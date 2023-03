Filme de aventuri pe Netflix. Producțiile la care o să stai cu sufletul la gură

Dacă vrei să petreci o seară relaxantă acasă și să vizionezi un film, dar nu mai știi ce să alegi, e bine să știi că pe Netflix găsești o mulțime de filme de aventură care te vor ține cu sufletul la gură. Pregătește popcornul și vezi care producție din selecția de mai jos e pe gustul tău.

Filme de aventură de pe Netflix. Ce să vezi când ai rămas în pană de idei

Experiența vizionării unui film la cinema este una deosebită, dar uneori simți nevoia de o seară relaxantă petrecută în confortul propriei case, iar Netflix este tot ce ai nevoie în acele zile. Platforma de streaming pune la dispoziție sute de filme și, în plus,

Producțiile sunt grupate în categorii, pentru a fi găsite ușor, și cu siguranță găsești ceva pe gustul tău chiar și pentru momentele speciale . Totuși, dacă nu ai starea necesară pentru ceva romantic și îți dorești ceva mai antrenant, ai la dispoziție impresionante povești de aventură.

Pentru a-ți veni în ajutor, îți prezentăm o selecție cu câteva dintre cele mai bune filme de aventură de pe Netflix, iar tu nu trebuie decât să alegi ce te atrage și să pregătești popcornul și gustările pentru următoarele ore.

Against The Ice (Deșertul de gheață) are la bază povestea reală a expediției polară a Danemarcei, din anul 1909, cu scopul descoperii unor înregistrări lăsate în urmă într-o altă călătorie fără succes ce a avut loc în Groenlanda. Acestea sunt deosebit de importante, deoarece atestă dacă Danemarca sau America au drepturi asupra acestei părți a Arcticului.

Pe scurt, filmul are în prim plan doi bărbați, un urs polar cu aspect fioros și multe luni în care viața le este pusă în pericol de tot felul de fenomene. Pe lângă imagini uimitoare, atunci când decizi să vizionezi pelicula trebuie să te aștepți și la scene de luptă și momente de disperare în care totul atârnă de un fir de ață.

Poveștile impresionante de pe Netflix care te vor ține cu sufletul la gură

We have a ghost (Avem o fantomă) este disponibil pe Netflix din luna februarie a anului 2023 și spune povestea familiei lui Kevin care descoperă că locuiesc într-o casă bântuită de o fantomă pe nume Ernest.

Având și o doză de comedie, vă veți putea amuza observând cum datorită lui Ernest, Kevin și ai lui se transformă în adevărate staruri pe internet. Totuși, odată ce încep să investigheze trecutul fantomei, cu toții devin ținta CIA.

Last Breath (Cu ultima suflare) este un documentar care îți va tăia răsuflarea. Filmul urmărește povestea reală a scafandrului Chris Lemons, căreia i s-a tăiat accidental cablul la 100 de metri sub mare, rămânând blocat fără căldură, lumină și mijloace de comunicare.

Pelicula include imagini din viața reală și înregistrări audio care te vor face să trăiești pe viu misiunea de salvare, aflând informații șocante despre cum se simte să fii complet singur în adâncurile mării.