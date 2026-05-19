Filipe Coelho, unul dintre cei mai umili antrenori din SuperLiga: “Am început din ultima ligă portugheză! Drumul e mai important ca trofeele”. Care sunt jucătorii de top pe care i-a antrenat

Filipe Coelho, confesiune despre cum și-a modelat caracterul în urma carierei de antrenor avute până acum. Ce a spus tehnicianul Universității Craiova și care sunt cele mai mari nume de fotbaliști pe care le-a avut sub comanda sa.
Mihai Dragomir
19.05.2026 | 16:31
De unde provine modestia lui Filipe Coelho. Ce jucători mari a avut sub comanda sa. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Filipe Coelho a reușit să facă eventul cu Universitatea Craiova la primul său sezon pe banca echipei. Portughezul a povestit drumul său în antrenorat într-un interviu acordat exclusiv pentru FANATIK, primul interviu pentru presa din România. Lusitanul a spus și cine au fost cei mai mari jucători pe care i-a pregătit până acum în cariera sa.

Motivul pentru care Filipe Coelho este un antrenor modest

Filipe Coelho a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK după ce a câștigat în acest sezon și Cupa și campionatul cu Universitatea Craiova. Tehnicianul și-a expus filosofia pe care a implementat-o și la clubul din Bănie. Chestionat despre modestia de care a dat dovadă de fiecare dată, Coelho a povestit drumul său în antrenorat și cum s-a format în acest fel.

„Este educația mea. Am început în ultima divizie din Portugalia. Am promovat mai multe echipe. Am lucrat la toate nivelurile în Portugalia. Am fost antrenor principal la toate aceste echipe. Vă spun toate astea pentru a înțelege că am lucrat în contexte foarte diferite, la cluburi mai dificile, mai bune. Asta mă face să văd fotbalul într-un mod diferit. Pentru mine cel mai important este cum ne antrenăm, ce facem pe teren și lucrurile pe care le putem controla. Nu eu controlez ce jucători vin sau pleacă de la un club”, a spus inițial Filipe Coelho.

Jucătorii de top pe care i-a antrenat Filipe Coelho

În perioada 17.08.2018 – 31.12.2022, Filipe Coelho a fost secundul lui Paulo Bento la naționala Coreei de Sud. Aici a avut oportunitatea de a lucra cu nume mari din fotbalul mondial precum Son, fostul jucător de la Tottenham, actual fotbalist în MLS, dar și fundașul Kim Min-jae, fost campion al Italiei cu Napoli și actual component în lotul lui Bayern Munchen.

„Nu am lucrat în prima ligă ca antrenor principal niciodată. Am antrenat însă jucători care acum evoluează la echipe de top, chiar în Champions League, precum Heung-min Son (n.r – ex Tottenham), Kim Min-jae (n.r – Bayern Munchen)”, a mai spus antrenorul Universității Craiova în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Filipe Coelho, impresionat de sud-coreenii cu care a lucrat

Filipe Coelho a vorbit în toamna anului trecut despre experiența sa la naționala Coreei de Sud, unde a spus că a avut în jurul său doar profesioniști. „Am fost în Coreea de Sud timp de patru ani și patru luni. A fost uimitor. Am lucrat cu jucători foarte, foarte buni: Kim Min-jae, care este la Bayern München, Son Heung-min, Kang In, care este acum la Paris Saint-Germain, Lee Jae-sung, care este la Mainz.

Aleg acești băieți pentru că sunt foarte concentrați, foarte profesioniști. Cultura coreeană este foarte profesionistă. A fost una dintre cele mai frumoase călătorii din viața mea”, povestea Filipe Coelho înainte de meciul Universitatea Craiova – Mainz, 1-0, în etapa a 4-a din Conference League.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
