a obține toate cele trei puncte. Fotbalistul oltenilor consideră că a consolidat încrederea echipei, dar a avertizat că adversarii nu trebuie subestimați, indiferent de statutul lor de nou-promovată.

Băsceanu a remarcat că Sepsi a reușit să joace de la egal la egal cu adversarii întâlniți până acum și a insistat că rezultatul va depinde în primul rând de prestația Craiovei: „Cred că va fi un meci dificil, la fel ca și restul de până acum. Venim după un meci bun în Andorra, o victorie de moral. Avem încredere în urma ultimelor rezultate, deci mergem la Sepsi pentru cele trei puncte.

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Din ce am văzut, Sepsi a jucat de la egal la egal cu toate echipele de până acum, nu știu dacă se vede neapărat că e o nou-promovată. Jocul echipei este cel mai important. Dacă suntem cu toții la nivel înalt, putem câștiga toate meciurile din SuperLiga. Am avut o deplasare lungă, dar asta nu e o scuză. Noi, de când s-a terminat jocul din Andorra, ne-am gândit la această partidă, chit că nu am avut prea mult timp să-l pregătim așa cum trebuie”, a punctat Luca Băsceanu.