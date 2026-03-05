Sport

Filmare incitantă cu cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Cum a apărut Alisha Lehmann

Alisha Lehmann se află în centrul atenției cu un videoclip captivant alături de o colegă. Internauții au reacționat în număr foarte mare când le-au văzut.
Alexa Serdan
05.03.2026 | 14:15
Filmare incitanta cu cea mai frumoasa fotbalista din lume Cum a aparut Alisha Lehmann
10 poze
Vezi galeria
Cum s-a filmat Alisha Lehmann. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Face furori de fiecare dată când apare, iar acum vine cu o filmare incitantă. Alisha Lehmann, numită drept cea mai frumoasă fotbalistă din lume, a apărut într-o ipostază unică, care i-a pus pe gânduri pe urmăritorii săi.

Videoclipul care i-a captivat pe fanii sportivei Alisha Lehmann

La doar 27 de ani este considerată regina rețelelor sociale din Elveția. Alisha Lehmann are un public numeros care este la curent cu toate activitățile sale, dar și cu planul profesional. După ce a semnat cu o echipă din Anglia a mai făcut o schimbare.

A decis să facă publică relația amoroasă pe care o are cu o fostă ispită de la Insula Iubirii. Blondina, supranumită cea mai frumoasă fotbalistă din lume, este din nou în centrul atenției. De această dată cu un videoclip neașteptat.

ADVERTISEMENT

Pe una dintre paginile pe care le administrează, fotbalista de origine elvețiană a încins atmosfera. A distribuit un clip alături de o colegă de echipă. Cele două au imortalizat una dintre cele mai cunoscute provocări ale momentului.

ADVERTISEMENT
Premierul slovac Fico pretinde că are imagini „secrete” din satelit cu conducta Drujba...
Digi24.ro
Premierul slovac Fico pretinde că are imagini „secrete” din satelit cu conducta Drujba neavariată și îl acuză pe Zelenski că minte

Dansul pe care l-au executat pe ritmurile hitului brazilian Dally le-au adus aprecieri și comentarii. Alisha Lehmann pare că a trecut peste incidentul în care hoții i-au spart casa și demonstrează că se concentrează pe starea de bine.

ADVERTISEMENT
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu,...
Digisport.ro
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele
@alishalehmann7Dally dally dally twins 😆♥️♬ original sound – Alisha Lehmann

Cât de populară este, de fapt, Alisha Lehmann

Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a captat toate privirile datorită mișcărilor sale. Îmbrăcată cu echipamentul naționalei și cu un zâmbet larg pe buze, Alisha Lehmann a reușit să atragă foarte mulți admiratori.

ADVERTISEMENT

Are o comunitate uriașă în mediul virtual, fiind una dintre cele mai populare sportive. Pe Instagram are peste 15,8 milioane de fani. În schimb, pe TikTok, unde a încărcat filmarea incendiară peste 11,8 milioane de internauți sunt la curent cu postările sale.

„Sunteți superbe!”, „Ador clipul”, „Vibe-uri de gemene!”, „Faceți încă unul!” sau „Ce ,mișcări!”, sunt doar o mică parte dintre comentariile lăsate de utilizatorii de pe rețelele de socializare. Filmarea a adunat milioane de likeuri.

Alisha Lehmann este o atacantă superbă care evoluează în Women’s Super League pentru Leicester City. A ajuns la această formație în ianuarie 2026, lună în care și-a aniversat ziua de naștere. A făcut acest pas după ce anterior a jucat în Italia.

Contractul precedent a fost semnat cu Juventus. Sportiva nu este doar frumoasă și cu o mare notorietate în online, ci are și un palmares interesant în carieră. A câștigat titlul și Cupa Italiei cu Juventus. De asemenea, în CV-ul său apare că a mai jucat și la FC Como.

În perioada desfășurării Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 blondina a purtat torța. Alisha Lehmann este implicată în Baller League UK, unde face echipă cu prezentatoarea TV Maya Jama. Adoră să pozeze, având contracte de imagine cu branduri de top.

Marius Șumudică, sărbătorit ca un șeic în Arabia Saudită! Imagini fabuloase cu antrenorul...
Fanatik
Marius Șumudică, sărbătorit ca un șeic în Arabia Saudită! Imagini fabuloase cu antrenorul lui Al-Okhdood
CFR Cluj și-a întrerupt seria de victorii! Reacția conducerii după eșecul cu Universitatea...
Fanatik
CFR Cluj și-a întrerupt seria de victorii! Reacția conducerii după eșecul cu Universitatea Craiova: “Nu e uşor să fim mereu pe drumuri”
Fostul căpitan al Universității Craiova a negociat cu Dinamo: “Am avut discuţii cu...
Fanatik
Fostul căpitan al Universității Craiova a negociat cu Dinamo: “Am avut discuţii cu ei!”. De ce a căzut transferul. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Răzvan Burleanu, întrebat frontal despre arestarea lui Gică Popescu: 'Eu eram pregătit'
iamsport.ro
Răzvan Burleanu, întrebat frontal despre arestarea lui Gică Popescu: 'Eu eram pregătit'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!