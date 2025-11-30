ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a avut doar motive de bucurie după victoria cu Mainz, de joi seară, dar acum a venit momentul să se focuseze pe următorul joc de campionat, de la Cluj, cu Universitatea. Tehnicianul oltenilor, Filipe Coelho, a ținut să tragă un semnal de alarmă înainte de startul partidei din Ardeal, asta după ce a analizat extrem de atent formația lui Bergodi.

Filipe Coelho avertizează înainte de U Cluj – Universitatea Craiova: „Au câștigat patru partide din cinci posibile“

Noul antrenor al Universității Craiova a trecut rapid peste euforia de la finele meciului cu Mainz și s-a focusat total pe analiza noului oponent, Universitatea Cluj. Portughezul a evidențiat forma bună a echipei ardelene odată cu venirea lui Cristiano Bergodi pe banca tehnică.

„Ne așteptăm la un meci dificil, împotriva unei echipe care și-a schimbat antrenorul acum cinci meciuri. Cu el, U Cluj a câștigat patru partide din cinci posibile. Se află într-un moment bun. Așadar, va fi complicat pentru noi cu siguranță. Au o organizare foarte bună, jucătorii sunt de valoare.

Cred că noul antrenor le-a implementat acest tip de organizare. Noi trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere să înfruntăm o echipă bună. Am obținut un rezultat bun cu Mainz. Băieții sunt fericiți, dar trebuie să ne controlăm în același timp. Întâlnim, acum, un oponent diferit și trebuie să fim concentrați. Atmosfera de la ultimul meci a fost uimitoare. Oamenii au fost minunați. Cred că a fost o seară memorabilă pentru toată lumea, dar acum nu trebuie să ne mai gândim mult la asta, ci să ne focusăm pe ceea ce urmează“, a declarat Filipe Coelho.

Chiar dacă nu este de mult timp în România, antrenorul Științei s-a arătat impresionat de nivelul fotbalistic pe care l-a descoperit în SuperLiga: „Am văzut că sunt antrenori și jucători de valoare în campionat. Meciurile pe care le-am urmărit aici, în România, au fost bune. Nivelul este unul bun. Dacă facem comparație cu anul trecut, cred că liga evoluează într-o direcție bună“, a mai spus Filipe Coelho.

Cum l-a catalogat Giovanni Becali pe Filipe Coelho

Giovanni Becali a vorbit în direct despre . Agentul de jucători , sosit în Bănie în locul lui Mirel Rădoi, catalogându-l drept „viitorul Mourinho”.

„E un băiat civilizat, cult, vorbește engleză, alte limbi. E tânăr, se bucură, salută jucătorii, îi îmbrățișează. E un antrenor tânăr, caută performanță. Petrea (n.r. – Toni Petrea) îl ajută foarte mult!

Până acum, îi dau 8 (n.r. – lui Filipe Coelho). Este un viitor Mourinho, nu un mic Mourinho. Pare să devină un antrenor bun, unul european”, a spus Giovanni Becali, la „Giovanni Show”.

Marius Șumudică îl laudă pe portughezul de pe banca Universității Craiova după 1-0 cu Mainz

Cuvinte de laudă la adresa lui Filipe Coelho a avut și Marius Șumudică. Acesta a intrat în direct, a doua zi după victoria cu Mainz, și a avut doar cuvinte frumoase la adresa tehnicianului din Bănie.

„Este un tip care vine pe un fond bun, în sensul că această echipă este foarte bine pregătită. S-a văzut și ieri, din punct de vedere fizic, foarte bine pregătiți. A fost cireașa de pe tort, cum se zice. Nu trebuie să minimalizăm acum nici ce a făcut Rădoi, nici ce a făcut Coelho, dar nici să ridicăm în slăvi. Este prea devreme.

Dar, da, se vede și la declarații, și la marginea terenului, nu știu dacă vrea să dea impresia sau dacă așa este el, dar a adus echilibru. Vorbește foarte calm, este foarte calculat. Nu iese în față, pune jucătorii în pole position, nu se duce în fața suporterilor. Este un tip rezervat, care vrea să dea impresia unui om retras și care știe ce are de făcut. El lasă rezultatele să vorbească”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.