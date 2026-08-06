Filipe Coelho știe de ce jocul Universității Craiova s-a prăbușit în repriza secundă cu KuPS: „Mi-au confirmat!”

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O nouă seară europeană modestă pentru România. Universitatea Craiova a condus cu 1-0 la KuPS acasă, dar s-a văzut egalată în repriza secundă. Campioana României va juca la returul din Bănie cu calificarea mai departe pe masă. Ce a declarat portughezul Filipe Coelho despre rezultatul înregistrat.

Concluziile lui Filipe Coelho după KuPS – Universitatea Craiova 1-1

. Universitatea Craiova a obținut doar o remiză pe terenul lui KuPS, la capătul unui joc marcat de în ultimele minute pentru un jucător al gazdelor. Filipe Coelho a susținut după partidă o scurtă conferință de presă în care și-a exprimat concluziile în urma celor întâmplate pe teren. Antrenorul lusitan a explicat căderea echipei sale în actul secund.

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„Un rezultat bun, ținând cont că am jucat în deplasare, pe un gazon artificial. În prima repriză am avut multe ocazii să marcăm al doilea gol, după cel al lui Baiaram, dar în a doua repriză nu am început prea bine. Adversarii au avut o reacție foarte bună și mi-au confirmat că sunt puternici. Au reușit să ne creeze foarte multe probleme și să își creeze ocazii pe fazele fixe, au prin încredere că pot marca. Am pierdut controlul partidei în primele 20 de minute din partea secundă, dar ulterior am încercat să ne creăm ocazii. Repet, nu este un rezultat rău.

În prima repriză am fost fericit. Am avut un control foarte bun al partidei, al balonului, dar nu am fost prea eficienți. Trebuie să fim mai buni acasă pentru obținerea calificării mai departe. Acum trebuie să analizăm această partidă, să vedem lucrurile bune, lucrurile mai puțin bune. Când vom juca din nou, vom pregăti meciul și mai bine și cu siguranță vom merge mai departe cu ajutorul suporterilor. Le mulțumesc celor care au venit atât de departe. Au parte de toată dragostea noastră, le mulțumim încă o dată!”, a spus inițial antrenorul Universității Craiova.

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Filipe Coelho a anunțat ce urmează pentru Universitatea Craiova. Ce a spus și despre gazonul artificial al finlandezilor

KuPS folosește pe stadionul său un , care le-a dat bătăi de cap oltenilor. Filipe Coelho a scos în evidență acest aspect, însă fără a plasa acest factor sub umbrela unei scuze pentru rezultatul obținut. El a spus ce urmează pentru echipa sa, în perspectiva jocurilor cu FC Argeș, în campionat, și a returului cu KuPS. Portughezul nu a uitat să le mulțumească suporterilor, lăudând ambele tabere.

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„Trebuie să ne îndreptăm atenția la meciul din campionat cu FC Argeș. Avem doar două zile la dispoziție să pregătim acest meci, apoi vom avea timp să pregătim și returul de acasă contra KuPS. Cei de la KuPS sunt o echipă foarte bine organizată. E frumos felul în care s-a comportat publicul. Este un stadion foarte frumos și le mulțumesc nu doar suporterilor noștri, ci și suporterilor echipei gazdă.

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O atmosferă deosebită. Pentru noi, suprafața de joc a fost puțin diferită… este prima dată când jucăm pe un asemenea teren. Nu este o scuză, terenul este la fel pentru ambele echipe. În aceste zile, trebuie să ne adaptăm indiferent unde jucăm. E mai bine când jucăm pe un teren natural. Este puțin mai greu pentru jucători să evolueze pe asemenea terenuri, mai ales când nu sunt obișnuiți”, a concluzionat tehnicianul campioanei României.

Universitatea Craiova va juca duminică, 9 august, acasă, contra celor de la FC Argeș în cadrul etapei cu numărul 4 din SuperLiga. Ulterior, joi, 13 august, oltenii se vor duela, tot în Bănie, cu KuPS, într-un meci care va decide formația care va accede în play-off-ul Europa League.