Filmările de la Asia Express – Drumul Împăraților s-au terminat. Ce mesaje au postat vedetele care au participat

Vedetele care au acceptat provocarea de a participa în sezonul 4 al competiției Asia Express – “Drumul Împăraților” au făcut primele postări pe conturile de socializare, după o lungă perioadă.

Alexandra Ungureanu și Lidia Buble au fost printre primele care le-au împărtășit fanilor câteva amănunte din experiența pe care au trăit-o.

Filmările de la Asia Express Drumul Împăraților s-au terminat

Alexandra Ungureanu a revenit în mediul online și a făcut primele postări, după ce Aceasta a făcut echipă cu mama ei, iar din mesajul de pe Instagram tragem concluzia că celor două le-a mers destul de bine.

Blondina spune că este mândră de evoluția ei, chiar dacă provocările nu au fost tocmai ușoare. Înainte de a pleca Alexandra Ungureanu a recunoscut că are emoții, mai ales din cauză că se teme de spații închise și de înălțime.

“Are rost să vă spun cam cât de dor mi-a fost de voi? Filmările pentru @asiaexpressromania s-au încheiat. A fost o mega provocare, un proiect intens și inedit, la care sunt tare mândră că am putut participa.

La fel de mândră sunt de coechipiera mea curajoasă, the one and only regina-mamă. Ne vedem, la concerte, prin țară, live aici pe insta. Abia aștept să povestim, să știu de voi și să vă simt energia”, a scris Alexandra Ungureanu pe Instagram.

Și Lidia Buble a postat un mesaj pentru fani imediat cum a avut ocazia.

“Iubirileee meleeeeeee❤️🤗🥰 S-a întors mama voastrăăă😜🤭👿 Ce faceți voooi? V-am lipsit?”, a fost mesajul care a însoțit fotografia postată de cântăreați.

Lidia Buble a concurat alături de sora sa, Estera.

Asia Express – Drumul Împăraților

Anul acesta celebra emisiune a fost prezentată de Irina Fodor, Oase și Marius Damian.

“Când am primit propunere de a participa la Asia Express, nu credeam că vom pleca, mai ales că era vorba de amândoi. 1.000 de întrebări au apărut în capul meu. Cum să mă organizez? Fetele? Casa? Serviciul? Oare este posibil? Dar recunosc că sunt o femeie foarte curioasă.

Curioasă să întâlnesc oameni noi, locuri noi, culturi noi. Atât de curioasă, încât nu am putut să ratez Asia Express. Ce ne așteaptă? Nu știu! Dar vreau sa văd!”, povestea Elwira Petre. pentru Antena 1.

Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Lidia Bluble și sora ei, Estera, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital.