Filme și seriale noi pe Netflix în mai 2025. Dune II se află pe listă

Netflix a pregătit pentru mai comedii, poveşti de dragoste, animaţii cu acţiune şi suspans și titluri așteptate cu sufletul la gură încă de la momentul lansării. Numeroase producții nou sunt disponibile chiar din prima zi a lunii.

Producții noi pe Netflix în mai 2025

Luna mai aduce . Pe platformă vor fi încărcate producții extrem de așteptate. Printre vedete lunii se numără Lucy şi Just Go With It, dar și Downsizing şi Love and Other Drugs.

Astfel, de pe 1 mai, abonații vor putea viziona The Four Seasons – în care prietenia ce durează de peste 30 ani a trei cupluri este pusă la încercare după ce unul dintre ele divorțează și compromite ieșire trimestriale de grup.

Cel de-al patrulea volum Love, Death & Robots, produs de Tim Miller – cunoscut pentru Deadpool, Terminator: Destin întunecat şi David Fincher – care a lucrat la Mindhunter, The Killer, este disponibil de pe 15 mai.

Pe 22 mai, pe Nettflix intră Sirens, cu Julianne Moore, Meghann Fahy, Milly Alcock, Kevin Bacon, Glenn Howerton, Josh Segarra și mulți alții. Comedia aduce pe micile ecrane o perspectivă îndrăzneață, seducătoare și plină de umor negru, care explorează femeile, puterea și diferențele de clasă.

Din categoria seriale vor fi disponibile: Full Speed, sezonul 2, din 7 mai, Forever, din 8 mai, Tastefully Yours – 12 mai, Bad Thoughts – 13 mai, BET – 15 mai. De asemenea, sezonul 5 din Pernille intră pe 15 mai. Și, tot în această zi mai sunt încărcate alte două titluri: Secrets We Keep și Thank You, Next, sezonul 2.

Football Parents, Rotten Legacy, Real Men, Sneaky Links: Datinf After Dark, Big Mouth, sezonul 8, Forget You Not și DEPT. Q sunt alte seriale captivante ce vor fi urcate pe Netflix după jumătatea lunii mai.

Ce filme vor fi disponibile

Din categoria filme, de pe 9 mai devine disponibil Nonnas. După ce își pierde mama iubită, un mecanic din New York își asumă un risc uriaș ca să-i păstreze amintirea vie: deschide un restaurant italian unde bunicile din cartier devin sufletul bucătăriei.

Bad Influence, ce poate fi vizionat în aceeași zi, spune povestea unui fost deținut ce primește o nouă șansă când ajunge să o protejeze pe o femeie bogată de un urmăritor periculos. Dar între ei se naște o atracție imposibil de ignorat.

Untold: The Liver King, este încărcat pe 13 mai, Feer Street; prom Queen – din 23 mai. The Heart Knows (30 mai) pune în scenă o poveste impresionantă. După ce trece printr-un transplant de inimă, Manuel începe să simtă că nu mai e același și devine tot mai curios în legătură cu viața donatorului. Așa ajunge să o cunoască pe Vale, văduva acestuia, și să intre în lumea ei.

în luna mai, sunt: VINI JR (15 mai), The Quilters (16 mai) și Cold Case: The Tylenol Murders (26 mai) – o producție ce analizează teoriile tulburătoare legate de crimele nerezolvate și urmărește îndeaproape un suspect principal.