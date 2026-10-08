Filmul bătăii de la meciul de handbal de la Timişoara: unul dintre părinţi a ajuns la poliţie, celălalt la spital! De unde a pornit totul şi ce jigniri s-au adus. Exclusiv

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Meciul de handbal feminin de la junioare 3 dintre LPS Banatul și Millenium Giarmata, încheiat cu scorul 18-28, . Imaginile au devenit virale, iar Federaţia Română de Handbal şi Poliţia au reacţionat imediat.

Filmul bătăii de la meciul de handbal de la Timişoara!

După discuţii cu mai mulţi martori care au fost prezenţi la acel meci, dar şi oficiali ai FRH, FANATIK vă prezintă filmul complet al evenimentelor şi cum s-a ajuns ca doi părinţi să se ia la bătaie în tribunele sălii din Timişoara.

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Totul a pornit de la problemele de arbitraj de care s-au plâns cei de la LPS Banatul. Cei care au urmărit confruntarea ne-au spus că plângerile erau juste, cele două arbitre având o prestaţie controversată, cu multe eliminări, care i-a iritat inclusiv pe părinţii junioarelor de la LPS Banatul. Unul dintre părinţi chiar s-ar fi exprimat vocal împotriva arbitrelor, spunând să le lase pe fete să joace handbal, moment în care a intervenit un părinte din cealaltă tabără.

Părintele junioarei de la Millenium Giarmata ar fi înjurat tinerele handbaliste de la LPS Banatul şi i-ar fi transmis celuilalt că ar trebui să îşi vadă de fiica ei, căreia i-ar fi adus mai multe jigniri, susţin martorii pentru FANATIK. De aici până la bătaie nu a mai fost decât un singur pas.

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Sătul de înjurăturile pe care i le-a adresat fiicei lui, părintele junioarei de la LPS Banatul s-a dus să îi ceară socoteală celui de la Giarmata, moment în care confruntarea a devenit fizică. Aşa cum se vede şi pe imagini, unul dintre ei s-a dezechilibrat şi a căzut peste următoarele rânduri de scaune, nu înainte de a-l lua şi pe celălalt, ambii suferind căzături urâte.

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Filmul bătăii de la meciul de handbal de la Timişoara: unul dintre părinţi a ajuns la poliţie, celălalt la spital!

Un părinte a ajuns la poliţie, celălalt la spital!

Chiar dacă nu au fost făcute sesizări la Poliţie, IPJ Timiş a anunţat că se vor face verificări pe baza imaginilor devenite virale. Iar poliţiştii au luat atitudine şi l-a reţinut pe unul dintre părinţi pentru 24 de ore pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. El a fost ulterior eliberat şi a primit o amendă penală.

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Celălalt adult implicat în scandal a ajuns la spital şi, din informaţiile noastre, este internat şi acum după ce şi-a fisurat două coaste. Cu toate acestea, el nu a scăpat de poliţie, primind o citaţie pentru a se prezenta la secţia de poliţie în momentul în care va fi apt. Cel mai probabil şi acesta va fi amendat.

FRH a convocat de urgenţă Consiliul de Administraţie! Ce s-a hotărât

Consiliul de Administraţie referitor la acest caz. În cadrul şedinţei a fost propus, surprinzător, un articol de regulament prin care cluburile organizatoare să fie amendate de FRF în cazul acestor incidente.

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Reamintim că în urmă cu şase ani, această pedeapsă a fost retrasă de Federaţie pentru că a dus la dispariţia unor cluburi de handbal de copii şi juniori. Legislaţia prevedea că un club care nu plăteşte amenda nu va fi programat la următoarele două etape. Iar din acest motiv, mai multe cluburi au dispărut. Rămâne de văzut dacă această hotărâre va fi din nou introdusă.

În cele din urmă, s-a stabilit că acest caz este de competenţa Comisiei de Disciplină a FRH, care va analiza faptele şi va stabili pedepsele. Din păcate, mai multe tinere handbaliste au fost traumatizate de acest incident, care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată într-o sală de sport.