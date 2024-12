Filme și seriale noi, pe Netflix, în luna ianuarie. Anul 2025 aduce producții de top

Una dintre cele mai cunoscute platforme a anunțat ce filme și seriale noi se vor difuza în curând. vine în luna ianuarie cu actori mari în prim-plan și pelicule ce nu trebuie ratate. Anul 2025 aduce producții de top pentru toată lumea.

Lista cu filmele și serialele de pe Netflix, în ianuarie 2025

Netflix a publicat lista de care vor putea fi vizionate încă din primele zile ale lunii ianuarie 2025. Abonații din România au la dispoziție foarte multe variante, numai bune de urmărit în zilele libere.

Una dintre propunerile platformei de streaming este un thriller românesc. Serialul Subteran prezintă încercarea unei IT-iste pe nume Cami de a se răzbuna pe un grup interlop care îi da viața peste cap. Rolurile principale sunt interpretate de actorii Ana Ularu și Florin Piersic Jr.

De asemenea, oamenii pot urmări Back in Action, o comedie de acțiune care marchează revenirea lui Cameron Diaz pe micile ecrane după o pauză de 10 ani. Renumita vedetă joacă alături de partenerul său consacrat, Jamie Foxx.

În plus, abonații Netflix pot vedea sezonul 2 din The Night Agent, unde Peter Sutherland, rol interpretat de actorul Gabriel Basso, este gata să facă față noilor provocări. Totodată, iubitorii de seriale pot viziona American Primevel, precum și sezonul 2 din XO, Kitty.

Mai mult, pe platforma de streaming se mai difuzează al doilea capitol din The Recruit, serialul cu Noah Centineo în rolul lui Owen. Scent of a Woman, Meet Joe Black și Liar Liar sunt alte titluri de top care nu vor fi trecute cu vederea de oameni.

Filmele Bridget Jones și Jurassic World sunt perfecte de văzute în ianuarie 2025. Netflix aduce în lumina cinefililor și alte seriale, cum ar fi Missing You, Banditos – sezonul 2, The Breakthrough, The Upshaws – Partea 6, Alpha Males -sezonul 3 și Public Disorder.

Ce alte seriale și filme mai apar în ianuarie 2025, pe Netflix

Mo- sezonul 2 revine pe Netflix din data de 30 ianuarie 2025. În acest capitol Mo încearcă disperat să se întoarcă la familia sa, însă trebuie să rezolve problemele legate de obținerea azilului și în privința relației cu Maria. Legătura dintre ei este în pericol.

The Snow Girl – sezonul 2, The Snow Girl – sezonul 2 și Lovers Anonymous sunt alte seriale care nu trebuie ratate de nimeni. Filmele ce se difuzează din prima lună a anului următor sunt, de asemenea, numeroase.

The Love Scam, Number 24, Ad Vitam și The Sand Island sunt doar câteva recomandări. În acesta din urmă cei patru membri ai unei familii sunt blocați pe o insulă pustie, unde luptă pentru supraviețuire. Ei sunt bântuiți de un trecut traumatizant, care-i terorizează. Apare pe 24 ianuarie.

Lucca’s World este o producție ce poate fi vizionată din 31 ianuarie 2025. La capitolul documentare românii pot vedea I am a Killer: Sezonul 6. Copiii au la dispoziție Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl.

Din sinopsis aflăm că în desenul animat pentru cei mici este vorba de un câine, pe nume Gromit, care încearcă să-și salveze stăpânul atunci când invenția high-tech a lui Wallace se strică, iar acestuia i se înscenează o serie de crime caudate. Apare pe 30 ianuarie.