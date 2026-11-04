Filipe Coelho, ultimele informații înainte de Universitatea Craiova – Egnatia. Ce l-a deranjat pe Tudor Băluță

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Universitatea Craiova a intrat pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru partida de joi, 4 noiembrie, împotriva celor de la Egnatia. Staff-ul tehnic condus de Filipe Coelho va pune la punct ultimele detalii înaintea confruntării din a treia etapă a „fazei Ligii” Conference League, care va avea loc joi, 5 noiembrie, de la 22:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”. La conferința de presă premergătoare partidei au fost prezenți Filipe Coelho și Tudor Băluță.

Filipe Coelho a avut un mesaj important pentru suporterii campioanei României. Tehnicianul le-a mulțumit pentru tot sprijinul acordat până acum și se așteaptă ca aceștia să le fie alături și la meciul cu Egnatia. „Mâine trebuie să arătăm un control emoțional foarte bun, ambiție și să facem totul cât mai bine posibil. Le mulțumesc suporterilor pentru tot ceea ce au făcut pentru noi până acum. Întotdeauna îi simțim alături de noi, indiferent că jucăm acasă sau afară. Avem nevoie de ei mâine, dar în aceeași măsură și noi trebuie să ne facem treaba. E clar că ne vor ajuta, dar trebuie să facem și noi ce avem de făcut”, a mai spus lusitanul.

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Filipe Coelho a vorbit despre nivelul celor de la Egnatia înainte de meciul din Conference League. Antrenorul oltenilor știe ce fel de echipă au albanezii și a spus la ce se așteaptă să vadă joi seară. „Egnatia nu este o surpriză, este o echipă chiar foarte bună, i-am analizat. În acest moment al competiției, toate punctele sunt importante. Mâine seară trebuie să fim la cel mai bun nivel pentru toate cele 3 puncte. Detaliile vor face diferența în meci. Mă aștept și vreau să văd un „Oblemenco” entuziasmant! Nu am câștigat încă. Nu îmi place să prezic înainte să se întâmple ceva. Trebuie să intrăm pe teren și să arătăm, nu pot vorbi acum despre victorie. Este o echipă cu jucători care pot crea dezechilibru și care au viteză. Nu lasă spații foarte mari și căpitanul lor coboară mereu între fundași. Sunt foarte agresivi și mă aștept la un meci echilibrat! ”, a spus portughezul.

Primul care a vorbit în cadrul conferinței de presă a fost Tudor Băluță. Mijlocașul „Științei” a spus că echipa lui este gata să se prezinte la meci și să dea tot ce are mai bun, însă nu vrea să simtă presiune datorită obligativității victoriei. „O să fie un meci dificil, cum sunt toate în competițiile europene. Va fi un meci pe care suntem nerăbdători să îl jucăm. Ne-am pregătit bine, toată lumea este la cel mai înalt nivel pentru partida de mâine. Jucăm acasă și vrem să câștigăm în fața propriilor suporteri, pe care îi așteptăm în număr cât mai mare și la final să ne bucurăm de victorie. O victorie ar fi la fel de importantă ca oricare alta. Fără rezultatele de până acum, nu am fi fost într-o poziție în care să ne gândim să mergem mai departe în competiție. Este un meci important. Vom aborda cu toată seriozitatea posibilă, dar mai ales cu gândul la cele 3 puncte.

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Sunt mai mulți factori în seria de rezultate bune pe care le-am avut. Grupul este un prim factor. Toți au dat tot ce au avut mai bun atunci când li s-a cerut, indiferent dacă au jucat mai mult sau mai puțin. Evident și inspirația lui Mister și a staff-ului, inclusiv preparatori fizici, maseuri, fizioterapeuți, bucătari, toți de la bază ne oferă condițiile pentru a fi 100% la fiecare meci. Nu îmi place cuvântul obligatoriu (n.r. – despre victorie), pune presiune asupra noastră. În general facem meciuri foarte bune când jucăm acasă. Aș rămâne cu cuvântul oportunitate… entuziasm să jucăm. Sperăm să fim inspirați la ora meciului și să aducem victoria! Eu nu mă gândesc la Egantia ca fiind outsider sau la calcule, cine e favorit… Totul se decide pe teren!”, a afirmat mijlocașul român.

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Filipe Coelho oferă declarații înaintea meciului din Conference League

După , Filipe Coelho va susține de la ora 19:30 conferința de presă premergătoare partidei cu Egnatia, urmând să fie însoțit de mijlocașul Tudor Băluță. Tehnicianul lusitan a avut la dispoziție toți jucătorii din lot la ultima pregătire înaintea meciului european. În ciuda vremii neplăcute din cauza ploii care s-a abătut asupra unei bune părți din țară, antrenamentul oficial al oltenilor s-a desfășurat într-o atmosferă destinsă. Campioana României are 4 puncte după primele două etape din grupă, după 1-1 cu Getafe și 3-1 în deplasare cu Inter d’Escaldes. La finalul fazei grupei, primele opt formații clasate se califică direct în optimile de finală, în timp ce echipele de pe locurile 9–24 dispută un play-off pentru celelalte opt locuri disponibile în optimi. Pozițiile 25–36 trimit echipele acasă.

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Cine transmite la TV partida Universitatea Craiova – Egnatia

Digi Sport și Prima Sport sunt posturile TV care dețin drepturile de televizare ale meciurilor din grupele europene, indiferent de competiție. Astfel, partida dintre Universitatea Craiova și Egnatia, programată joi, 5 noiembrie, de la ora 22:00, Cei care nu pot viziona din confortul propriei locuințe pot opta pentru platformele online digionline.ro și primaplay.ro.

Cine arbitrează Universitatea Craiova – Egnatia

UEFA a decis cine va conduce duelul dintre Universitatea Craiova și Egnatia. Scoțianul Donald Robertson se va afla la centru. El va fi ajutat de asistenții Ross MacLeod şi Calum Spence, în timp ce al patrulea oficial va fi Colin Steven. În camera VAR se vor afla Steven McLean și Duncan Williams. „Centralul” Donald Robertson este o veche cunoștință a echipelor românești. El a mai arbitrat Randers – CFR Cluj 2-1, din 25 noiembrie 2021 (grupa D din Conference League), Sepsi – Olimpija Ljubljana 3-1, pe 21 iulie 2022 (în prima manşă a turului al doilea preliminar din Conference League).

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De asemenea, scoțianul a mai fost implicat în meciurile europene ale Universității Craiova. El a mai avut rolul de al patrulea oficial în Universitatea Craiova – Hapoel Beer-Sheva 1-1, pe 18 august 2022 (în prima manşă a play-off-ului Conference League), precum şi la partida Universitatea Craiova – Ararat-Armenia 1-1, din 20 august 2026 (în prima manşă a play-off-ului Europa League). Oltenii pot rupe astfel seria de remize cu Donald Robertson implicat în brigada de arbitraj, obținând un succes contra albanezilor de la KF Egnatia.