Filmele “Dune”, “Licorice Pizza” şi “West Side Story”, nominalizate la premiile DGA, PGA şi WGA. Ce șanse au la Oscaruri

Filmele “Dune”, “Licorice Pizza” şi “West Side Story”, lansate în 2021, au fost nominalizate la premiile DGA, PGA şi WGA.

Cele trei producții au fost nominalizate de Sindicatul regizorilor americani (DGA), Sindicatul producătorilor americani (PGA) şi Sindicatul scenariștilor americani (WGA).

Aceste nominalizări le-ar putea aduce șanse mari să fie candidați la premiile Oscar, alături de alte pelicule celebre, cum ar fi “Belfast” și “The Power of the Dog”, care au primit, la rândul lor, mai multe nominalizări.

, cronica unei adolescenţe din anii ’70 “Licorice Pizza” şi remake-ul renumitului musical “West Side Story” au obținut joi statutul de mari favoriţi în cursa pentru trofeele ce urmează a fi decernate la Hollywood anul acesta.

Producțiile menționate au au primit nominalizări multiple la premiile decernate de mai multe asociaţii din industria cinematografică din SUA, informează AFP, citat de .

Diversele sindicate ale profesioniștilor de la Hollywood decernează anual premii. Acestea recompensează cele mai meritorii producții și interpretări.

Prin acest fel le deschide calea către premiile Oscar, distincțiile supreme ale industriei de film din SUA și care închid sezonul premiilor cinematografice americane.

Marcând o rară coincidență în calendarul premiilor de la Hollywood, afectat și anul acesta din cauza pandemiei de COVID-19, diversele colegii din cadrul Academiei de Film Americane (AMPAS), care organizează și gala Oscar, au început de joi să voteze pentru a stabili nominalizările din acest an.

Pe 8 februarie 2022 vor fi anunțate nominalizările la premiile Oscar, conform sursei citate mai sus.

Care sunt cele zece filme nominalizare de DGA

Premiul suprem decernat de DGA este considerat un indicator probabil pentru identificarea viitorilor câştigători la Oscar. De 16 ori în decursul ultimilor 18 ani, filmul premiat de DGA a câştigat şi premiul Oscar pentru cea mai bună regie.

Anul acesta, DGA i-a nominalizat pe cineaștii Kenneth Branagh (“Belfast”), Jane Campion (“The Power of the Dog), Dennis Villeneuve (“Dune”), Paul Thomas Anderson (“Licorice Pizza”) și Steven Spielberg (“West Side Story”).

Cele cinci producții figurează și printre cele nominalizate joi de PGA, în cadrul unei liste care conține zece titluri.

Celelalte cinci filme nominalizare de DGA sunt următoarele: “Being the Ricardos”, “Coda”, “Don’t Look Up”, “King Richard” și “Tick, Tick…Boom!”.

Din 1990, de la înființarea PGA Awards, toate filmele care au câștigat Oscarul pentru cel mai bun lungmetraj s-au aflat și în selecțiile anuale anunțate de Sindicatul producătorilor americani, în afară de lungmetrajul “Braveheart” (1996).

Producțiile “The Tragedy of Macbeth” (Joel Coen) și , lipsesc din lista nominalizărilor anunțate joi.

Nici filmul “Spider-Man: No Way Home”, cu încasări de 1,7 miliarde de dolari, nu se află pe lista nominalizărilor. Este și cazul filmului “No Time to Die”, cel mai recent film din seria “James Bond”.

“Dune”, adaptat de Denis Villeneuve și , și-a consolidat statutul de favorit joi, datorită nominalizărilor multiple. Inițial, filmul a fost ignorat de Sindicatul actorilor americani (SAG), la începutul lunii ianuarie.

“Licorice Pizza” și “West Side Story” nu au fost nici ele selectate de SAG la începutul anului. Acestea au fost nominalizate joi de WGA.

“Belfast” și “The Power of the Dog” nu au fost nominalizate la premiile WGA

La categoria “scenariu original” au fost nominalizate “Being the Ricardos”, “Don’t Look Up”, “The French Dispatch”, “King Richard” și “Licorice Pizza”.

La categoria “scenariu adaptat” au fost nominalizate producțiile “CODA”, “Dune”, “Nightmare Alley”, “Tick, Tick…Boom!” și “West Side Story”.

Filmele “Belfast” și “The Power of the Dog” nu au fost eligibile pentru a fi nominalizate la premiile WGA. Primul este un film inspirat din copilăria cineastului Kenneth Brannagh, iar al doilea este un western cu accente sumbre.

Anul acesta, sezonul premiilor cinematografice de la Hollywood a fost prelungit prin amânarea pentru data de 27 martie.

Cel mai probabil s-a dorit evitarea unei suprapuneri cu transmisiunile TV de la Jocurile Olimpice de iarnă. În acea perioadă are loc și finala campionatului de fotbal american, care va avea loc la Los Angeles.