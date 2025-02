Filmele și serialele care intră pe Netflix în februarie 2024. Thrillere captivante, comedii simpatice și animații celebre sunt trecute pe listă

Abonații Netflix au parte de surprize uriașe în februarie. Pe platformă vor fi încărcate o mulțime de titluri noi, unele așteptate de mult timp, altele care vor surprinde. Vorbim și despre trei filme românești, de care mulți au auzit, și care au șanse mari să urce în topul favoritelor.

Filmele care intră pe Netflix în februarie

În februarie 2025, Netflix aduce pe platformă thrillere palpitante și comedii pline de voie bună. Sunt incluse trei producții românești, așteptate mult timp și care au făcut furori în cinema: „Candidatul Perfect”,

ADVERTISEMENT

Pe 5 februarie, Netflix aduce comedia „Kinda Pregnant,” regizată de Tyler Spindel. Filmul urmărește povestea lui Lainy, care, după ce planurile de a avea o familie se destramă, decide să mintă că este însărcinată. Minciuna îi complică viața, dar o conduce și spre o poveste de dragoste neașteptată.

Distribuția impresionantă include nume precum Amy Schumer, Jillian Bell, Will Forte, Damon Wayans Jr., Brianne Howey și Alex Moffat. Dacă îți plac comediile pline de răsturnări de situație, acest film ar putea fi alegerea perfectă pentru luna februarie.

ADVERTISEMENT

Începând cu 6 februarie, Netflix aduce pe marele ecran „Apple Cider Vinegar”. Filmul urmărește povestea a două tinere care pledau pentru remedii de wellness destinate vindecării bolilor mortale, complicându-și viețile și, fie intenționat, fie nu, inducând publicul în eroare.

Inspirată de evenimente reale și alimentată de o minciună, această producție dezvăluie ascensiunea și prăbușirea unui imperiu al wellness-ului, explorând cultura ce a susținut edificarea lui și oamenii responsabili de declinul său.

ADVERTISEMENT

Regizorul Jeffrey Walker aduce la viață această narațiune captivantă, iar distribuția remarcabilă o include pe Kaitlyn Dever, Alycia Debnam-Carey, Aisha Dee, Tilda Cobham-Hervey, Ashley Zukerman, Mark Coles Smith, Susie Porter, Matt Nable, Phoenix Raei, Chai Hansen, Rick Davies, Kieran Darcy-Smith, Catherine McClements și Essie Davis.

Vor și animații noi pe Netflix în februarie

Începând cu 20 februarie, Netflix prezintă „Zero Day”. Filmul surprinde un scenariu de criză: după ce un atac cibernetic sabotează infrastructura electrică și de transport din întreaga SUA, fostul președinte George Mullen este însărcinat cu identificarea vinovatului.

ADVERTISEMENT

Regizat de Lesli Linka Glatter, filmul beneficiază de o distribuție remarcabilă, care îl include pe Robert De Niro, Jesse Plemons, Lizzy Caplan, Connie Britton, Angela Bassett, Matthew Modine, Joan Allen, Mozhan Navabi, McKinley Belcher III, Michael Bonini, Cuyle Carvin, Dan Stevens, Bill Camp, Jay Klaitz, TJ Lee și Marie France Louis.

Tot luna aceasta, pe platformă vor fi difuzate și animații captivante. Abonații vor putea viziona „The Witcher: Sirens of the Deep”, care îi va readuce în universul lui Geralt din Rivia, alături de seriile animate „Shrek” și „Despicable Me”.

Serialele care îi vor ține pe toți cu sufletul la gură

Atunci când vorbim despre serialele care intră pe Netflix în februarie 2025, de neratat este „Celebrity Bear Hunt”, din 5 februarie. Holly Willoughby găzduiește acest concurs care se derulează în jungla din Costa Rica, unde 12 vedete se confruntă cu vânătorul temut Bear Grylls.

Tot pe 5 februarie apare și „Prison Cell 211”. Pe 6 februarie sunt introduse„Cassandra”, sezonul 4 din „Sweet Magnolias”, „The Åre Murders” și „Cobra Kai”, sezonul 6. Pe 14 februarie, cuplurile pot viziona „I am married…But!”, sezonul 8 din „Love is blind” și „Valeria”. „Too hot to handle: Germania”, sezonul 2, intră pe Netflix din 18 februarie. Luna aceasta devin disponibile: „Running Point”, „Graveyard”, „Roosters, scrie