Filipe Coelho, vrăjit de suporterii Craiovei! Portughezul le-a transmis un mesaj special înainte de meciul cu FC Botoșani

ADVERTISEMENT

În ultimele două săptămâni, Universitatea Craiova a jucat doar în deplasare. Oltenii au disputat un meci în Conference League, unul în SuperLiga României și unul în Cupa României, toate departe de casă. În conferința de presă premergătoare meciului de pe „Ion Oblemenco”, cu FC Botoșani, Filipe Coelho (46 de ani) și-a luat un minut pentru a le mulțumi din suflet suporterilor care au fost alături de „leii din Bănie” la meciurile departe de casă.

Filipe Coelho a salutat efortul suporterilor din ultimele două săptămâni

Universitatea Craiova se întoarce acasă Mai întâi, oltenii au jucat în Andorra, cu Inter Escaldes, după care au mers la Sfântu Gheorghe pentru meciul de campionat cu Sepsi OSK, iar în final

ADVERTISEMENT

Elevii lui Coelho au obținut două victorii și o remiză, iar portughezul recunoaște că suporterii au făcut să nu se simtă faptul că cele trei meciuri s-au jucat în deplasare. Tocmai de aceea el le-a mulțumit în debutul conferinței de presă dinaintea meciului cu FC Botoșani. „Înainte să vorbesc de meciul cu Botoșani vreau să le mulțumesc suporterilor. Am jucat în deplasare ultimele trei meciuri și nu am simțit acest lucru deloc, indiferent de țara sau orașul în care am jucat. În primul rând, este momentul potrivit să le mulțumesc. Au fost foarte importanți pentru noi”, a fost mesajul lui Coelho pentru suporteri, după care a prefațat meciul.

„Partida cu FC Botoșani va fi dificilă. Este o echipă cu jucători buni, care vrea să joace fotbal. Va fi dificil, dar în același timp sunt fericit să jucăm din nou acasă. Trebuie să simțim din nou atmosfera pe care fanii o fac pe stadionul nostru și trebuie să ne luptăm să luăm cele trei puncte. Ei au foarte multe puncte bune, la fel ca multe echipe din campionat. Trebuie să exploatăm însă părțile lor slabe, dar nu pot să vă spun care sunt acelea. În afară de Baptiste, ceilalți încearcă să se recupereze și vom vedea. Nu este ușor. Vom evalua situația și vom lua deciziile potrivite. Trebuie să ținem cont și de faptul că jucăm la 70 de ore de la ultimul meci, deci este o perioadă foarte scurtă. Toate punctele sunt importante pentru noi. Punctele cu FC Botoșani sunt cele mai importante pentru că sunt din următorul meci, care mereu este cel mai important”, a mai spus Filipe Coelho.

ADVERTISEMENT

David Matei a explicat care este asul din mâneca celor de la FC Botoșani

Alături de Filipe Coelho, David Matei, tânărul fotbalist al oltenilor, a vorbit la conferința de presă despre următoarea partidă din campionat, cea împotriva moldovenilor de la FC Botoșani. Formația lui Marius Croitoru este o echipă ce nu fuge de joc, indiferent de adversar, iar mijlocașul Craiovei a explicat care este aspectul la care el și colegii săi trebuie să fie atenți.

ADVERTISEMENT

„Va fi un meci greu. FC Botoșani va vrea să-și revină după două rezultate negative în campionat, dar pentru noi este foarte important să câștigăm. Atmosfera din vestiar este foarte bună. Va trebui să fim atenți la pressingul lor, pentru că sunt foarte agresivi și trebuie să avem grijă. Sprijinul suporterilor contează foarte mult, iar acest lucru s-a văzut la fiecare meci. Atmosfera făcută de ei este fantastică, așa că îi așteptăm în număr cât mai mare să ne susțină”, a declarat David Matei la conferința de presă dinaintea meciului U Craiova – FC Botoșani.

ADVERTISEMENT