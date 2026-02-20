Filipe Coelho, veste îngrijorătoare pentru fanii Universității Craiova! Un titular s-a accidentat și este out pentru meciul cu Unirea Slobozia

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a primit o lovitură destul de serioasă înaintea deplasării la Slobozia. Antrenorul Filipe Coelho a anunțat, în conferința de presă premergătoare duelului cu Unirea, faptul că Alexandru Cicâldău nu va fi apt pentru acest meci, mijlocașul fiind accidentat și aflat sub supravegherea staff-ului medical.

Cicâldău, out pentru duelul de la Slobozia! Anunțul făcut de Filipe Coelho

Tehnicianul oltenilor a explicat că jucătorul este „out” pentru următoarea partidă și că situația celorlalți fotbaliști cu mici probleme fizice va fi clarificată în zilele care urmează.

„Ce știm este că Cicâldău este out. Nu va juca următorul meci, este accidentat, se află alături de departamentul medical. Nu va putea juca în următorul meci. Legat de ceilalți, vom vedea când se apropie meciul, pentru că mai avem antrenamente“, a spus Filipe Coelho.

Filipe Coelho refuză să vorbească în continuare despre titlu: „Nu ar fi fair-play!“

Antrenorul celor de la Universitatea Craiova a continuat discursul echilibrat și a refuzat să vorbească despre lupta la titlu, deși echipa sa se află pe prima poziție. Tehnicianul a subliniat că obiectivul este concentrarea exclusivă pe următorul meci, cel cu Unirea Slobozia și a insistat asupra ideii că în SuperLiga nu mai există adversari ușori.

„Trebuie să luăm meci după meci, nu să ne gândim la titlu. Este foarte departe, nu doar Craiova se luptă acolo. Când noi am ajuns aici, aveam 6 puncte în spatele primei echipe. Atunci am câștigat cu Argeș, o formație puternică. Nu ar fi fair-play din partea mea să mă gândesc la titlu. Respect toate echipele, iar în momentul actual sunt multe echipe care joacă bine. Teoria nu este importantă, ci ceea ce trebuie să facem noi la meciuri.

Să fiu sincer, mă gândesc doar la meciul cu Slobozia, nu la altul. Nu sunt meciuri ușoare în zilele noastre. Trebuie să dăm totul meci de meci. Băieții sunt extraordinari, dau totul mereu, la antrenamente, la meciuri. Nu e ușor să câștigi puncte, mai ales dacă nu muncești“, a continuat tehnicianul oltenilor.

Echilibru între teren și viața personală, prioritatea lui Filipe Coelho

După dubla cu FCSB, antrenorul de la Universitatea Craiova, iar mulți dintre ei au profitat de pauză pentru scurte mini-vacanțe alături de familie. Tehnicianul a explicat că decizia era luată încă dinaintea partidelor, indiferent de rezultatele înregistrate.

„Ei știau dinainte de meciurile cu FCSB că vor avea zile libere, indiferent de rezultatele obținute. Este important, pentru că sunt oameni, sunt părinți, au familii, prietene și e important să petreci timpul cu familia.

Da, fotbalul este important, dar contează foarte mult conexiunea între munca pe care o faci și timpul liber prețios pe care-l petreci. Cred că cel mai important este să fii realist, să balansezi tot ceea ce faci. Îmi place echilibrul și asta încerc să le transmit și băieților“, a mai punctat Filipe Coelho.

Mini-vacanțe de vis pentru olteni: de la Salina Slănic și Bucegi până în inima Londrei

Vladimir Screciu, , a schimbat decorul și a ales un city-break în Londra. Fundașul a petrecut trei zile alături de partenera sa și nu a ratat o fotografie lângă celebrul Big Ben, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale capitalei britanice.

David Matei a ales să combine relaxarea cu experiența internațională, plimbându-se prin Barcelona și bucurându-se de atmosfera vibrantă a orașului spaniol. De asemenea, Carlos Mora, alături de soție și copil, a optat pentru Paris, unde s-au fotografiat cu celebrul Turn Eiffel, păstrând amintiri de neuitat din mini-vacanța lor.

Samuel Teles a ales varianta relaxării în țară. Mijlocașul a petrecut timp alături de familie într-un resort din zona Salina Slănic, cunoscută pentru aerul curat și liniștea specifică. Chiar și în vacanță, portughezul nu a renunțat la antrenamente: a fost surprins pe banda de alergare, semn clar că rămâne concentrat pe obiectivele echipei.

Adrian Rus a preferat muntele. Acesta a plecat într-o mini-vacanță cu familia în Parcul Natural Bucegi, unde s-a bucurat de peisaje spectaculoase și confortul unui resort de cinci stele, departe de agitația cotidiană.

În schimb, Juraj Badelj a rămas în Craiova, alegând să petreacă timp de calitate alături de partenera sa. Relaxarea prin mall-urile din oraș a fost opțiunea sa pentru aceste zile libere, înainte de revenirea la antrenamente și pregătirea următoarelor meciuri decisive.

Printre cei care au ales o ieșire în oraș s-a numărat și Vasile Mogoș. Acesta s-a pozat și a postat pe rețelele de socializare alături de „rivalul“ Daniel Bîrligea și partenerele lor, într-un restaurant, semn că atmosfera este una excelentă între cei doi chiar și după dubla reușită contra rivalei din Capitală.