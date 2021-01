Filme și seriale Netflix în ianuarie 2021. La ce te poți uita în prima lună a anului. Vezi lista completă

Platforma Netflix a anunțat lista completă a producțiilor ce vor fi disponibile în prima lună a anului 2021, o ofertă bogată de conținut original și produse licențiate.

În ianuarie, Netflix publică trei sezoane din trei dintre cele mai populare seriale: sezonul 8 din Homeland, sezonul 6 din Brooklyn Nine-Nine și sezonul 8 din Suits.

FANATIK vă prezintă lista completă a noutăților Netflix pentru luna ianuarie și trailerele fiecărei producții pentru a vă decide mai ușor la ce veți face bingeing în prima lună a lui 2021.

Lista completă a noutăților Netflix din luna ianuarie

Producții originale

1 Ianuarie 2021

Dream Home Makeover: Season 2

Titlu localizat: Casa de vis pentru orice buzunar: Sezonul 2

Shea și Syd McGee păstrează viu visul familiilor aflate în căutare de spații pline de stil, indiferent dacă este vorba despre o cabană confortabilă sau de un mare conac.

1 Ianuarie 2021

Headspace Guide to Meditation

Titlu localizat: Ghidul Headspace pentru meditație: Sezonul 1

Headspace oferă o perspectivă animată, prietenoasă și utilă asupra meditației și asupra efectelor ei. Fiecare episod se încheie cu o meditație ghidată.

1 Ianuarie 2021

Monarca: Season 2

Titlu localizat: Monarca: Sezonul 2

Frații Carranza au de-a face cu un nou inamic, verișoara lor Sofía, iar acțiunile trecutului amenință să distrugă viitorul imperiului Monarca.

1 Ianuarie 2021

The Minimalists: Less Is Now

Titlu localizat: Minimalismul: Mai puțin înseamnă acum

Au transformat minimalismul într-o adevărată mișcare. Prieteni de-o viață, Joshua Fields Millburn și Ryan Nicodemus ne arată că viața poate fi mai bună cu mai puțin.

1 Ianuarie 2021

What Happened to Mr. Cha?

Titlu localizat: Ce s-a întâmplat cu domnul Cha?

Un actor cu cariera de multă vreme în declin se agață de gloria sa trecută. Dar ceva îl trezește brusc la realitate și-l forțează să se confrunte cu ceea ce a devenit.

2 Ianuarie 2021

Asphalt Burning (Børning 3)

Titlu localizat: O cursă nebună 3

Nunta lui e pusă pe pauză, așa că Roy acceptă provocarea unui nou inamic de a concura pentru mireasa lui în legendarul circuit de curse auto Nürburgring din Germania.

5 Ianuarie 2021

Gabby’s Dollhouse

Titlu localizat: Casa de păpuși a lui Gabby

Pisici drăgălașe, creații ciudate și magie colorată! Gabby, o fetiță care adoră pisicuțele, și Panda Mâț, amicul ei, te invită în echipa lor pusă pe aventuri animate.

5 Ianuarie 2021

History of Swear Words

Titlu localizat: Istoria înjurăturilor: Sezonul 1

Un nou serial obscen și gălăgios, care analizează originile, utilizarea în cultura pop, aspectele științifice și impactul înjurăturilor asupra societății.

5 Ianuarie 2021

¡Nailed It! México: Season 3

Titlu localizat: La fix! Mexic: Sezonul 3

Torturi strâmbe, aluaturi lăsate și copii nereușite ale lui Pancho Villa și Einstein pun presiune asupra patiserilor amatori care speră să câștige un mare premiu în bani.

6 Ianuarie 2021

Surviving Death

Titlu localizat: Supraviețuind morții: Sezonul 1

Ce se întâmplă după moarte? Acest documentar explorează povești personale și cercetări despre experiențele la limita morții, reîncarnarea și fenomenele paranormale.

6 Ianuarie 2021

Tony Parker: The Final Shot

Titlu localizat: Tony Parker: Ultima aruncare

Acest documentar analizează trecutul și cariera lui Tony Parker, devenit unul dintre cei mai importanți baschetbaliști ai Franței datorită determinării sale.

