Filipe Coelho, verdict categoric după U Craiova – Getafe 1-1: „Nu au făcut nimic special! Am controlat jocul”

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Filipe Coelho (45 de ani) a fost foarte mulțumit după ce U Craiova a remizat cu Getafe, scor 1-1, în prima etapă din „faza Ligii” Conference League. Antrenorul lusitan e convins că echipa sa a făcut față cu brio echipei care a terminat pe locul 7 sezonul trecut în LaLiga.

Filipe Coelho, mulțumit după U Craiova – Getafe 1-1: „Știam ce jucători au. Ei joacă în LaLiga”

După Filipe Coelho a explicat că oltenii și-au studiat foarte bine adversarul și au încercat să profite de spațiile lăsate de formația spaniolă. „Prima repriză am jucat foarte bine, împotriva unei echipe foarte bune. Am jucat bine, i-am analizat. Am încercat să luam toate punctele după ce am marcat. După ce au primit gol, au ieșit la joc și au marcat un gol senzațional.

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Știam ce jucători au. Am încercat să profităm de spații. Au și faultat mult, ca să ne oprească în atac. Ei joacă în La Liga, au schimbat sistemul, 4-4-2, credeam că vor evolua într-un 5-4-1. Avem jucători obosiți. O să analizăm ce am greșit la gol. Nu jucăm singuri, se întâmplă și astfel de lovituri. Trebuie să vedem pe cine am întâlnit, să nu uităm”, a transmis tehnicianul campioanei României.

Ce urmează pentru campioana României în Conference League

După remiza cu Getafe, echipa lui Coelho mai are de disputat cinci partide în Oltenii vor juca pe 22 octombrie, în deplasare, cu Inter d’Escaldes, iar pe 5 noiembrie vor reveni pe „Ion Oblemenco” pentru duelul cu Egnatia. Urmează apoi două deplasări extrem de dificile, cu Brighton & Hove Albion, pe 26 noiembrie, și Kairat Almaty, pe 10 decembrie. Alb-albaștrii vor încheia faza principală pe 17 decembrie, pe teren propriu, împotriva danezilor de la FC Copenhaga.

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„Ne doream trei puncte, dar asta e, mergem mai departe. (n.r. – Despre ratarea lui Assad) Nu sunt supărat când un jucător ratează, pentru mine e important că este acolo. Are suportul meu, ca și restul băieților. Jucăm în Conference League, cu alt ritm, cu tot respectul. Getafe nu a făcut nimic special, am controlat jocul”, a declarat Filipe Coelho, după U Craiova – Getafe 1-1.