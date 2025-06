Filmul care a făcut să râdă cu lacrimi generații întregi va avea și o continuare, la aproape 40 de ani de când a fost lansat. Actori cu nume mare vor juca în el

Unul dintre cele mai apreciate filme va avea o continuare. Îndrăgiții actori care au făcut generații întregi să râdă revin pe marile ecrane. Despre ce producție este vorba și cine a făcut anunțul.

Mel Brooks a anunțat că ”Spaceballs” va continua

Una dintre va avea o continuare pe care mulți fani o așteptă de ceva vreme. Mel Brooks, legenda comediilor, a anunțat că se va implica personal în continuarea faimoasei parodii Star Wars, ”Spaceballs”.

Actorul în vârstă de 98 de ani, care a co-scris, produs și regizat satira apărut în 1987, are de gând să reintre în pielea personajului său. Mel Brooks îl va interpreta pe Yogurt, varianta satirizată a lui Yoda, înțeleptul din Star Wars.

a fost făcut de Mel Brooks. Actorul a postat un teaser pe rețelele sociale, alături de mesajul: ”V-am spus că ne vom întoarce”. La finalul secvenței, Mel Brooks apare purtând un pulover pe care este scris sloganul: ”Spaceballs the sweatshirt”.

”După 40 de ani, ne-am întrebat ce își doresc fanii… dar în schimb, facem acest film.”, a spus marele actor.

Ce distribuție are ”Spaceballs 2” și când se va lansa

Continuarea ”Spaceballs” va fi regizată de Josh Greenbaum, cunoscut pentru ”Barb and Star Go to Vista del Mar”. Potrivit informațiilor, rolul principal din această continuare îi va reveni lui Josh Gad. Cu această ocazie, actorul a simțit nevoia să transmită un mesaj tuturor fanilor satirei.

”Eram acel copil care a văzut Spaceballs înainte de a vedea Star Wars și m-am întrebat de ce cineva ar face un remake dramatic al clasicului semnat Mel Brooks. Așadar, este cel mai mare cadou al vieții mele să pot contribui acum, alături de Mel și această echipă incredibilă, la realizarea unei continuări a filmului care l-a inspirat pe George Lucas.”, a spus Josh Gad.

Momentan, distribuția completă nu a fost anunțată. În presa internațională se vehiculează că Rick Moranis va reveni pe marile ecrane pentru a-l interpreta pe maleficul Dark Helmet. Moranis, unul dintre cei mai mari și mai apreciați actori de comedie ai anilor ’80 și ’90 nu a mai avut un rol într-un live-action de mai bine de două decenii.

Distribuția ”Spaceballs” va fi completată de Bill Pullman în rolul lui Lone Starr și de Keke Palmer. ”Spaceballs 2” va fi produs de Amazon MGM, iar premiera va avea loc în cinematografe, în 2027.