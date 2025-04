Filme și seriale noi Netflix în luna aprilie 2025. Ce producții te vor ține cu sufletul la gură

Netflix a pregătit surprize pentru abonați în luna aprilie 2025. Pe platformă vor fi încărcate mai multe filme și seriale pe care mulți le așteaptă cu sufletul la gură și care promit să spargă topurile.

Seriale noi pe Netflix în aprilie 2025

captivante pentru toată familia. se numără printre cele mai așteptate producții și urmează să fie încărcat pe platformă din 24 aprilie.

Black Mirror, sezonul 7, va fi disponibil începând cu data de 7 aprilie. În 2025, serialul-antologie sumbru și satiric al lui Charlie Brooker va reveni cu șase episoade noi, incluzând și o continuare a poveștii SF „USS Callister”.

Havoc, cu Tom Hardy Lockhart Ogilvie, Quelin Sepulveda, Justin Cornwell, Jim Caesar, Xelia Mendes-Jones, Richard Harrington și mulți alții debutează în forță pe 25 aprilie. Acțiunea are loc atunci când o tranzacție cu droguri scapă de sub control, iar un polițist deziluzionat se aventurează în lumea interlopă a unui oraș corupt, având misiunea de a-l salva pe fiul unui politician.

Tot din categoria serialelor care intră pe Netflix în aprilie 2025 amintim despre: Pulse – 3 aprilie, How to sell drugs online (Fast), sezonul 4, din 8 aprilie, The Gardener, din 11 aprilie, Istanbul Encyclopedia și Ransom Canyon, ambele din 17 aprilie.

Noutăți în materie de filme

Din categoria filme noi, Netflix adaugă The Dad Quest pe 9 aprilie. După ce află că nu sunt înrudiți biologic, un tată și fiul său pornesc într-o aventură palpitantă prin Mexic, căutând răspunsuri despre adevărul lor.

Meet the Khumalos, care va fi disponibil pe Netflix din 11 aprilie, spune povestea a două mame care, odată prietene, ajung acum să fie rivale de moarte. După ce află despre relația dintre copiii lor, cele două pornesc un război de cartier plin de conflicte și tensiuni.

Cei care iubesc acțiunea vor putea urmări iHostage, disponibil din 18 aprilie. În acest thriller, un infractor înarmat capturează ostatici într-un Apple Store din centrul Amsterdamului, iar poliția trebuie să gestioneze cu precauție o situație extrem de tensionată. Filmul se bazează pe evenimente reale.

Alte două filme noi încărcate vor fi Bullet Train Explosion, din 23 aprilie și Exterritorial, din 30 aprilie. Netflix încarcă în luna aprilie și mai multe documentare. Este vorba despre: Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing – 9 aprilie, Chef’s Table: Legends – 28 aprilie, Turning Point: The Vietnam War – 30 aprilie.