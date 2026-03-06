Sport

Filipe Coelho, suspendare dură după eliminarea din meciul cu CFR Cluj! Ce meciuri va rata antrenorul Universităţii Craiova. Exclusiv

Filipe Coelho a fost eliminat după ce a intrat pe teren să se bucure după golul de 3-1 marcat de Baiaram în Universitatea Craiova - CFR Cluj, scor 3-1. FANATIK a aflat că celebrarea îl costă scump pe lusitan.
Marian Popovici
06.03.2026 | 15:17
Universitatea Craiova va încheia pe primul loc în SuperLiga sezonul regulat. Oltenii au un meci crucial în Giuleşti duminică seara, prin care îşi pot mări ecartul la şapte puncte faţă de Rapid, echipa aflată pe locul secund.

Filipe Coelho, suspendat două etape! Lipseşte cu Rapid şi în primul meci de play-off

La meciul câştigat cu 3-1 în faţa lui CFR Cluj în Cupa României, Filipe Coelho a intrat pe teren să se bucure alături de jucători după golul trei, marcat de Ştefan Baiaram. „Celebrarea” i-a adus al doilea cartonaş galben şi, automat, eliminarea.

Care îl costă foarte scump! FANATIK a aflat că antrenorul Universităţii Craiova a fost suspendat două etape. Astfel, Filipe Coelho nu va putea sta pe bancă atât în duelul cu Rapid, dar şi în primul meci din play-off.

Universitatea Craiova, duel cu echipa de pe locul 6 în prima etapă de play-off!

Universitatea Craiova e sigură deja că va termina pe primul loc, astfel că în primul meci de play-off va juca împotriva locului 6 pe teren propriu. Înaintea ultimei etape, FC Argeş este echipa clasată pe locul 6, dar lucrurile se pot schimba după prima etapă.

Oltenii au patru puncte avans în faţa Rapidului şi speră să aibă un avantaj cât mai consistent înainte de înjumătăţirea punctelor. Hotărâtor pentru clasament va fi şi rezultatul meciului CFR Cluj – Dinamo, un alt duel al echipelor aflate în play-off.

Filipe Coelho, după eliminarea din meciul de Cupă: „Pentru unii antrenori nu s-a dat cartonaş galben”

Filipe Coelho şi-a turnat cenuşă în cap după sprintul pe care l-a făcut la golul lui Baiaram, spunând că ar trebui să îşi controleze mai bine emoţiile, dar în acelaşi timp a atras atenţia că eliminarea nu este una corectă, atâta timp cât alţi antrenori nu au păţit nimic la un gest asemănător:

Le-am cerut scuze jucătorilor de la CFR Cluj, nu am intenționat să fac ceva greșit. Am observat și în meciul precedent că antrenorul adversarilor a făcut sprint pe teren și nu a primit cartonașul galben, dar trebuie să-mi controlez mai bine emoțiile.

Îmi asum responsabilitatea pentru ce am făcut, dar tot cred că nu este corect. Pentru unii antrenori nu s-a dat cartonaș galben, dar pentru mine s-a dat. Am câștigat datorită jucătorilor, care au intrat în meci cu multă personalitate.

Nu este vorba despre mine și inspirația mea. Este vorba despre jucători. Au jucat bine, avem un staff tehnic bun, pe care l-am găsit deja aici. Respect opiniile tuturor. Nu mă interesează astfel de lucruri. Eu încerc să-mi fac meseria și nu sunt aici să concurez contra altor antrenori”, a spus antrenorul Universităţii Craiova la finalul meciului.

  • 45 de ani are Filipe Coelho
  • 1 este locul ocupat de Universitatea Craiova în SuperLiga
