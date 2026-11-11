Filipe Coelho trage linie după un an la Universitatea Craiova: ”Suntem singura echipă din România”

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În ziua de 11 noiembrie 2026, Filipe Coelho era prezentat oficial în funcția de antrenor principal la Universitatea Craiova, înlocuindu-l pe Mirel Rădoi. Lusitanul a avut succes imediat și a devenit apreciat de suporteri. La un an de la momentul sosirii, el a vorbit despre performanțele reușite și și-a ”înțepat” rivalele din SuperLiga.

Mesajul lui Filipe Coelho la un an de la sosirea la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a avut reușind să câștige titlul, Cupa și Supercupa României și calificându-se pentru al doilea an consecutiv în grupele Conference League. Tehnicianul portughez a subliniat faptul că ”alb-albaștrii” sunt singura formație din România rămasă în cupele europene.

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”Un an la Universitatea Craiova, marcat de multă muncă, provocări, realizări extraordinare și o mare mândrie. De-a lungul acestui an, am câștigat campionatul României, Cupa României și Supercupa României. Suntem singura echipă românească prezentă în competițiile europene. Aceste realizări reflectă munca și implicarea extraordinară a întregului grup.

Jucătorii, prin dedicarea, profesionalismul și relația de încredere pe care o construim în fiecare zi, au fost adevărați învingători, zi după zi. La fel și toți oamenii care lucrează zilnic la club cu dedicare și implicare, asigurându-ne toate condițiile necesare și făcând posibilă construirea acestui parcurs pe care ne dorim să îl continuăm.

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În afara terenului, suporterii și întreaga regiune a Olteniei au reprezentat, împreună, o sursă extraordinară de forță și inspirație. Unitatea dintre toți, atât pe teren, cât și în afara lui, a fost o parte esențială a acestui parcurs”, a scris Filipe Coelho, pe contul de Instagram, în ziua în care se împlinește fix un an de când a sosit în România și a preluat conducerea tehnică a formației Universitatea Craiova.

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Ce își dorește Coelho pe mai departe

Deși multă vreme munca sa a fost comparată cu cea a lui Mirel Rădoi, Coelho . Portughezul este conștient de provocările care îl așteaptă în continuare pe banca Universității Craiova, dar a mărturisit că este pregătit să ducă echipa la un nivel superior.

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”Se împlinește un an de când sunt aici, dar mai avem un drum lung de parcurs. Până la finalul sezonului, mai avem mult de muncă, multe de îndurat și de depășit. Am în continuare aceeași forță, aceeași dorință și aceeași ambiție ca în prima zi.

Cred în acest grup, în acest proiect și în ceea ce putem construi în continuare împreună. Provocările care ne așteaptă reprezintă, de asemenea, o motivație pentru a munci și mai mult și pentru a duce numele Universității Craiova și mai sus.

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De acum înainte, obiectivul rămâne același, implicarea rămâne aceeași, iar mândria și ambiția sunt tot mai mari. Ne dorim să continuăm, pas cu pas, fie în România, fie în Europa, să luptăm pentru Universitatea Craiova și să îi onorăm numele”, a spus Filipe Coelho.