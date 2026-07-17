Sport

Filipe Coelho, veste excelentă înainte de Universitatea Craiova – UTA Arad: „Sunt pregătiți să joace”

Filipe Coelho a prefațat debutul Universității Craiova în noul sezon de SuperLiga. Antrenorul portughez a vorbit despre UTA Arad, starea lotului și mesajul transmis jucătorilor.
Tibi Cocora
17.07.2026 | 17:35
Filipe Coelho veste excelenta inainte de Universitatea Craiova UTA Arad Sunt pregatiti sa joace
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Filipe Coelho le-a dat o veste importantă fanilor înainte de Universitatea Craiova - UTA Arad. Foto: sport.pictures.eu.
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Universitatea Craiova începe sâmbătă aventura în noul sezon de SuperLiga, iar atmosfera din Bănie este una excelentă după startul perfect în noua stagiune. Cu toate acestea, Filipe Coelho a transmis un mesaj care arată clar mentalitatea pe care încearcă să o implementeze în vestiarul alb-albaștrilor. Portughezul a vorbit despre duelul cu UTA Arad, despre starea lotului și despre pericolul care îi pândește pe olteni după ultimele rezultate.

Universitatea Craiova, fără probleme de lot la meciul cu UTA Arad. Veste excelentă anunțată de Filipe Coelho 

Universitatea Craiova debutează în noul sezon al SuperLigii sâmbătă, de la ora 21:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”, împotriva celor de la UTA Arad. Deși oltenii vin după o serie de rezultate excelente și au moralul la cote maxime, Filipe Coelho consideră că acestea nu garantează nimic pentru confruntarea cu formația pregătită de Adrian Mihalcea.

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Antrenorul portughez a vorbit despre dificultatea partidei, despre starea lotului și despre faptul că obiectivul echipei este să își continue progresul, fără să se lase influențată de performanțele din ultimele zile.

„Ne așteptăm la un meci dificil. Știm că sezonul trecut am obținut un singur punct în meciurile cu ei. Au rămas cu același antrenor, cu aceleași principii, așa că va fi cu siguranță un meci greu. Vom face tot posibilul pentru a începe sezonul cât mai bine și pentru a obține cele trei puncte. Știm că ceea ce am realizat în trecut poate reprezenta o motivație în plus pentru echipele care joacă împotriva noastră. Totuși, mai mult decât să ne concentrăm pe adversar, trebuie să ne focusăm pe echipa noastră. Suntem într-un proces de progres, iar atenția este întotdeauna asupra noastră.

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A fost o săptămână solicitantă, cu trei meciuri și multe emoții pozitive. Din fericire, toți jucătorii sunt sănătoși și pregătiți să joace. Acum încercăm să avem o prestație bună pentru a obține toate punctele. Am avut o săptămână bună, cu obiective pe care le-am îndeplinit. Din punct de vedere emoțional nu putea fi mai bine, dar asta nu va fi suficient pentru meciul de mâine. Nu putem trăi în trecut“, a declarat Filipe Coleho.

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Sorin Cârțu, discurs la superlativ despre Craiova lui Filipe Coelho

După ce a luat campionatul și Cupa României, Universitatea Craiova și-a mai trecut în palmares un trofeu. Duminică, 12 iulie, oltenii au cucerit Supercupa României, pentru a doua oară în era Mihai Rotaru după succesul din 2001. Trupa pregătită de Filipe Coelho a învins-o la loviturile de departajare pe U Cluj, formație care, sezonul trecut, a terminat pe locul 2 în SuperLiga.

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„Este o bucurie că am câștigat. E un trofeu, intră la palmaresul nostru. Meciul, sigur, la fel ca toate, când se joacă cu trofeul pe masă ai niște trăiri speciale, dar să fiu sincer au fost emoții mai mari la finalele pentru Cupă și campionat. Acum, sigur, a venit si Supercupa.

Doamne ajută, să fie primită, suntem mulțumiți. E un trofeu important și e bine că l-am luat. E bun pentru echipă, că va crea o stare de concurs pentru ce urmează. E începutul de sezon și chiar e un start excelent. Nu mă bag în comparații cu Craiova Maxima. Daca ar fi să asemăn echipa asta cu ceva, ar fi cu campioana din 90/91, campioana Revoluției.

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Totuși, la vremea respectivă nu exista Supercupă ca să mai joci și pentru trofeul ăsta, dar sunt de elogiat și de adus multe complimente echipei de acum. Și echipa de atunci era foarte bună, cu o structură solidă, cu fotbaliști de valoare, dar cei de atunci au rămas datori cu prestația internațională, pe care cei de acum au realizat-o cu brio, în sezonul precedent”, a declarat Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova pentru FANATIK.

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