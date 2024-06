Filmul capodoperă de pe Netflix. Tocmai a apărut și a urcat deja în top

Dacă vrei să urmărești un film bun pe Netflix, plin de suspans, iată o sugestie care s-ar putea să se încadreze așteptărilor tale. Producătorii pregătesc și o versiune alb-negru a peliculei care deja a urcat în topul preferințelor utilizatorilor.

Filmul de Oscar, de pe Netflix, cu secvențe SF, care te va cuceri

Distribuția a fost lansată în 2023 și durează 120 de minute. A primit chiar și Premiul Oscar pentru cele mai bune efecte vizuale, la gala din 2024. Pe Netflix a fost urcată de curând și poate fi urmărită cu subtitrări sau dublată.

ADVERTISEMENT

Mai exact, filmul cu scenarii SF a fost lansat în cinematografe în decembrie 2023. Acțiunea se petrece în Japonia, de după cel de Al Doilea Război Mondial, și i-a fascinat pe cei care au reușit deja să o vizioneze.

Dacă v-am stârnit curiozitatea, aflați că este vorba despre Godzilla Minus One, peliculă regizată de Takashi Yamazaki. Despre ce este vorba în filmul care pe mulți i-ar putea speria? Godzilla.

ADVERTISEMENT

Despre ce este vorba în Godzilla Minus One

Godzilla atacă insula Odo și ucide tot ce prinde în calea sa. Locuințele oamenilor le distruge, iar la un moment dat un pilot va încerca să-l ucidă, dar nu reușește. , iar lucrurile se complică din momentul în care pilotul își găsește părinții fără suflare.

Pilotul, pe numele său Shikishima va încerca să împuște din avion dinozaurul, dar nu va reuși. Drept urmare, Godzilla va face tot mai multe victime. Godzilla este foarte puternic, având și capacitatea de a emite o căldură foarte mare.

ADVERTISEMENT

”Am vizionat Godzilla Minus One și am considerat că este un film extraordinar. Am simțit că avea mult din spiritul filmului tău anterior, The Eternal Zero. A avut o profunzime în jurul problemelor legate de povestea principală, chiar dacă povestea principală este Godzilla.

Este una captivantă și plină de acțiune. A existat o profunzime minunată a personajelor și un simț minunat al istoriei, pe care l-am apreciat cu adevărat”, spune Christopher Nolan, într-un interviu, postat , critic și regizor de film.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, Takashi Yamazaki nu exclude să vină pe viitor și cu alte variante de Godzilla, după succesul avut cu actuala distribuție. Dacă vreți să aflați cum va sfârși sau nu Godzilla, trebuie să intrați acum pe Netflix și să vizualizați filmul.