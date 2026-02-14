Filipe Coelho știe cum să o învingă pe FCSB: „Asta va conta foarte mult!“. Ce decizie a luat antrenorul Universităţii Craiova de Valentine’s Day

ADVERTISEMENT

Derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB se anunță unul cu miză uriașă pe finalul sezonului regular, iar Filipe Coelho este convins că detaliile vor face diferența. Tehnicianul oltenilor a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre cheia meciului de duminică și a luat o decizie specială de Valentine’s Day, menită să le ofere jucătorilor echilibru înaintea confruntării din Bănie.

Conexiunea cu suporterii, arma secretă a oltenilor înainte de Universitatea Craiova – FCSB

Filipe Coelho tratează cu maxim respect duelul cu echipa campioană, dar a transmis un mesaj clar: Universitatea Craiova joacă doar la victorie. Antrenorul a subliniat și faptul că focusul este exclusiv pe echipa sa și pe punctele puse în joc, fără a lua în calcul alte aspecte externe.

„Jucăm cu echipa campioană și trebuie să respectăm asta. Au un antrenor bun, jucători pe măsură, dar noi vom da totul, pentru că vrem victoria. Va conta foarte mult conexiunea dintre suporteri și jucători, pentru că știm că trebuie să fim la cel mai bun nivel al nostru pentru a câștiga cele trei puncte. Sper ca suporterii să fie lângă noi și în momentele grele. Nu au idee cât de mult muncesc acești băieți și cât își doresc să câștige.

Focusul este pe echipa mea și pe cele trei puncte pe care ni le dorim, nu ne gândim la nimic altceva. Mă aștept la un meci bun, care va fi foarte competitiv și am nevoie ca jucătorii să fie focusați și stăpâni pe ei. Oponenții sunt valoroși, dar avem ambiție să câștigăm cele trei puncte”, a spus Coelho.

Coelho a insistat asupra mentalității pe care vrea să o vadă la echipă, indiferent de adversar sau de poziția din clasament: „Când lucrăm ca o echipă, trebuie să demonstrăm că nu contează oponentul sau poziția din clasament. Când jucăm ca o echipă, trebuie să demonstrăm tuturor că putem învinge. Asta e mentalitatea pe care o avem. Chiar dacă câștigăm, dacă pierdem, trebuie să ne menținem mentalitatea puternică“.

Jucătorii Universității Craiova, alături de familii în ziua de Valentine’s Day

Înaintea derby-ului, antrenorul oltenilor a ales să le ofere fotbaliștilor câteva ore de respiro. După antrenamentul de dimineață, jucătorii au avut liber pentru a merge acasă și a petrece după-amiaza alături de familii.

„Să fiu sincer, nu am vorbit cu băieții legat de Valentine’s Day. După antrenamentul de dimineață, ei au putut merge acasă și își pot petrece după masa cu familiile lor. Asta e foarte important pentru mine, să fie fericiți și în viața personală, nu doar prin prisma fotbalului”, a continuat tehnicianul portughez.

Universitatea Craiova pregătește cinci schimbări pentru meciul de campionat cu FCSB

După ce și-a odihnit o serie de jucători importanți la întâlnirea din Cupa României, antrenorul Filipe Coelho va face cel puțin cinci schimbări în primul ”11” pentru derby-ul cu FCSB din etapa a 27-a a SuperLigii.

”Craiova va schimba cinci jucători. Vor intra titulari Romanchuk, Bancu, Screciu, Cicâldău și David Matei, care este titular în toate meciurile ca under, nu va mai fi Băsceanu. Aceștia sunt cei cinci noi.

Plus portarul, pentru că am feeling-ul ăsta că se va întoarce Laurențiu Popescu. Daniel Tudor (n.r. – antrenorul cu portarii de la Universitatea Craiova) l-a ridicat pe Popescu”, a declarat Marius Mitran, la .

Fără Baiaram și Nsimba în derby-ul din SuperLiga cu FCSB

La fel ca și la jocul din Cupa României, Universitatea Craiova nu îi va avea la dispoziție pentru meciul din SuperLiga cu FCSB, programat duminică, 15 februarie, de la ora 20:00, pe atacanții Ștefan Baiaram și Steven Nsimba.

din partea Comisiei de Disciplină, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, după ce a fost implicat într-un scandal cu un suporter al lui Dinamo. Scuipat de acesta, jucătorul oltenilor a reacționat într-un mod similar și pentru acest lucru a fost sancționat.

Nici Nsimba nu va putea evolua împotriva campioanei en-titre. Francezul a resimțit dureri în partida cu Dinamo, a fost schimbat imediat, dar, din informațiile FANATIK, nu s-a antrenat deloc în această săptămână și nu este apt pentru jocul din weekend.

Prețurile biletelor pentru derby-ul Universitatea Craiova – FCSB

Clubul din Bănie a anunțat oficial prețurile tichetelor pentru partida cu marea rivală din Capitală. Pe lângă cei care deja și-au achiziționat pachetul pentru meciurile cu FCSB și Metaloglobus, suporterii olteni își pot cumpăra, acum, chiar și bilete individuale la următoarele categorii:

Tribuna II – 70 lei

Peluza Nord – 35 lei

Peluza Sud – 50 lei

VIP – 170 lei