7 Ianuarie 2021

Pieces of a Woman

Titlu localizat: Frânturi de femeie

După o naștere tragică acasă, o femeie izolată de partenerul și de familia ei printr-o adâncă adâncă prăpastie creată de durere se luptă cu urmările emoționale profunde.

8 Ianuarie 2021

Inside the World’s Toughest Prisons: Season 5

Titlu localizat: Inside the World’s Toughest Prisons: Sezonul 5

După ce a petrecut mulți ani în închisoare pentru o faptă pe care nu a comis-o, Raphael Rowe intră de bună voie după gratii în Filipine, Groenlanda și Africa de Sud.

8 Ianuarie 2021

Lupin

Titlu localizat: Lupin: Partea 1

Inspirat de aventurile lui Arsène Lupin, hoțul gentilom Assane Diop vrea să-și răzbune tatăl, victimă unei nedreptăți provocate de o familie bogată.

8 Ianuarie 2021

Mighty Little Bheem: Kite Festival

Titlu localizat: Micuțul Bheem: Festivalul Zmeilor

Lăsând iarna în urmă, Bheem și locuitorii din orășelul lui întâmpină cu bucurie un nou anotimp însorit așa cum le place în timpul festivalului Makar Sankranti.

8 Ianuarie 2021

Pretend It’s a City

Titlu localizat: Să zicem că e un oraș: Miniserial

Scriitoarea Fran Lebowitz discută despre viața la New York din perspectiva cititoarei și observatoarei incisive a schimbărilor din oraș și din cultura contemporană.

8 Ianuarie 2021

Stuck Apart (Azizler)

Titlu localizat: Dilema lui Aziz

Cuprins de criza vârstei mijlocii, dar încercând să pară normal, Aziz își caută alinarea în slujba sa banală, în prietenii singuratici și în familia sa gălăgioasă.

8 Ianuarie 2021

The Idhun Chronicles: Part 2

Titlu localizat: Cronicile din Idhún: Partea 2

În partea a doua a acestei trilogii, Jack, Victoria și Kirtash au crescut și au problemele lor. Oare ține în continuare de destinul lor să schimbe soarta Idhúnului?

11 Ianuarie 2021

CRACK: Cocaine, Corruption & Conspiracy

Titlu localizat: Crack: Cocaină, conspirație și corupție

În timpul unei recesiuni apare un drog puternic și ieftin, care provoacă o panică morală, alimentată de rasism. Urmărește istoria complexă a cocainei din anii ’80.

13 Ianuarie 2021

Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer

Titlu localizat: Ucigașul nocturn: Căutarea unui criminal în serie

Sub strălucirea însoritului Los Angeles din 1985 pândește un criminal în serie neobosit și malefic. Doi detectivi sunt hotărâți să nu cedeze înainte de a-l captura.

14 Ianuarie 2021

The Heartbreak Club

O cafenea în pragul falimentului se trezește la viață când proprietarul întâlnește dragostea, dar aceasta nu durează. Să fie o inimă frântă exact ceea ce-i trebuia?

15 Ianuarie 2021

Bling Empire

Titlu localizat: Imperiul succesului: Sezonul 1

În acest reality-show în serial, asiatici și americani de origine asiatică bogați din L.A. își fac de cap la petreceri, având parte de strălucire și de drame intense.

15 Ianuarie 2021

Carmen Sandiego: Season 4

Titlu localizat: Carmen Sandiego: Sezonul 4

În cele mai recente aventuri, din Himalaya, până la piramidele din Egipt, Carmen și prietenii săi încearcă să fie mereu cu un pas înaintea celor de la VILE.

15 Ianuarie 2021

Disenchantment: Part 3

Titlu localizat: Disenchantment: Partea 3

Printre conspirații, mistere obscure, instabilitatea regelui Zøg și temerile legate de viitorul domnitor peste Dreamland, Bean trebuie să arate că e o prințesă autentică.

15 Ianuarie 2021

Double Dad (Pai Em Dobro)

Titlu localizat: Tată la pătrat

În timp ce mama ei este plecată din țară, o tânără de 18 ani care a trăit toată viața într-o comunitate hippie se strecoară în lumea reală, sperând să își găsească tatăl.

