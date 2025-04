Filippo Inzaghi a vorbit despre offside-ul milimetric din Barcelona – Inter 3-3. „Nici acum nu înțeleg”. Ce spun italienii după remiza din Spania

Nerazzurri au condus Barcelona cu 2-0 și 3-2, însă nu au putut obține victoria. La final, jucătorii lui Filippo Inzaghi au vorbit despre șansele la calificare în marea finală.

Inter, figură frumoasă în fața Barcelonei în semifinalele UCL

Gruparea din Italia a luat cu asalt poarta lui Szczęsny în debutul partidei. unul cu călcâiul și altul din semifoarfecă, însă nu a fost suficient. Barcelona a egalat până la pauză prin Yamal și Ferran Torres.

Tot Inter a fost prima care a înscris și în repriza secundă. Același Dumfries s-a înălțat peste defensiva adversă la un corner și a trimis balonul în plasa porții. Imediat, însă, Barcelona a dat replica prin Raphinha.

Filippo Inzaghi: „Știm ce înseamnă Barcelona. Au marcat 150 de goluri în acest sezon”

Inter a avut și un gol anulat pentru un offside milimetric. Imediat după meci, antrenorul nerazzurrilor, Filippo Inzaghi, a vorbit despre evoluția elevilor săi, dar și despre deciziile de arbitraj. El s-a declarat mulțumit de felul în care au stat lucrurile în Catalonia.

„Suntem foarte mulțumiți, am făcut un meci mare. Apoi a venit avantajul de două goluri și acel gol anulat, pe care sincer nici acum nu-l înțeleg. Rămâne un pic de regret, dar și convingerea că am jucat la un nivel înalt, împotriva celei mai bune echipe din lume. Detaliile pot face diferența, dar asta nu schimbă cu nimic aprecierea pentru acești băieți – au fost extraordinari. Am încercat să ajustăm câteva lucruri, iar de cealaltă parte era un jucător pe care nu-l mai văzusem de 8-9 ani. Yamal ne-a pus mari probleme, dar pe parcurs a mai scăzut în intensitate, iar repriza a doua ne-a aparținut, am jucat cu multă calitate.

Da, știm ce înseamnă Barcelona – folosesc o tactică riscantă, dar eficientă, iar rezultatul e clar: au marcat 150 de goluri în acest sezon. Noi am făcut un meci foarte organizat. Așa a fost și acum trei ani. Sunt fericit pentru suporterii noștri și pentru ce ne-au transmis duminică, după o înfrângere care a durut. Știu că 75.000 de suporteri au cumpărat deja biletul înainte să vadă turul. Va fi dificil fără căpitan, în fața unei mari echipe, dar cu ajutorul suporterilor. Marți va fi ca o finală – știm că cine câștigă mai joacă una, iar cine pierde merge acasă”, a declarat antrenorul italian.

„Lamine e un jucător grozav. Ne pregătim să îi înfruntăm din nou”

Jucătorii de la Inter au depus un efort fantastic în meciul cu gruparea catalană. Totul se va decide acum în retur. Imediat după meci, italienii s-au declarat mulțumiți de felul în care s-au prezentat pe teren în fața grupării de pe Camp Nou.

„Nu a fost un meci ușor. Am încercat să ținem mingea cât mai mult posibil. Tinerii de la Barça au făcut un pressing bun. Trebuie să fim mândri că am făcut un meci mare. Putem încerca să facem mai bine acasă. Yamal? Toată lumea vede ce jucător bun este; este un jucător foarte, foarte curat. Am încercat să-l oprim, dar nu a fost ușor pentru că are un talent imens. Sper să nu-l lăsăm să joace atunci când va reveni”, au fost cuvintele lui Mkhitaryan după meciul cu Barcelona.

„Cred că, până la urmă, este un rezultat bun, a fost un meci foarte dificil. Barcelona face un pressing foarte bun, sunt foarte agresivi și e greu să găsești soluții. Am jucat în deplasare, la Barcelona, știam că o să fie greu, că va trebui să muncim și să ne apărăm foarte bine. E foarte bine că am marcat trei goluri și nu ne-am apărat rău. Dar Barcelona își creează mereu ocazii. E un rezultat bun.

Lamine e un jucător grozav. Caută mereu să intre în interior, să dribleze… am încercat să-l blocăm cât de bine am putut. Primul gol al lui a fost foarte frumos, e un jucător mare. Ne pregătim să îi înfruntăm din nou și o vom face în meciul retur”, a explicat Sommer.