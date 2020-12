Filme de Crăciun. Top 15 pelicule inspirate din fapte reale pe care trebuie să le vezi

Crăciunul de anul acesta va fi cu siguranță altfel, iar pandemia ne obligă să găsim modalități alternative de a ne petrece timpul. FANATIK are o propunere pentru cei care iubesc filmele.

Trei topuri 5 ale celor mai bune filme inspirate din fapte reale pe care trei publicații din SUA ni le recomandă cu căldură pentru a petrece timp de calitate, împreună cu familia restrânsă.

Așadar, dacă sunteți împătimiți ai filmelor care vorbesc despre fapte care chiar s-au petrecut, nu vă mai rămâne decât să vă înarmați cu popcorn și o pătură călduroasă și maratonul cinematografic poate începe.

Top 5 Revista TIME

5. GoodFellas (1990)

„De când mă știu, mi-am dorit să fiu un gangster”, declară Henry Hill al lui Ray Liotta, protagonistul filmelor lui Martin Scorsese Goodfellas, filmul clasic din 1990 care prezintă ascensiune și decăderea unui mafiot și a rețelei sale în Brooklyn-ul italo-american. Cu toate acestea, spectatorii filmului rămân cu o mulțime de motive pentru care o viață în mafie ar putea să nu fie atât de dorită.

Goodfellas s-a bazat pe Wiseguy: Life in a Mafia Family din 1985 de scrisă de reporterul Nicholas Pileggi, care coautor al scenariului filmului. Cartea lui Pileggi a detaliat viața adevăratului Henry Hill și a asociaților săi Thomas DeSimone și James „Jimmy” Burke. Personajele lor i-au inspirat pe cele interpretate de Joe Pesci și Robert de Niro în film, care a prezentat adevăratul jaf din Lufthansa din 1978 la Aeroportul JFK, despre care se crede că a fost planificat de Burke.

4. Spotlight (2015)

Avându-i în rolurile principale pe Mark Ruffalo, Rachel McAdams și Michael Keaton ca membri ai unei echipe reale de jurnaliști de investigație de la Boston Globe, Spotlight arată eforturile reporterilor de a descoperi istoria abuzurilor sexuale sistematice din Arhiepiscopia Bostonului. Filmul este în mare parte fidel evenimentelor adevărate și se bazează pe oameni reali; în ianuarie 2002, echipa de investigații Boston Globe Spotlight și-a publicat prima poveste într-o serie de articole expunând acoperirea abuzului comis de preoții romano-catolici. Marty Baron, actualul editor al Washington Post, era editorul Globe la momentul în care are loc filmul și este interpretat de Liev Schreiber în film.

3. Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)

Paul Newman și Robert Redford au furat inimile și au stabilit un nou standard pentru filmul despre prieteni atunci când i-au înfățișat pe haiducii notorii din viața reală Robert „Butch Cassidy” LeRoy Parker și Harry „The Sundance Kid” Longabaugh în Butch Cassidy and the Sundance Kid din 1969. În timp ce filmul începe cu enunțarea faptului că „cea mai mare parte din faptele prezentate este adevărată”, în realitate, filmul are o mulțime de libertăți creative în slujba creării unui western, dacă nu chiar istoric. Chiar și relația centrală a fost într-adevăr mai mult un parteneriat de lucru casual decât cea mai bună prietenie descrisă în film, potrivit surorii lui Cassidy, Lula Parker Betenson, iar celebrul final al filmului este încă subiectul unei dezbateri istorice: cei doi bărbați au murit în Bolivia sau, după cum susțin sora și strănepotul lui Cassidy, a scăpat Cassidy?

2. All the President’s Men (1976

O generație mai tânără ar putea să-l cunoască pe Bob Woodward pentru cronicile sale exhaustive ale Administrației Trump din cărțile sale Fear: Trump in the White House and Rage. Dar cu aproape o jumătate de secol mai devreme, el descoperea secretele altui președinte: Richard Nixon. În 1972, el și colegul Washington Post, Carl Bernstein, au început să investigheze o spargere la Convenția Națională Democrată. După cercetări exhaustive, au descoperit că spargerea a făcut parte dintr-o campanie masivă de spionaj politic și sabotaj în numele lui Nixon și împotriva oponenților săi; scandalul Watergate a adus în curând prăbușirea președinției lui Nixon. Jurnaliștii și editorul Ben Bradlee, spune Barbara A. Perry, profesor Gerald L. Baliles și director de studii prezidențiale la Centrul Miller al Universității din Virginia, sunt „veritabili eroi americani”.

La doar patru ani de la eveniment, filmul lui Alan J. Pakula a fost lansat, Robert Redford și Dustin Hoffman jucându-i pe Woodward și, respectiv, Bernstein, în vânătoarea lor perseverentă pentru adevăr. Spre deosebire de cartea cu același nume a lui Woodward și Bernstein, filmul se concentrează mai puțin pe detaliile reale ale Watergate, concentrându-se asupra personalităților și procedurilor din spatele uneia dintre cele mai mari investigații ale secolului al XX-lea.

