Filipine își recompensează regește prima campioană olimpică din istorie. Câți bani va încasa Hidilyn Diaz

Dincolo de satisfacția de a aduce țării sale prima medalie de aur din istorie, Hidilyn Diaz, de 30 de ani care a triumfat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, categoria 55 kilograme, va avea parte de o recompensă pe măsură.

ADVERTISEMENT

Autoritățile guvernamentale și locale și-au unit forțele pentru a-i oferi un cec în valoare de 810.000 de dolari, precum și o casă, respectiv câteva terenuri, astfel încât „premiul” să depășească pragul de un milion de dolari. Iar surprizele nu se opresc aici.

O companie aeriană i-a promis că va zbura gratuit, pentru tot restul vieții, în timp ce o alta îi va pune la bătaie 80.000 de mile anual, cu care să achiziționeze bilete. În plus, suma totală ar putea ajunge, datorită sponsorilor dornici să-și imaginea imaginea cu deținătoarea aurului, la două milioane de dolari.

ADVERTISEMENT

Filipineza care a cucerit primul aur din istoria olimpică a țării va fi recompensată regește

„Credeți-mă, văd că se va întâmpla asta. Poate strânge peste 100 de milioane de pesos filipinezi (n.r. două milioane de dolari).

Va fi foarte bogată! Fără nicio îndoială. Este prima medaliată cu aur din istoria Filipinelor și toate companiile vor dori să pună mână pe ea”, a declarat Joey Concepcion, reprezentantul unui ONG din Filipine.

ADVERTISEMENT

Prima reacție a halterofilei de 30 de ani: „Este un vis împlinit”

Angajată a forțelor aeriene, Hidilyn Diaz a locuit în ultima perioadă departe de casă, în , din cauza pandemiei Covid-19. Cu toate acestea, nimic nu a împiedicat-o să-și desăvârșească performanța din 2016 – când a cucerit argintul la Rio – cu o medalie de aur.

„Este un vis împlinit. Vreau doar să spun că noi filipinezii suntem puternici. Noi, filipinezii, putem concura aici la Jocurile Olimpice.

ADVERTISEMENT

Pentru toată generația tânără din Filipine, vă rog să vă visați! Eu așa am început. Am visat, am crezut în mine și în cele din urmă am reușit.

Puteți reuși și voi, nu încetați să luptați pentru visurile voastre. Această victorie este un adevărat miracol. Credința poate face ca imposibilul să devină posibil.

ADVERTISEMENT

Mi-a fost foarte greu din punct de vedere emoțional, dar m-am descurcat. Acum aștept cu nerăbdare să mă duc acasă în Filipine și să fiu cu familia mea. Îmi este foarte dor de ei”, a declarat halterofila din Filipine.