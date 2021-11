10 lucruri pe care nu le știai despre Singur Acasă, cel mai așteptat film al sărbătorilor de iarnă

Sărbătorile au alt farmec când ne amintim de producția cinematografică Singur Acasă. Micul Kevin și ale sale aventuri aduc zâmbete, an de an, indiferent de vârstă, iar producția are milioane de fani în lumea-ntreagă.

10 lucruri pe care nu le știai despre Singur Acasă

1. Rolul lui Kevin McCallister a fost scris special de John Hughes pentru Macaulay Culkin, dar regizorul a chemat la casting peste 100 de băieți, doar pentru a se asigura că Macaulay este alegerea ideală. După zile lungi de casting, alegerea finală a fost Macaulay Culkin.

2. Casa prezentată în film s-a vândut cu 1.5 milioane de dolari în anul 2012. Acțiunea filmului “Home Alone” (Singur Acasă) are loc în suburbiile orașului Chicago, iar familia McCallister locuiește într-o vilă cu trei etaje din Winnetka, Illinois, construită în 1920. Casa a fost la foarte mare căutare și a fost vândută, în 2012, cu frumoasa sumă de 1,5 milioane de dolari.

3. Posterul care a făcut înconjurul lumii – “Home Alone” (Singur Acasă) cu țipând e inspirat din lucrarea pictorului Edvard Munch, “The Scream”. Au fost mai multe machete în discuție și mai multe propuneri, dar aceasta a fost considerată cea mai potrivită.

4. Atunci când filmul a apărut în cinematografe, în luna noiembrie a anului 1990, a rulat încontinuu câteva luni de zile, până în primăvară anului 1991. Interesul oamenilor a fost colosal, iar productia a fost de la bun început un real succes mondial.

O actriță din România, verișoara lui Kevin, în Singur Acasă

5. Singur Acasă, unul dintre cele mai vizionate filme în perioada sărbătorilor, a fost, timp de 12 săptămâni, lider de box-office și a doborât un record, fiind desemnat cea mai de succes comedie de până atunci. Succesul s-a reflectat și în încasări, acestea fiind de 533.000.000 dolari pe plan internațional.

6. Foarte mulți fani și-au dorit să închirieze filmul “Angels With Filthy Souls” la începutul anilor ’90, dar ulterior s-a aflat ca acesta nu a existat niciodată în realitate. Caseta video folosită de Kevin a fost făcută special pentru filmul “Home Alone” (Singur Acasă), chiar dacă a fost inspirată din filmul lui James Cagney, “Angels With Dirty Faces”.

7. Daiana Câmpeanu este singura actriță din România care a jucat în Singur Acasă! Stabilită la Chicago de la vârsta de 3 ani, aceasta s-a născut la București, iar acum activează sub numele Diana Rein, având o carieră în industria muzicală. În film a fost verișoara lui Kevin, Sondra, și avea 12 ani în momentul filmărilor.

8. Filmul a fost turnat în proporție foarte mare în Chicago, iar ceea ce este prezentat ca un aeroport din Paris este, de fapt, Aeroportul Internaţional OHare din Chicago.

“Ce faceți, băieți, renunțați sau mai vreți?”, replică improvizată. Nu apărea în scenariul original Singur Acasă

9. Reportofonul cu care micul Kevin își pregătea trăsnăile nu a existat pe piață la acel moment. Reportofonul marca Talkboy din film nu exista ca un produs ce putea să fie comercializat, ci a fost creat special pentru filmările acestui film.

10. “Ce faceți, băieți, renunțați sau mai vreți?”, este o replică pe care Kevin a improvizat-o și care nu apărea în scenariul original. A fost considerată de producători foarte potrivită, nu a fost tăiată la montaj și a fost folosită și în partea a doua a filmului, unde Kevin cu al său chef de distracție îi întreabă : „Hei, băieți, vă dați bătuți? Ați suferit destul?'”

Filmul este fără doar și poate un real succes și o producție ce rămâne atât în istoria cinematografică, dar și în inimile noastre, fiind un film foarte așteptat în perioada sărbătorilor. Parcă altfel îl așteptăm pe Mos Crăciun cu Kevin și ale sale aventuri, rulând pe ecran.

