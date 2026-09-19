Tensiunea este la cote maxime înaintea marelui meci dintre Universitatea Craiova și FCSB. În ciuda rivalității uriașe, Filipe Coelho și Meriton Korenica au dat dovadă de fair-play înaintea duelului din Bănie.
Cu puțin înainte de primul fluier al partidei din Bănie, din etapa a 10-a a SuperLigii, Filipe Coelho și Meriton Korenica, care a fost aproape de un transfer chiar la Universitatea Craiova, au oferit imaginea zilei. Cei doi adversari au stat de vorbă pe tunelul ce duce la vestiare.
Antrenorul campioanei României și jucătorul transferat de FCSB de curând de la CFR Cluj s-au întreținut câteva momente, ambii ținând mâna la gură pentru a nu se putea citi pe buze ce își spuneau.
Însă, dialogul era unul destins, chiar dacă tensiunea întâlnirii este la cote maxime. Ba mai mult, cei doi au plecat spre vestiare ținându-se de gât, ca doi vechi prieteni, deși vor fi adversari în duelul din Bănie.
Meriton Korenica a fost titularizat la FCSB de Marius Baciu. El va juca în stânga liniei de trei din spatele vârfului Arnold Garita. Ceilalți doi mijlocași ofensivi ai ”roș-albaștrilor” vor fi Juri Cisotti și Denis Drăguș, aflat la prima titularizare după transferul la FCSB.
Un alt jucător adus de curând de Gigi Becali, Karlo Muhar, va juca din primul minut. Croatul va începe ca mijlocaș defensiv alături de Ofri Arad, în timp ce pe linia de fund vor evolua Labonne, Dawa, Batubinsika și Pădurariu, iar în poartă va fi Târnovanu.
Derby-ul de pe stadionul ”Ion Oblemenco”, care se va disputa sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 20:30, se va desfășura într-o atmosferă incendiară. Suporterii olteni vor umple până la refuz arena pentru marele derby cu rivala FCSB.