15 Ianuarie 2021

Outside the Wire

Titlu localizat: Zonă mortală

În viitorul apropiat, un pilot de drone trimis într-o zonă de război se trezește în echipă cu un ofițer android într-o misiune menită să împiedice un atac nuclear.

19 Ianuarie 2021

Hello Ninja: Season 4

Titlu localizat: Salut, ninja!: Sezonul 4

În sezonul 4, Wesley, Georgie și Covrigel își continuă aventurile amuzante, dezleagă mistere și primesc importante lecții de viață.

20 Ianuarie 2021

Daughter From Another Mother (Madre solo hay dos)

Titlu localizat: Doar două mame ai: Sezonul 1

Două femei foarte diferite formează o familie ciudată după ce descoperă că, din greșeală, copiii lor care au acum 6 luni au fost inversați la naștere.

20 Ianuarie 2021

Spycraft

Titlu localizat: Secretele spionajului: Sezonul 1

Acest serial prezintă gadgeturile utilizate de-a lungul istoriei în marile cazuri de spionaj, oamenii care le-au conceput și agenții care le-au folosit.

21 Ianuarie 2021

Call My Agent!: Season 4

Titlu localizat: Zece la sută: Sezonul 4

În acest al patrulea sezon, agenții de la firma de top ASK din Paris revin cu Andrea în frunte, în timp ce agenția se află într-o situația dificilă.

21 Ianuarie 2021

Riverdale: Season 5

Titlu localizat: Riverdale: Sezonul 5

Archie și gașca sa revin pentru un nou sezon al acestei drame cu adolescenți.

22 Ianuarie 2021

Blown Away: Season 2

Titlu localizat: Suflă sticla cât e caldă: Sezonul 2

Atelierul fierbinte s-a deschis! O nouă serie de artiști sticlari au parte de 10 provocări dinamice, întrecându-se între ei și luptând cu căldura și cu cronometrul.

22 Ianuarie 2021

Busted!: Season 3

Titlu localizat: Tu ești vinovatul!: Sezonul 3

Detectivi celebri rezolvă cazuri mai puțin importante, care conduc la un mister mai amplu în sezonul 3 al acestui hibrid între reality-show și emisiune-concurs.

22 Ianuarie 2021

Fate: The Winx Saga

Titlu localizat: Soarta: Saga Winx: Sezonul 1

O zână adolescentă învață să stăpânească arta magiei în timp ce își face prieteni, se îndrăgostește, se luptă cu monștri și își caută adevărata identitate.S

22 Ianuarie 2021

Jurassic World: Camp Cretaceous Season 2

Titlu localizat: Jurassic World: Tabăra cretacică: Sezonul 2

Fugind în continuare de dinozauri, adolescenții din tabără speră că și-au găsit salvarea atunci când întâlnesc un grup de turiști. Dar lucrurile nu sunt așa cum par.

22 Ianuarie 2021

So My Grandma’s a Lesbian! (Salir del ropero)

Titlu localizat: Confesiuni

Bunica ei decide să se mărite cu cea mai bună prietenă a sa pe nume Celia, iar Eva este îngrijorată de ce ar putea gândi logodnicul ei și familia sa conservatoare.

22 Ianuarie 2021

The White Tiger

Titlu localizat: Tigrul alb

Angajat de o familie bogată, un șofer indian ambițios își folosește inteligența și viclenia ca să scape de sărăcie și să ajungă antreprenor. Bazat pe un roman de succes.

25 Ianuarie 2021

We Can Be Heroes

Titlu localizat: Vom fi eroi

Invadatori extratereștri îi capturează pe supereroii de pe Pământ, iar copiii lor trebuie să învețe să colaboreze pentru a-și salva părinții și planeta.

26 Ianuarie 2021

Go Dog Go

26 Ianuarie 2021

Snowpiercer: Season 2

Titlu localizat: Expresul zăpezii: Sezonul 2

Acesta este un nou sezon al dramei post-apocaliptice în care Pământul a înghețat și ultimii oameni supraviețuitori trăiesc într-un tren uriaș care înconjoară globul.

29 Ianuarie 2021

Below Zero (Bajocero)

Titlu localizat: Below Zero (Bajocero)

O mașină cu prizonieri este atacată pe un drum întunecat, iar singurul polițist care supraviețuiește trebuie să-i împiedice pe infractori să termine ceea ce au început.

