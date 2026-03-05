Filmare incitantă cu cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Cum a apărut Alisha Lehmann

ADVERTISEMENT

Face furori de fiecare dată când apare, iar acum vine cu o filmare incitantă. Alisha Lehmann, numită drept cea mai frumoasă fotbalistă din lume, a apărut într-o ipostază unică, care i-a pus pe gânduri pe urmăritorii săi.

Videoclipul care i-a captivat pe fanii sportivei Alisha Lehmann

La doar 27 de ani este considerată regina rețelelor sociale din Elveția. Alisha Lehmann are un public numeros care este la curent cu toate activitățile sale, dar și cu planul profesional. După ce a semnat cu o echipă din Anglia a mai făcut o schimbare.

A decis să facă publică . Blondina, supranumită cea mai frumoasă fotbalistă din lume, este din nou în centrul atenției. De această dată cu un videoclip neașteptat.

Pe una dintre paginile pe care le administrează, fotbalista de origine elvețiană a încins atmosfera. A distribuit un clip alături de o colegă de echipă. Cele două au imortalizat una dintre cele mai cunoscute provocări ale momentului.

Dansul pe care l-au executat pe ritmurile hitului brazilian Dally le-au adus aprecieri și comentarii. Alisha Lehmann pare că a trecut peste incidentul în care și demonstrează că se concentrează pe starea de bine.

Dally dally dally twins 😆♥️

Cât de populară este, de fapt, Alisha Lehmann

Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a captat toate privirile datorită mișcărilor sale. Îmbrăcată cu echipamentul naționalei și cu un zâmbet larg pe buze, Alisha Lehmann a reușit să atragă foarte mulți admiratori.

Are o comunitate uriașă în mediul virtual, fiind una dintre cele mai populare sportive. Pe Instagram are peste 15,8 milioane de fani. În schimb, pe TikTok, unde a încărcat filmarea incendiară peste 11,8 milioane de internauți sunt la curent cu postările sale.

„Sunteți superbe!”, „Ador clipul”, „Vibe-uri de gemene!”, „Faceți încă unul!” sau „Ce ,mișcări!”, sunt doar o mică parte dintre comentariile lăsate de utilizatorii de pe rețelele de socializare. Filmarea a adunat milioane de likeuri.

Alisha Lehmann este o atacantă superbă care evoluează în Women’s Super League pentru Leicester City. A ajuns la această formație în ianuarie 2026, lună în care și-a aniversat ziua de naștere. A făcut acest pas după ce anterior a jucat în Italia.

Contractul precedent a fost semnat cu Juventus. Sportiva nu este doar frumoasă și cu o mare notorietate în online, ci are și un palmares interesant în carieră. A câștigat titlul și Cupa Italiei cu Juventus. De asemenea, în CV-ul său apare că a mai jucat și la FC Como.

În perioada desfășurării Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 blondina a purtat torța. Alisha Lehmann este implicată în Baller League UK, unde face echipă cu prezentatoarea TV Maya Jama. Adoră să pozeze, având contracte de imagine cu branduri de top.