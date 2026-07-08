Filipe Coelho şi remarcatul surpriză după Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4: „A arătat foarte bine şi se antrenează la nivel înalt”

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Universitatea Craiova a început cu dreptul campania europeană. În prima manşă din primul tur al Ligii Campionilor, , într-un meci disputat în Ungaria. Au marcat pentru oaspeţi, Baiaram, Al Hamlawi cu o dublă şi Nsimba.

Filipe Coelho l-a remarcat pe Baiaram după Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4: „S-a antrenat la nivel înalt”

Filipe Coelho a declarat la final că este mulţumit de prestaţia jucătorilor săi, dar nu trebuie să se culce pe o ureche. Antrenorul Universităţii Craiova , despre care a spus că s-a antrenat foarte bine în pregătiri şi acesta este şi motivul pentru care a fost titularizat:

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„Suntem fericiţi pentru un start bun. A fost un meci dificil. Dacă te uiţi la rezultat, ai crede că a fost un meci uşor, dar nu este deloc aşa. Avem multe lucruri de îmbuntăţit. E important modul în care suntem competitivi ca echipă.

Am avut multe momente bune în meci. Trebuie să avem grijă la anumite lucruri, să folosim mai mult spaţiile, să ţinem de minge. Dar e normal, suntem la început de sezon, trebuie să găsim cele mai bune soluţii pentru a obţine rezultate bune.

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Baiaram a jucat foarte bine, s-a antrenat foarte bine. A fost titular pentru că în pre-sezon a arătat foarte bine. De când am venit aici se antrenează la un nivel înalt. Azi este un rezultat foarte bun. Nu îmi place să spun în procente despre pregătirea fizică. A fost destul de cald aici, sunt şi momente în care trebuie să ştim să suferim”,a spus Coelho la Digisport.

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Antrenorul oltenilor, secretos înainte de Supercupă: „O să vedem dacă odihnim sau nu jucători”

Antrenorul Universităţii Craiova nu a spus dacă vor fi odihniţi jucători pentru confruntarea din Supercupa României, care se va desfăşura împotriva celor de la U Cluj, în weekend, dar a precizat că mereu cel mai important meci este următorul:

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„Cu Telles am discutat nişte chestiuni tactice. Arătam nişte slăbiciuni fizice, ca echipă. I-am spus că nu trebuie să se avânte în faţă, la pressing. Îmi place să vorbesc cu jucătorii despre aceste aspecte, şi-au exprimat şi ei punctele de vedere.

Nu îmi face plăcere să vorbesc de arbtri. Sunt convins că au vrut să aibă o evoluţie cât mai bună. Şi ei fac greşeli, fotbalul este un joc bazat pe emoţie. O să vedem dacă odihnim sau nu jucători. Important este să ajungem sănătoşi la Craiova şi să pregătim următorul meci”, a spus Coelho.