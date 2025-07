Filmarea care îl poate da de gol pe Piedone. De când știa Dan Radu Rușanu de controlul șefului ANPC: ”A fost cazat la Sinaia”

Noi informații ies la iveală după ce Cristian Popescu Piedone a fost dus la DNA. La postarea inițială de pe Tiktok, unde șeful Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) lăuda Hotelului International din Sinaia, se regăsesc numeroase piste. Chiar în ziua publicării imaginilor, turiștii locației avertizau o posibilă încălcare a legii. Ce menționau aceștia în comentarii?

ADVERTISEMENT

Semne că Rușanu a știut de razia lui Piedone

Cristian Popescu Piedone a fost audiat, marți, 22 iulie 2025, cu privire la suspiciunea săvârșirii unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție. Conform primelor informații, se pare că șeful ANPC l-ar și avertizat pe fostul președinte al Autorității de Supraveghere Financiară, Dan Radu Rușanu, proprietarul Hotelului International din Sinaia, că urmează să fie supus verificărilor.

Pe lângă asta, se pare că Piedone l-ar fi învățat și ce are de revizuit pentru a nu fi sancționat în urma controlului pe care urma să îl facă pe zona Prahova.

ADVERTISEMENT

În filmarea, , se vede cum fostul edil puncta toate lucrurile care respectau standardelor impuse de ANPC. Ignorate, pentru aproximativ patru luni de zile de la publicarea imaginilor, sunt comentariile turiștilor și ale locuitorilor din Sinaia. În acestea se regăsesc date care ar putea face diferența în contextul anchetării lui Piedone.

Ce credeau turiștii din Sinaia cu patru luni înainte ca Piedone să fie audiat de DNA?

La o mică analiză realizată de FANATIK, la postarea din data de 8 martie 2025, am găsit redate păreri pro Hotelului International din Sinaia. Unele dintre acestea sunând așa: „eu am fost ieri noapte acolo. Este imposibil să găsești o problemă. Impecabil din toate punctele de vedere! Bravo Hotel Sinaia!”, „În acest hotel mereu este curat. Singurul lor minus sunt saltelele super tari. Dar curățenia, mâncare, personalul toate au fost mereu impecabile”, „Merg aici în fiecare an! Chiar este un hotel top. Nimic de reproșat”. Acestea sunt doar o parte din comentariile care laudă locația.

ADVERTISEMENT

Apoi urmează partea în care, mai mulți internauți, fie ei bărbați, fie femei, . Conform celor scrise, se pare că Dan Radu Ruşanu, proprietarul hotelului care are 180 de camere şi este clasificat la patru stele, ar fi fost pregătit pentru vizita ”inopinată” a șefului ANPC.

ADVERTISEMENT

Și-a închis patronul Hotelului Internațional Sinaia locația pentru a se pregăti de control?

Un utilizator al platformei TikTok transmite: „Am informația că ieri, 07.03.2025, Piedone a fost cazat cu mai mulți ai lui la International. Filmarea de acolo apare pe 08.03.2025, pe seară, deci e clară treaba”.

ADVERTISEMENT

Alt turist scrie: „Piedone, de ce nu le zici că i-ai anunțat înainte pe cei de acolo?! Au avut restaurantele, joi seara, închise pentru curățenie generală. Și toate camerele libere din hotel. Câtă șpagă ai luat pentru asta?”.

O altă postare atrage atenția către domnișoara în sacou roșu, care i-a făcut primirea: „Nici nu a fost așteptat! Domnișoara cu sacou rosu „doar” s-a nimerit să fie acolo. Și așa reclamă mascată, rar vezi”. De asemenea, mai sunt punctate: „Normal că este „totul impecabil” dacă domnul Piedone acolo este cazat. Să fim totuși serioși, nu există locație fără ceva probleme, așa că domnule Piedone nu prea sunteți corect și fairplay”, „Domnule Piedone sunteți prieten cu patronul”, „Cât mai costă o promovare pe Tiktok în ziua de azi?”, „Am stat în niște condiții mizerabile aici!” sau „Le-ai făcut și tu o înștiințare, ți-a făcut un coșuleț cu pachețele, și reclamă”.

Acestea sunt doar o parte dintre comentariile care aduceau în discuție o posibilă avertizare a proprietarului de la Hotel International. Și nu sunt de azi, de ieri, ci din ziua în care a lansat imaginile video în mediul online. La acel moment, respectiv în luna martie, nimeni nu adusese în discuție o posibilă infracțiune comisă de fostul primar.