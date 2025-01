Filmul atacului terorist din New Orleans. Ce a făcut suspectul cu doar câteva ore înainte să ucidă oamenii

Filmul atacului terorist din New Orleans. Reprezentanții FBI au oferit noi detalii, joi, cu privire la masacrul care a avut loc de Anul Nou. Shamsud-Din Jabbar, bărbatul în vârstă de 42 de ani, a ucis cel puțin 15 persoane după ce a intrat cu o camionetă în mulțimea de oameni de pe Bourbon Street.

Potrivit celor mai recente date, polițiștii cred că bărbatul a acționat singur, deși inițial a existat suspiciunea că acesta ar fi avut complici. Totodată, FBI spune că nu a fost stabilită nicio legătură între tragedia din Louisiana și explozia din Las Vegas.

Autoritățile au refăcut firul evenimentelor. Cercetările au arătat că Jabbar a închiriat camioneta Ford, pe 30 decembrie, în Houston. În seara de 31 decembrie a mers de la Houston la New Orleans, fiind surprins de camerele de supraveghere.

Ulterior, între 1 a.m. și 2 a.m. ora locală, Jabbar, veteran al armatei SUA, a fost înregistrat de o cameră de supraveghere în timp ce a lăsat dispozitivele explozive improvizate la intersecția străzilor Bourbon și New Orleans.

Tot în jurul orei 1, atacatorul a început să publice mai multe videoclipuri pe Facebook. El , crezând că știrile apărute în presă nu se vor concentra pe „războiul dintre credincioşi şi necredincioşi”.

De asemenea, Jabbar a precizat că în 2024 s-a alăturat ISIS. La 03:02 a.m., bărbatul a postat ultimul videoclip, prezentând un testament. 13 minute mai târziu, individul a condus camioneta pe Canal Street, iar apoi a virat la dreapta pe un trotuar de pe Bourbon Street.

