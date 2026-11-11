Sport

Filipe Coelho trage linie după un an la Universitatea Craiova: ”Suntem singura echipă din România”

Traian Terzian
11.11.2026 | 19:51
Filipe Coelho trage linie dupa un an la Universitatea Craiova Suntem singura echipa din Romania
ULTIMA ORĂ
Filipe Coelho (46 de ani), mesaj de suflet la un an de la venirea la Universitatea Craiova. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Filipe Coelho (46 de ani) a reușit să schimbe fața Universității Craiova și să câștige trei trofee. Care a fost mesajul antrenorului portughez la un an de la sosirea în Bănie.
ADVERTISEMENT

În ziua de 11 noiembrie 2026, Filipe Coelho era prezentat oficial în funcția de antrenor principal la Universitatea Craiova, înlocuindu-l pe Mirel Rădoi. Lusitanul a avut succes imediat și a devenit apreciat de suporteri. La un an de la momentul sosirii, el a vorbit despre performanțele reușite și și-a ”înțepat” rivalele din SuperLiga.

Mesajul lui Filipe Coelho la un an de la sosirea la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a avut un an de vis sub comanda lui Coelho reușind să câștige titlul, Cupa și Supercupa României și calificându-se pentru al doilea an consecutiv în grupele Conference League. Tehnicianul portughez a subliniat faptul că ”alb-albaștrii” sunt singura formație din România rămasă în cupele europene.

ADVERTISEMENT

”Un an la Universitatea Craiova, marcat de multă muncă, provocări, realizări extraordinare și o mare mândrie. De-a lungul acestui an, am câștigat campionatul României, Cupa României și Supercupa României. Suntem singura echipă românească prezentă în competițiile europene. Aceste realizări reflectă munca și implicarea extraordinară a întregului grup.

Jucătorii, prin dedicarea, profesionalismul și relația de încredere pe care o construim în fiecare zi, au fost adevărați învingători, zi după zi. La fel și toți oamenii care lucrează zilnic la club cu dedicare și implicare, asigurându-ne toate condițiile necesare și făcând posibilă construirea acestui parcurs pe care ne dorim să îl continuăm.

ADVERTISEMENT
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe,...
Digi24.ro
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP

În afara terenului, suporterii și întreaga regiune a Olteniei au reprezentat, împreună, o sursă extraordinară de forță și inspirație. Unitatea dintre toți, atât pe teren, cât și în afara lui, a fost o parte esențială a acestui parcurs”, a scris Filipe Coelho, pe contul de Instagram, în ziua în care se împlinește fix un an de când a sosit în România și a preluat conducerea tehnică a formației Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT
A murit, după ”8 minute de iad” pe un pat din spitalul de...
Digisport.ro
A murit, după ”8 minute de iad” pe un pat din spitalul de psihiatrie: 4 persoane au fost arestate! Au publicat imaginile

Ce își dorește Coelho pe mai departe

Deși multă vreme munca sa a fost comparată cu cea a lui Mirel Rădoi, Coelho l-a depășit pe predecesorul său. Portughezul este conștient de provocările care îl așteaptă în continuare pe banca Universității Craiova, dar a mărturisit că este pregătit să ducă echipa la un nivel superior.

ADVERTISEMENT

”Se împlinește un an de când sunt aici, dar mai avem un drum lung de parcurs. Până la finalul sezonului, mai avem mult de muncă, multe de îndurat și de depășit. Am în continuare aceeași forță, aceeași dorință și aceeași ambiție ca în prima zi.

Cred în acest grup, în acest proiect și în ceea ce putem construi în continuare împreună. Provocările care ne așteaptă reprezintă, de asemenea, o motivație pentru a munci și mai mult și pentru a duce numele Universității Craiova și mai sus.

ADVERTISEMENT

De acum înainte, obiectivul rămâne același, implicarea rămâne aceeași, iar mândria și ambiția sunt tot mai mari. Ne dorim să continuăm, pas cu pas, fie în România, fie în Europa, să luptăm pentru Universitatea Craiova și să îi onorăm numele”, a spus Filipe Coelho.

Stadionul de 270 milioane de euro este aproape gata! Va fi printre primele...
Fanatik
Stadionul de 270 milioane de euro este aproape gata! Va fi printre primele 3 din lume. Galerie foto
Echipa la care a mers Andrei Șucu în acest sezon e amenințată cu...
Fanatik
Echipa la care a mers Andrei Șucu în acest sezon e amenințată cu depunctarea! 6 jucători își așteaptă banii
Câte bilete s-au vândut, cu 3 zile înainte de România – Polonia. Gică...
Fanatik
Câte bilete s-au vândut, cu 3 zile înainte de România – Polonia. Gică Hagi, susținere masivă!
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
MM Stoica l-a ironizat pe antrenorul de la FCSB: 'Uitați-vă la ăsta, ce...
iamsport.ro
MM Stoica l-a ironizat pe antrenorul de la FCSB: 'Uitați-vă la ăsta, ce penibil!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!