29 Ianuarie 2021

Finding ‘Ohana

Titlu localizat: ‘Ohana: Comoara ascunsă

Doi frați din Brooklyn își petrec vara pe insula Oahu și găsesc un jurnal despre o comoară pierdută, care îi poartă într-o aventură extraordinară alături de prieteni noi.

29 Ianuarie 2021

We Are: The Brooklyn Saints

Titlu localizat: Noi suntem Brooklyn Saints: Sezonul 1

Serialul urmărește viața unor tineri jucători de fotbal și a antrenorilor lor care se luptă să supraviețuiască în condițiile unor șanse extrem de reduse.

29 Ianuarie 2021

The Dig

Titlu localizat: Situl

Când o văduvă bogată angajează un arheolog amator pentru a se ocupa de săpături la mormintele de pe proprietatea ei, cei doi fac o descoperire care schimbă istoria.

31 Ianuarie 2021

The Uncanny Counter

Titlu localizat: Vânătorii de demoni: Sezonul 1

După ce ziua trudesc într-un restaurant local, noaptea vânătorii de demoni își folosesc abilitățile speciale pentru a urmări spiritele malefice care atacă oameni.

În curând

50M2

Titlu localizat: 50 m²: Sezonul 1

După ce-și trădează șefii, un asasin plătit se ascunde într-o croitorie abandonată. Acolo este confundat cu fiul fostului proprietar, a cărui identitate și-o asumă.

Bonding: Season 2

Titlu localizat: Apropiere: Sezonul 2

Fără bani și excluși din toate temnițele plăcerilor din New York, cei doi buni prieteni Tiff și Pete încearcă să-și refacă reputația în cadrul comunității.

Cobra Kai: Season 3

Titlu localizat: Cobra Kai: Sezonul 3

După conflictul dintre dojo-uri, Daniel caută răspunsuri, Johnny, iertare, iar Kreese își manipulează elevii. Sezonul acesta, miza e chiar soarta elevilor și a senseilor.

June & Kopi

The Netflix Afterparty

Aceasta este o emisiune săptămânală de comedie, unde comedianții, distribuțiile și creatorii vin să discute despre cele mai spectaculoase show-uri și filme. Gazdele emisiunii sunt David Spade, Fortune Feimster și London Hughes.

Producții licențiate

01 Ianuarie 2021

Abby Hatcher: Season 1

Blade Runner 2049

Caisa

Endless Love

Full Out 2: You Got This!

Homeland: Season 8

Julie & Julia

Love Story

Midway

Power Rangers Beast Morphers: Season 2

Squadron 303

Teen Spirit

The Creative Brain

The Smurfs

The Walk

Touch Me Not

02 Ianuarie 2021

Av: The Hunt

04 Ianuarie 2021

Fukrey Boyzzz: Season 1

Tanda Tanya

05 Ianuarie 2021

Men on a Mission: 2020

07 Ianuarie 2021

Goosebumps 2: Haunted Halloween

09 Ianuarie 2021

Wonder Park

10 Ianuarie 2021

Brooklyn Nine-Nine: Season 6

12 Ianuarie 2021

Men on a Mission: 2020

15 Ianuarie 2021

Amateur Night

Bombshell

Dawson’s Creek: Season 1 (disponibil fără subtitrări în limba română)

Dawson’s Creek: Season 2 (disponibil fără subtitrări în limba română)

Dawson’s Creek: Season 3 (disponibil fără subtitrări în limba română)

Dawson’s Creek: Season 4 (disponibil fără subtitrări în limba română)

Dawson’s Creek: Season 5 (disponibil fără subtitrări în limba română)

Dawson’s Creek: Season 6 (disponibil fără subtitrări în limba română)

Eye in the Sky

Falcon Rising

Looking Glass

16 Ianuarie 2021

Rocketman

19 Ianuarie 2021

Men on a Mission: 2020

23 Ianuarie 2021

Suits: Season 8 (episoadele 11-16)

26 Ianuarie 2021

Men on a Mission: 2020

27 Ianuarie 2021

Accomplice

28 Ianuarie 2021

Annabelle Comes Home