Filme de Oscar pe Netflix. Lista capodoperelor cinematografice disponibile în rețea. E obligatoriu să le vezi

Mai este puțin timp până când va avea loc a 95-a ediție de decernare a premiilor Oscar 2023. Deja s-au făcut nominalizările, iar printre filmele menționate, multe sunt disponibile pe Netflix.

Ce filme de Oscar se pot viziona pe platforma Netflix

”All Quiet on the Western Front” este și care a primit 9 nominalizări pentru evenimentul grandios din acest an, la categoria ”cel mai bun film”.

”Nimic nou pe frontul de Vest”, așa cum s-ar traduce în limba română, este o dramă ce îi are ca actori principali pe Louis Wolheim, Lew Ayres, John Wray, Arnold Lucy și Ben Alexander.

Drama se bazează pe romanul cu același nume, scris de Erich Maria Remarque și conține povestea unui grup de elevi, înrolați în Primul Război Mondial (1914-1918).

Un alt film pe care îl poți vedea pe Netflix este ”The Sea Beast” (Monstrul mărilor), o aventură animată, în care o fată devine pasager clandestin pe nava unui renumit vânător de monștri marini. Ea va călători pe mări necunoscute și va avea parte de experiențe înfricoșătoare.

”Glass Onion: A Knives Out Mystery” (La cuțite: Misterul din Grecia) poate fi urmărit, de asemenea, pe Netflix. Acesta este o continuare a filmului ”La cuțite” din 2019 și se bazează pe misiunea detectivului Benoit Blanc, care pleacă în Grecia pentru a dezlega un mister. Acesta este legat de un miliardar din lumea tehnologiei și grupul său de prieteni.

Următoarea sugestie este ”Wendell & Wild”, o comedie horror animată, în care doi demoni ajung la un sens comun cu o adolescentă care iubește punk-rockul. Ei îi vor permite să părăsească Infernul pentru a ajunge printre vii și a-și îndeplini anumite visuri, de dinainte de deces.

Film despre viața lui Marilyn Monroe, nominalizat la Oscar 2023 și disponibil pe Netflix

”Blonde” face furori pe Netflix și se consideră că are mari șanse să câștige un premiu Oscar. Asta datorită faptului că este o dramă biografică.

”Blonde” (Blonda) are ca scenariu viața lui Marilyn Monroe și a debutat pe Netflix în data de 28 septembrie 2022. De altfel, a primit și un premiu la Festivalul de Film de la Veneția, chiar dacă a fost aspru criticat de către specialiștii în arta cinematografică.

Pe lângă acestea, un alt film bun de pe Netflix și nominalizat la Oscar, este ”White Noise” (Zgomotul alb), o comedie-dramă, cu o poveste ce se petrece în anii 1980.

În ”White Noise”, viața unui academician și a familiei sale se schimbă, în urma unui incident de contaminare a aerului, în apropiere de casa lor.

Când va avea a 95-a ediție a Premiilor Oscar

Ceremonia se va transmite live, la televiziunile internaționale, dar și online, la ora locală 2:00 dimineața.