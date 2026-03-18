Filipe Coelho și-a scos asul din mânecă înainte de derby! Tactica prin care vrea să o bată pe Dinamo: „Este cel mai important!“

Dinamo București și Universitatea Craiova se înfruntă joi seară într-un duel care poate cântări decisiv în lupta pentru titlu în acest sezon. Înaintea confruntării, antrenorul oltenilor, Filipe Coelho, 45 ani, a vorbit despre dificultatea partidei, dar și despre cheia prin care speră să obțină cele trei puncte, într-un moment în care presiunea rezultatelor începe să se simtă tot mai puternic în Bănie.

Planul lui Filipe Coelho pentru derby-ul cu Dinamo: „Una dintre tacticile mele!“

Chiar dacă , Universitatea Craiova este ținută pe linia de plutire de către Filipe Coelho. Tehnicianul portughez nu vrea ca echipa să intre în panică după un insucces și, tocmai în această idee, a insistat pe stabilitate și echilibru, atât în joc, cât și la nivel mental.

„Este un meci foarte important și, normal, dificil. Întâlnim o echipă împotriva căreia am mai jucat și deja știm că trebuie să fim la cel mai înalt nivel ca să putem câștiga cele trei puncte. O să fie o provocare mare pentru noi, dar încercăm tot posibilul să câștigăm. Toate meciurile sunt diferite. Ei ne cunosc foarte bine. Cred că avem în față echipe cu tipare similare, echipe cărora le place să aibă mingea în posesie, să încerce să controleze jocul.

Cred că detaliile pot face diferența și sper să fie un meci foarte bun. Avem niște probleme medicale, dar focusul este pe jucătorii care pot evolua. Cel mai important este să începem meciul cu cel mai bun prim 11 posibil, să ne pregătim strategia și să facem tot ce putem pe gazon. Starea de spirit este bună.

Cred că una dintre tacticile mele este să fim echilibrați. Din cauza faptului că am pierdut ultimul meci nu înseamnă că trebuie să ne panicăm. Ar trebui să ne îmbunătățim, ar trebui să învățăm din ce s-a întâmplat. Acum luptăm pentru aceste puncte, pentru ultimele nu mai avem ce face, le-am pierdut. Dar acum trebuie să facem anumite lucruri în sensul bun pentru a putea câștiga“, a declarat Filipe Coelho.

Peluza Nord Craiova, sprijin necondiționat pentru alb-albaștri înainte de Dinamo – Universitatea Craiova

Întâlnirea dintre suporteri și jucători a avut loc în cantonament, într-un cadru restrâns, dar extrem de intens din punct de vedere emoțional. Conform informațiilor obținute de FANATIK, , alegând să fie alături de echipă exact într-un moment delicat, după eșecul neașteptat care a adus multă incertitudine în Bănie.

Departe de orice formă de presiune negativă, mesajul transmis de galerie a fost unul de încurajare și încredere. Suporterii le-au cerut jucătorilor să „șteargă cu buretele“ partida pierdută cu FC Argeș și să abordeze ultimele nouă meciuri ale sezonului cu aceeași determinare și calitate care i-au ținut în lupta pentru titlu.

Mai mult decât atât, fanii au dat și un semnal clar înaintea confruntării cu Dinamo: Craiova nu va fi singură! Ultrașii din galerie sunt gata să creeze o atmosferă de meci decisiv pe Arena Națională, convinși că echipa poate reveni imediat pe drumul victoriilor și în fruntea clasamentului.