Filme, desene animate sau emisiuni celebre, ţinta acuzelor de rasism. Ce producţii au ajuns cu conţinutul revizuit

Platforma de streaming Disney Plus a adăugat un avertisment privind conținutul la începutul a 18 episoade din The Muppet Show. „Acest program include descrieri negative și/sau persecutare a persoanelor sau a culturilor. Aceste stereotipuri erau greșite atunci și sunt greșite şi acum”, este textul avertizării.

Disney a adăugat în textul avertismentului: „În loc să eliminăm acest conținut, vrem să recunoaștem impactul nociv al acestuia, să învățăm din acesta și să provocăm dezbateri pentru a crea împreună un viitor mai inclusiv”.

Decizia vine după câteva luni de analiză a filmelor și programelor TV, care ar putea fi considerate jignitoare conform standardelor actuale. Printre acestea se numără Dumbo, Peter Pan sau Cartea Junglei.

Revizuirea conținutului, determinată de protestele Black Lives Matter

Motivele pentru adăugarea avertismentului sunt diferite de la un episod la altul. Într-unul dintre aceste episoade Johnny Cash cântă în fața steagului confederat.

Confederația a fost grupul de state din sud care au luptat pentru a păstra sclavia în timpul războiului civil al SUA, iar steagul este văzut de mulți ca un simbol al rasismului.

Reevaluarea conținutului vechi a fost determinată de protestele Black Lives Matter din vara trecută și a stârnit dezbateri cu privire la programe și filme, de la Fawlty Towers și Gone With The Wind la Little Britain și Bo ‘Selecta.

Cele 18 episoade ale The Muppet Show au fost alese din cinci serii ale emisiunii lui Jim Henson, care a avut un mare succes în anii 1970 și 1980 și care îi are în rolurile principale pe Kermit the Frog și Miss Piggy.

Disclaimer Disney+ displays before you can stream The Muppet Show. pic.twitter.com/afh3zGhX67

În afară de Cash, alte gazde ale episoadelor în cauză îi includ pe Steve Martin, Cleo Laine, Spike Milligan, Debbie Harry și Kenny Rogers.

Avertismentul se referă la descrierile negative ale oamenilor din alte culturi, inclusiv nativii americani și cei din Orientul Mijlociu.

Avertismente au primit anterior și alte filme Disney precum Aladdin, Peter Pan, Lady and the Tramp, The Jungle Book, The Aristocats și Dumbo.

Avertismentul a fost actualizat în octombrie 2020

Compania Disney a adăugat pentru prima dată un avertisment despre rasism în noiembrie 2019, textul inițial fiind însă mult mai scurt: „Acest program este prezentat așa cum a fost creat inițial. Acesta poate conține descrieri culturale învechite”, relatează BBC.

Rasism și stereotipuri în filmele clasice Disney

Lady and the Tramp (1955): Două pisici siameze, Si și Am, sunt descrise cu stereotipuri anti-asiatice. Există, de asemenea, o scenă la un adăpost pentru câini în care câinii cu accent puternic descriu stereotipurile țărilor din care provin rasele lor – cum ar fi Pedro, un chihuahua mexican și Boris, un barzoi rusesc.

The Aristocats (1970): O pisică siameză numită Shun Gon, interpretată de un actor alb, este desenată ca o caricatură rasistă a unei persoane asiatice. Cântă la pian cu bețișoare chinezești.

Dumbo (1941): Un grup de corbi care îl ajută pe Dumbo să învețe cum să zboare au voci negre stereotipe exagerate. Corbul principal se numește Jim Crow – o referință la un set de legi rasiste segregaționiste din sudul SUA la acea vreme – și este interpretat de un actor alb, Cliff Edwards

Jungle Book (1968): Personajul regelui Louie, o maimuță cu abilități lingvistice slabe, cântă într-un stil jazz Dixieland și este portretizat ca fiind leneș. Personajul a fost criticat pentru că este o caricatură rasistă a afro-americanilor

Peter Pan (1953): Filmul se referă la nativii americani ca „piei roșii”, o insultă rasistă. Peter și băieții pierduți dansează purtând bonetele de război din pene, despre care Disney spune acum că este o „formă de batjocură și însușire a culturii și imaginilor popoarelor native”.

Song of the South (1946): Unul dintre cele mai controversate filme ale Disney, care nu a fost lansat niciodată pe video sau DVD în SUA. Înfățișarea lucrătorului de pe plantați, Unchiul Remus, perpetuează un vechi mit rasist conform căruia sclavii erau fericiți în câmpurile de bumbac

La rândul său, compania Warner Bros a emis de mult timp un avertisment despre „prejudecăți etnice și rasiale” în unele dintre desenele sale animate. „Deși aceste desene animate nu reprezintă societatea actuală, ele sunt prezentate așa cum au fost create inițial, pentru că a face altfel ar fi același lucru cu a pretinde că aceste prejudecăți nu au existat niciodată”, spune avertizarea Warner Bros.

Gone With the Wind, „neagă ororile sclaviei”

Serviciul de streaming HBO Max a inserat la începutul peliculei Gone With the Wind (Pe aripile vântului) două videoclipuri care discută contextul istoric al epocii războiului civil din 1939, inclusiv o discuție de tip panel care dezbate „moștenirea complicată” a acestuia, relatează The Guardian.

După ce a fost eliminat temporar de pe platforma de streaming, Gone With The Wind a revenit însoțit de un avertisment care spune că filmul clasic „neagă ororile sclaviei”.

Pelicula a fost eliminată în urma criticilor aduse „portretizărilor rasiste” la începutul lunii iunie 2020.

John Ridley, scenaristul câștigător al premiului Oscar pentru 12 Years A Slave, a susținut că filmul va fi eliminat temporar din cauza modului în care portretizează sudul american dinainte de războiul civil, descriindu-l într-un articol din LA Times ca pe „un film care, atunci când nu ignoră ororile sclaviei, perpetuează unele dintre cele mai dureroase stereotipuri ale oamenilor de culoare”.

Gone With the Wind spune povestea de dragoste a lui Scarlett O’Hara (Vivienne Leigh), fiica unui proprietar de plantație, și a lui Rhett Butler (Clark Gable). A fost un succes comercial și a câștigat opt ​​premii Oscar și două premii onorifice. Cu toate acestea, scriitorii și activiștii afro-americani s-au opus imediat sentimentalismului cu care a descris sudul SUA dinaintea războiului civil.

Hattie McDaniel, care a interpretat-o ​​pe Mammy, a devenit primul afro-american care a câștigat un Oscar, când a luat acasă trofeul pentru cea mai bună actriță în rol secundar. Cu toate acestea, nu i s-a permis să stea cu ceilalți membri ai distribuției la cina de la Ambassador Hotel din Los Angeles, care a impus segregarea rasială până în 1959.