Sport

Filmarea cu care Novak Djokovic a devenit viral alături de o influenceriță. Reacțiile internauților sunt savuroase

Novak Djokovic a ajuns în atenția publicului prin intermediul unui videoclip surprinzător. Jucătorul de tenis apare cu o cunoscută creatoare de conținut.
Alexa Serdan
03.01.2026 | 22:40
Filmarea cu care Novak Djokovic a devenit viral alaturi de o influencerita Reactiile internautilor sunt savuroase
ULTIMA ORĂ
Cum a apărut Novak Djokovic alături de o prezentatoare. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Sportivul cu 24 de titluri de Grand Slam la simplu masculin, Novak Djokovic, a devenit viral. Tenismenul sârb a realizat o filmare surprinzătoare alături de o influenceriță și oamenii au lăsat numeroase comentarii în mediul virtual.

Clipul inedit cu Novak Djokovic și o creatoare de conținut

Novak Djokovic continuă să facă furori atât pe terenul de tenis, cât și în afara lui. Sportivul în vârstă de 38 de ani se pregătește intens pentru noul sezon, însă nu uită de distracție. Aflat în Dubai a reușit să atragă atenția asupra sa.

ADVERTISEMENT

Împreună cu o superbă creatoare de conținut a realizat un clip inedit, la Summitul Mondial al Sportului. Acesta a devenit viral în scurt timp, influencerița fiind învățată chiar de celebrul jucător cum se execută corect, de fapt, un forehand.

Sârbul care a refuzat contracte de milioane de euro i-a oferit o lecție importantă. S-a strecurat subtil în spatele acesteia, urmând să-i arate cum se lovește mingea. Filmarea a fost distribuită pe rețelele de socializare de protagonistă, nimeni alta decât prezentatoarea britanică Jolie Sharp.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Digi24.ro
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei

Ulterior, Novak Djokivic și frumoasa influenceriță și-au strâns mâinile. Internauții au reacționat în număr foarte mare la postarea intitulată „are un nou partener de dublu”, care continuă cu o rachetă de tenis.

ADVERTISEMENT
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost...
Digisport.ro
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost capturați de americani. Donald Trump, serie de ironii

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Jolie Sharpe (@joliesharpe)

Comentariile lăsate de internauți, în social media

„Iubesc dedicarea și perseverența lui”, „Iconic”, „O, doamne, atât de cool”, „Înveți de la cel mai bun, wow”, „Duo-ul pe care trebuie să-l vedem cu toții domină dublurile mixte”, „Epic”. 

ADVERTISEMENT

„Iubesc acest reel”, „Conținut în afara acestei lumi în acest moment” sau „Jolie știi cât de mult îmi place Wimbledon!”, sunt o mică parte dintre mesajele primite de Novak Djokovic și frumoasa moderatoare TV.

În mai puțin de 24 de ore videoclipul cu cel mai bătrân campion din istoria tenisului a devenit viral. A adunat peste 1,2 milioane de vizualizări de la persoane din lumea întreagă. De asemenea, internauții au lăsat numeroase like-uri, în semn de apreciere pentru acest moment inedit.

Ca-n filme! Cum a deturnat Giovanni Becali avionul către Rusia la transferul lui...
Fanatik
Ca-n filme! Cum a deturnat Giovanni Becali avionul către Rusia la transferul lui Pancu și Florentin Petre: „Puteau să tragă cu racheta”
Victor Angelescu a făcut anunțul despre transferul lui Baroan de la Rapid la...
Fanatik
Victor Angelescu a făcut anunțul despre transferul lui Baroan de la Rapid la Dinamo: „Să ne contacteze!”
Mircea Lucescu începe în forţă 2026! Decizia luată de selecţioner la începutul anului....
Fanatik
Mircea Lucescu începe în forţă 2026! Decizia luată de selecţioner la începutul anului. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Fostul fotbalist român și-a făcut implant de păr doar pentru a își înșela...
iamsport.ro
Fostul fotbalist român și-a făcut implant de păr doar pentru a își înșela soția: 'Ea nici nu știe, află acum!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!