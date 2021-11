Filmările pentru serialul Vlad, la final. Ce se întâmplă în ultimele episoade

Filmările pentru mult iubita producție sunt aproape de final, de aici și curiozitatea oamenilor să afle ce se întâmplă în ultimele episoade cu personajele lor favorite.

În continuare fanii pot descoperi noi momente din viața actorilor din care îl are drept actor principal pe Adrian Nartea.

Vlad își urmează scopul mai departe și vrea să dea cărțile pe față și să afle care este adevărul pentru că la final totul se plătește cu vârf și îndesat.

Serialul Vlad, aproape de sfârșit. Ce se mai întâmplă cu planul personajului principal

Turneul de poker este în centrul atenției mulțumită replicii oferite de Bulgaru. Acesta îi spune Elizei că au dispărut banii din seif, deși lucrurile păreau să meargă strună.

Planul de a-l ajuta pe Iordache să primească protecția politică la care visează de mult și spargerea dată sub nasul ei par să distrugă liniștea aparentă. Eliza este nevoită să spună adevărul gol-goluț.

„Lasă jocul să meargă până la final”, este replica dată de Iordache, însă în cele din urmă Eliza și Bulgaru ajung să plătească scump pentru neatenția lor.

La polul opus Ștefan va avea parte de cele mai frumoase momente din viața lui. El se bucură de fiecare clipă pe care o primește de la viață.

„Nu știu cum o să fiu mâine, dar acum sunt fericit”, îi spune Ștefan lui Șefu. În plus, discuțiile dintre Vlad, Miki și Barbu sunt axate tot în jurul furtului de la cazino.

Adrian Nartea, impresii despre personajul principal din serialul Vlad

Adrian Nartea a dezvăluit ce se petrece cu filmările după mai bine de 4 ani de la primul episod, dar și care sunt amintirile cu care rămâne. Actorul susține că a învățat foarte multe de la colegi.

„Sunt mult mai bogat și nu mă refer la bani. Am primit încredere din partea echipei, producătorilor, Pro TV-ului.

Nu am simțit niciodată că mi se cuvine treaba asta, fiecare zi era ca un cadou pentru mine. De la fiecare om de pe platoul ăla am avut de învățat. Am fost ca un burete.

Am învățat de la fiecare, eu șmecher fiind, mă duceam și întrebam. Furam meserie”, a declarat Adrian Nartea în emisiunea lui Cătălin Măruță de la .