1. Dog Day Afternoon (1975)

Al Pacino a jucat multe genii criminal e de-a lungul carierei sale, dar John Wojtowicz nu este unul dintre ei. Într-o zi arzătoare de vară din 1972, veteranul războiului din Vietnam a făcut o încercare neîndemânatică de a jefui o bancă din Brooklyn, doar pentru a fi blocat cu ostatici timp de 14 ore. Sidney Lumet’s Dog Day Afternoon descrie timpul agonizant petrecut în bancă, timp în care Wojtowicz suferea pentru acțiunile sale și s-a legat afectiv în mod neașteptat de unii dintre captivi.

După lansarea filmului, Wojtowicz s-a plâns într-o scrisoare scrisă din închisoare că filmul este doar „30% adevărat”, deși a numit și interpretarea sa de către Pacino „impecabilă”.

Top 5 COSMOPOLITAN

5. The Most Hated Woman In America (2017)

Ai auzit vreodată de cea mai cunoscută atee a Americii? Ei bine, numele ei este Madalyn Murray O’Hair și este cunoscută mai ales pentru lansarea unui proces în anii ’60, care a ajuns până la curtea supremă și a scos în afara legii rugăciunile obligatorii din școală. Lucru pe care l-a reușit în ciuda faptului că fiecare grupare creștină din SUA era împotriva ei. Dar apoi lucrurile au luat o întorsătură foarte întunecată când a început să câștige bani de pe urma notorietății ei și a fost răpită de un fost angajat care îi dorea banii.

4. Kiss & Cry (2016)

Film spune povestea patinatoarei canadiene Carley Allison, în vârstă de 18 ani, și lupta ei împotriva unei forme extrem de rare de cancer – atât de rare, încât există o șansă la 3,5 miliarde de a o dezvolta. Allison a decis să-și împărtășească călătoria pe YouTube și a ajuns să inspire milioane de oameni pe parcurs.

3. The Irishman (2019)

Filmul durează peste trei ore, dar merită. Robert de Niro îl interpretează pe Frank Sheeran, un șofer de camion implicat în crima organizată, care a îndeplinit rolul de asasin și l-ar fi ucis pe Jimmy Hoffa, președintele sindicatului Teamsters.

2. The Imitation Game (2014)

Matematician, criptoanalist și bunicul în general al inteligenței artificiale, Alan Turing a fost angajat să decripteze mesajele de serviciilor informații germane pentru guvernul britanic în timpul celui de-al doilea război mondial. Această poveste adevărată vine și cu o parte a vieții personale pe care Turing a trebuit să și-o ascundă. Homosexualitatea era pe atunci ilegală.

1. Victoria and Abdul (2017)

Filmul prezintă prietenia aproape maternă pe care regina Victoria a Angliei a dezvoltat-o pentru însoțitorul său indian-musulman Abdul Karim.

Top 5 TOWN&COUNTRY

5. The King (2019)

O reimaginare a pieselor din seria „Henriada” ale lui Shakespeare, The King spune povestea lui Henry, prințul de Wales, care este încoronat regele Henric al V-lea după ce tatăl și fratele său (intenționatul moștenitor al tronului) au murit. În timp ce regele Henry și-a petrecut majoritatea zilelor bând și prostindu-se – cu o neglijare generală față de politicile de război ale tatălui său – el, odată încoronat, este hotărât să nu fie deloc ca tatăl său.

4. Moneyball (2011)

Bazat pe cartea lui Michael Lewis din 2003, Moneyball spune povestea modului în care directorul general al Oakland A, Billy Beane (Brad Pitt), își unește forțele cu Peter Brand (Jonah Hill) pentru a transforma echipa care se luptă, în ciuda bugetului limitat. Folosind o abordare „sabermetrică” pentru a recruta jucători (practic concentrându-se pe statistici), cei doi reunesc o echipă de câștigători.

3. The Pursuit of Happyness (2006)

Bazat pe povestea adevărată a lui Chris Gardner, un tată fără adăpost care își crește fiul în timp ce aspiră să fie – și, în cele din urmă reușește să devină – un broker de acțiuni – The Pursuit of Happyness detaliază modul în care bărbatul s-a luptat cu pierderea casei, navigând într-o nouă carieră și păstrând moralul fiului său ridicat în mijlocul haosului vieții.

2. The Two Popes (2019)

Drama biografică a lui Fernando Meirelles îi duce pe privitori în spatele zidurilor Vaticanului, povestind cum Papa Benedict și Papa Francisc au trebuit să-și unească eforturile pentru a crea o nouă viziune pentru Biserica Catolică modernă.

1. Lost Girls (2020)

O dramă despre un criminal în serie bazată pe o poveste adevărată. Lost Girls, adaptarea cinematografică a cărții cu același nume din 2013, spune povestea unei femei care face propria investigație după ce fiica ei dispare. Ancheta inițială îi determină pe polițiști să descopere cadavrele mai multor lucrători sexuali, despre ale căror morți se crede că au o conexiune între ele.