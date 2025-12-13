ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova trebuie să treacă peste eșecul cu Sparta Praga, iar prima ocazie o are în partida din deplasare cu FC Hermannstadt, din etapa a 20-a a SuperLigii, programată duminică, 14 decembrie, de la ora 20:30. Cu puțin timp înainte de joc, Filipe Coelho a evidențiat modificarea de pe banca tehnică a sibienilor și a tras un semnal de alarmă în „tabăra alb-albastră“.

Filipe Coelho a analizat-o în detaliu pe FC Hermannstadt: „Motivația va fi alta!“

Tehnicianul oltenilor se așteaptă la un meci extrem de dificil, mai ales după ce Dorinel Munteanu a fost instalat pe banca tehnică. Portughezul le-a mai cerut jucătorilor să fie mult mai concentrați decât adversarii, chiar dacă timpul de pregătire pentru acest meci a fost extrem de scurt.

„Nu va fi un meci ușor. Și-au schimbat antrenorul, iar motivația din partea jucătorilor va fi alta. Totuși, noi trebuie să fim pregătiți să întâlnim o echipă solidă, care joacă acasă. Vom face tot posibilul pentru a lua toate cele trei puncte. Nu pot prezice dacă noul lor antrenor va face schimbări multe sau de sistem, dar noi ne-am făcut temele și trebuie să fim pregătiți pentru orice. Le-am transmis asta jucătorilor, acum vom vedea…Nu au rezultate bune, dar jucătorii sunt buni, cu experiență, care cunosc jocul și sunt bine organizați.

Au calitate în aspectele tehnice, unii dintre jucători au capacitatea de a juca între linii, de a ataca spațiile. Nu ne va fi ușor, sunt sigur. Pot avea și mingea în posesie, dar noi trebuie să fim mult mai focusați decât ei. După ultimul meci este normal ca jucătorii să fie un pic triști, dar nu avem deloc timp să ne mai gândim la asta. Dispoziția lor de joc este una bună și știu că acesta este un meci important, pentru că întotdeauna următorul joc este cel mai important. Normal, nu am avut prea mult timp să pregătim acest meci. Am avut mai puțin de 72 de ore la dispoziție, dar nu am nicio îndoială că vom încerca să câștigăm“, a declarat Filipe Coelho.

Revenire la Universitatea Craiova pentru doi titulari

FANATIK a aflat că doi dintre jucătorii de bază ai „alb-albaștrilor”, Carlos Mora și Vladimir Screciu, sunt refăcuți după accidentările suferite și vor fi incluși în lot pentru întâlnirea de la Sibiu.

Rămâne de văzut dacă antrenorul Filipe Coelho îi va forța în jocul cu FC Hermannstadt sau îi va menaja în vederea duelului decisiv din deplasare cu AEK Atena, din ultima etapă a grupei de Conference League.

Carlos Mora nu a mai jucat de o lună

Unul dintre cei mai buni jucătorii ai Universității Craiova în prima parte a actualului sezon, , într-un meci pe care naționala statului Costa Rica l-a pierdut cu Haiti, scor 0-1, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Jucătorul de bandă dreaptă în vârstă de 24 de ani a suferit o ruptură la coapsa stângă și a ratat meciurile de campionat cu FC Argeș, U Cluj și CFR Cluj, cel din Cupa României cu Petrolul și duelurile din Conference League cu Mainz și Sparta Praga.

Vladimir Screciu a lipsit la eșecul cu Sparta Praga

Vladimir Screciu va fi și el apt pentru meciurile din finalul acestui an, după ce . Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, internaționalul român a avut o contractură musculară.

Revenirea lui este o veste extraordinară pentru antrenorul portughez Filipe Coelho, care însă nu-i va avea la dispoziție pe accidentații Tudor Băluță și Mihnea Rădulescu.